Thiên Ân xuất hiện cùng bố, nói về việc bị chê bai nhan sắc khi để mặt mộc

Tối 25/3, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực diễn ra tại TPHCM với sự tham dự của đạo diễn Lê Thiện Viễn và dàn diễn viên gồm Khương Lê, NSND Lê Khanh, Hứa Vĩ Văn, Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt, Thanh Sơn, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo…

Dàn người đẹp như Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Ngọc Châu… đến ủng hộ Hoa hậu Đoàn Thiên Ân - nữ chính của phim.

Dàn diễn viên trong phim "Hẹn em ngày nhật thực" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Cha ruột của Thiên Ân cũng có mặt, thu hút sự chú ý. Ông diện áo sơ mi trắng giản dị, có mặt từ sớm để chúc mừng con gái. Trên thảm đỏ, ông đứng cạnh Thiên Ân trong ít phút để chụp hình rồi nhanh chóng di chuyển vào khu vực bên trong để ngồi theo dõi con gái. Khoảnh khắc trên được nhiều khán giả ghi lại, thu hút sự quan tâm.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, Thiên Ân cho biết cô đọc được nhiều bình luận chê bai nhan sắc khi những hình ảnh đầu tiên của phim được công bố. Nữ diễn viên nói việc xuất hiện với gương mặt mộc hoàn toàn, không trang điểm là yêu cầu từ đạo diễn khi vào vai một nữ tu.

“Khi vào vai nữ tu, tôi không được trang điểm, kể cả kẻ chân mày. Có lúc tôi kẻ nhẹ cũng phải tẩy đi, môi thì dặm phấn để giảm màu, giữ gương mặt mộc nhất có thể”, cô nói.

Thiên Ân và cha ruột ở thảm đỏ (Ảnh: Chụp màn hình).

Để chuẩn bị cho vai diễn, Thiên Ân có thời gian tìm hiểu thực tế tại tu viện Làng Sông (Bình Định), nơi cũng được chọn làm bối cảnh quay.

“Tôi tham gia một khóa ngắn ngày, sinh hoạt cùng các sơ, dậy từ 4h sáng, chăm sóc các em nhỏ và học cách sống kỷ luật. Nhờ đó, tôi hiểu hơn đời sống và tâm lý nhân vật”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết thêm, xuất thân từ gia đình theo đạo Tin Lành, cô từng chứng kiến những câu chuyện tình yêu gặp trở ngại vì khác biệt tôn giáo. “Khi hóa thân vào nhân vật Ân, tôi hiểu rõ hơn cách giữ gìn tình yêu nhưng vẫn tôn trọng đức tin của mình”, cô nói.

NSND Lê Khanh bày tỏ sự đồng cảm với tâm lý người mẹ trong phim. Theo bà, nhân vật không hoàn toàn đúng hay sai, mà đặt ra nhiều góc nhìn để khán giả tự chiêm nghiệm về cách yêu thương con cái.

Nhà sản xuất Lý Minh Thắng đánh giá cao diễn viên Khương Lê, cho rằng anh phù hợp vai diễn và làm việc nghiêm túc. “Mỗi cảnh quay, Khương Lê đều chủ động trao đổi, tìm cách thể hiện để đạt hiệu quả tốt nhất”, anh nói.

Thiên Ân và Khương Lê đảm nhận vai chính (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tại sự kiện, đạo diễn Lê Thiện Viễn cũng lý giải việc đổi tên phim từ Thư tình gửi ma sơ sang Hẹn em ngày nhật thực. Theo anh, tên gọi ban đầu mang ý nghĩa tri ân hình ảnh các nữ tu, nhưng từ “ma sơ” có thể gây khó hiểu với một bộ phận khán giả. Sau thời gian cân nhắc, ê-kíp quyết định chọn tên mới để dễ tiếp cận hơn.

Đạo diễn cho biết dự án mất 2 năm để hoàn thiện, trong đó việc lựa chọn tên phim là một trong những khâu khiến ê-kíp trăn trở. Anh cũng tham khảo ý kiến của các linh mục và nữ tu nhằm đảm bảo cách thể hiện cân bằng.

Theo đạo diễn, chi tiết người mẹ ngăn cản tình yêu của con không nhằm phản ánh tiêu cực, mà hướng đến việc đặt ra những câu hỏi về niềm tin và lựa chọn cá nhân. Bối cảnh phim đặt ở thập niên 1990, phần nào phản ánh quan niệm về tình yêu khác tôn giáo trong giai đoạn này.