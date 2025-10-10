Theo trang 163, Jack Ma, tỷ phú sáng lập Alibaba, được cho là từng trả 22 triệu USD cho một đêm diễn của Vương Phi. Con số này phần nào chứng minh được sức hấp dẫn không dễ thay thế của “thiên hậu”.

Thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước, Vương Phi được xem là người phụ nữ trong mộng của nhiều đàn ông tại châu Á. Chất giọng đầy mê hoặc, dáng vóc thanh mảnh, gương mặt cá tính giúp "thiên hậu" luôn có mặt trong danh sách những mỹ nhân hàng đầu châu Á.

Vương Phi từng được trả 22 triệu USD cho một đêm diễn (Ảnh: Weibo).

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1969 lớn lên tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Gia đình cô khá giàu có nhưng từ nhỏ, Vương Phi luôn thấy thiếu thốn tình cảm của cha mẹ.

Cha cô thường xuyên đi công tác xa nhà còn mẹ di chuyển khắp nơi để trình diễn. Vương Phi từng được gửi tới sống cùng một người dì nuôi ở Thượng Hải (Trung Quốc). Tới năm 6 tuổi, cô mới về sống với cha mẹ.

Vương Phi không gần gũi cha mẹ và luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Thứ duy nhất khiến cô cảm thấy được sống chính là ca hát và âm nhạc.

Tuy nhiên, mẹ Vương Phi, vốn là một nữ nghệ sĩ, lại phản đối việc con gái theo đuổi nghệ thuật. Bà luôn muốn con gái trưởng thành như mọi cô gái khác, học đại học rồi kết hôn, có một gia đình đơn giản nhưng hạnh phúc.

Với năng khiếu âm nhạc đặc biệt, Vương Phi được lựa chọn vào một dàn nhạc của thành phố và trở thành giọng ca chính tại đây từ khi còn rất bé. Mẹ "thiên hậu" kiên quyết phản đối việc con gái theo nghiệp ca hát.

Không chỉ sở hữu giọng hát đặc biệt, Vương Phi còn nổi tiếng vì vẻ đẹp cá tính, cuốn hút (Ảnh: Sina).

Bà tới tận trường, đề nghị thầy cô giáo không để Vương Phi trình diễn trong dàn nhạc của trường. Bà cũng không muốn con gái tham gia bất kỳ câu lạc bộ nghệ thuật nào trong trường.

Cô gái cá tính mang tên Vương Phi cố tình làm ngược lại mọi yêu cầu của mẹ ruột. Cô đăng ký tham gia tất cả các câu lạc bộ nghệ thuật trong trường và thậm chí, khi bị mẹ phát hiện, cô vẫn không từ bỏ.

Sự mạnh mẽ, quyết đoán và bản lĩnh chính là một thứ "ăn vào máu" của Vương Phi từ khi còn nhỏ. Đến tuổi trưởng thành, cá tính của Vương Phi thêm lớn.

Năm 1985, một công ty đĩa hát đã tìm tới Vương Phi và cô gái 16 tuổi với vẻ ngoài mạnh mẽ, thú vị đã lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất. Album đầu tiên của Vương Phi đã được trình làng và trở nên nổi tiếng. Cô chính thức bước chân vào làng giải trí bất kể sự cấm cản của cha mẹ.

Gần 40 năm qua, Vương Phi vẫn được coi là giọng ca độc nhất vô nhị của làng nhạc Trung Quốc. Sức ảnh hưởng và lượng người hâm mộ của cô trải khắp châu Á. Danh hiệu "thiên hậu" được người hâm mộ ưu ái trao cho Vương Phi dường như không có ai thay thế được.

Vương Phi hiện không còn ca hát hay tham gia các hoạt động của làng giải trí nhưng vẫn kiếm bộn tiền từ di sản âm nhạc của riêng mình (Ảnh: Sina).

Cô cũng là ca sĩ gốc Hoa đầu tiên bước lên bìa tạp chí nổi tiếng Time của Mỹ và từng được kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là nữ ca sĩ châu Á có doanh thu đĩa nhạc cao nhất.

Với giọng hát tuyệt vời, phong cách đi trước thời đại và nhan sắc ấn tượng, đến nay Vương Phi vẫn được xem là "bức tường thành" của làng giải trí Hoa ngữ.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Vương Phi cũng lấn sân sang điện ảnh và góp mặt trong 6 bộ phim, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Các vai diễn đáng chú ý của cô là trong các tác phẩm của đạo diễn danh tiếng Vương Gia Vệ.

Nhiều năm nay, ngôi sao sinh năm 1969 không tham gia ca hát thường xuyên nhưng những sản phẩm âm nhạc của Vương Phi vẫn luôn được công chúng đón nhận.

Hiện tại, nữ ca sĩ kiếm bộn tiền từ việc bán bản quyền các ca khúc cũ. Sức ảnh hưởng của cô tiếp tục lan tỏa đến các thế hệ ca sĩ mới, những người coi cô là thần tượng.

Vương Phi hiện chọn cuộc sống kín tiếng bên bạn trai, Tạ Đình Phong (Ảnh: Sina).

Không giống như nhiều ngôi sao khác, Vương Phi tránh xa các chương trình truyền hình thực tế, hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên, mỗi lần cô xuất hiện trở lại, nữ ca sĩ đều gây sốt trên toàn châu Á.

Tờ HK01 ước tính, giá trị tài sản ròng của Vương Phi lên tới 300 triệu USD, với nhiều bất động sản lớn rải rác khắp Trung Quốc.

Cuộc sống của Vương Phi hiện tại không gắn liền với làng giải trí. Nữ ca sĩ danh tiếng chọn một lối sống đơn giản, thoải mái và vui tươi.

"Thiên hậu" dành thời gian đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, làm đẹp và tận hưởng tình yêu bên nam diễn viên Tạ Đình Phong. Cặp đôi tái hợp từ năm 2014 sau gần 10 năm chia tay. Họ đồng hành trong cuộc sống suốt 11 năm qua nhưng không tiến tới hôn nhân.

Chuyện tình của Tạ Đình Phong và Vương Phi luôn khơi gợi sự tò mò của công chúng và cũng là yếu tố duy trì sức ảnh hưởng của Vương Phi với truyền thông châu Á.