Màn trình diễn của "thiên hậu" Vương Phi gây sốt dù vướng nghi vấn hát nhép

Trên sân khấu gala mừng xuân của đài CCTV (Trung Quốc), Vương Phi thể hiện ca khúc What the world gave to me. Phần biểu diễn của diva làng nhạc Trung Quốc nhanh chóng lọt top video thịnh hành trên mạng xã hội Trung Quốc 4 ngày qua.

Tiết mục đánh dấu sự trở lại của Vương Phi với làng nhạc trẻ Trung Quốc sau gần 7 năm. Tuy nhiên, một số khán giả đặt nghi vấn Vương Phi hát nhép. Nhiều người còn chỉ ra việc cô hát lệch tông. Việc người đẹp bật khóc trong lúc trình diễn cũng khiến khán giả tranh luận.

Vương Phi trình diễn trong gala mừng xuân của đài CCTV (Trung Quốc) (Ảnh: Sina).

Cũng có ý kiến bênh vực Vương Phi khi cho rằng, nữ ca sĩ đã rất nhập tâm và dành nhiều cảm xúc cho phần biểu diễn của mình. Tiết mục của cô đang gây "bão" trên mạng xã hội Trung Quốc và các món đồ cô mặc trong phần trình diễn cũng nhanh chóng trở thành mặt hàng "hot".

Hiện, Vương Phi không lên tiếng. Trong khi đó, một người bạn của nữ ca sĩ bênh vực cô và cho rằng Vương Phi bật khóc trên sân khấu vì dành sự tôn trọng cho những người đã khuất trong năm qua.

"Cô ấy khóc vì bố, mẹ, anh trai của cô ấy đều đã qua đời. Tất cả những gì Vương Phi có giờ đây là 2 cô con gái", bạn của Vương Phi cho hay.

Vương Phi vẫn là tượng đài âm nhạc của Trung Quốc dù cô ít hoạt động nghệ thuật trong những năm gần đây (Ảnh: Weibo).

Vương Phi (SN 1969) là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng với giọng hát đặc biệt và phong cách âm nhạc độc đáo. Cô được mệnh danh "thiên hậu" của làng nhạc Hoa ngữ, có ảnh hưởng sâu rộng đến nền âm nhạc châu Á.

Dù không hoạt động nghệ thuật nhiều năm nay, Vương Phi vẫn có lượng người hâm mộ đông đảo. Với hàng loạt bản nhạc kinh điển như Người con gái dễ tổn thương, Đậu đỏ, Mong người dài lâu, Truyền kỳ, Nhân gian, Tâm kinh, cô kiếm bộn tiền từ những sản phẩm ca nhạc.

Người hâm mộ gọi Vương Phi là diva của châu Á. Không chỉ thành công với sự nghiệp ca hát, Vương Phi còn tham gia đóng phim và ngày càng trở nên nổi tiếng nhờ các vai diễn trong Trùng Khánh sâm lâm, Thiên hạ vô song, Nguyên Chấn Hiệp, Hồ sơ luật…

Năm 2015, theo nghiên cứu thị trường của công ty YouGov (Anh), Vương Phi có mặt trong danh sách "Những người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất trên thế giới", xếp hạng thứ 17.

Tờ Q Daily từng bình luận về giọng ca nổi tiếng châu Á: "Vương Phi đáp ứng mọi tiêu chí của người phụ nữ trong mơ. Cô ấy cá tính, mạnh mẽ, phóng khoáng, tâm hồn lãng mạn, thành đạt và giàu có. Cô chính là mô hình thu nhỏ của cuộc sống lý tưởng trong xã hội ngày nay".

Dù đã ở tuổi ngũ tuần và qua 2 lần sinh nở, Vương Phi vẫn giữ được làn da, phong thái và gương mặt không vết dấu thời gian.

Khi mới gia nhập làng giải trí, ngôi sao đình đám không chỉ thu hút bởi giọng hát "trời phú" mà còn là niềm mơ ước của đàn ông châu Á nhờ khí chất đặc biệt toát ra từ đôi mắt to tròn, gương mặt vừa dịu dàng vừa bướng bỉnh, khó nắm bắt.

Theo Sina, sau gần 30 năm bước chân vào làng giải trí, Vương Phi hiện nắm trong tay khối gia sản 1 tỷ USD.

Vương Phi từng trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 2 con gái. Hiện, nữ nghệ sĩ duy trì mối tình kín tiếng với nam diễn viên kém tuổi Tạ Đình Phong. Họ tái hợp từ năm 2014 sau 10 năm chia tay.