Kỳ Duyên - Thiên Ân: Liên tục bảo vệ nhau, nhiều lần gây tranh cãi

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Thiên Ân liên tục thu hút sự chú ý của dư luận khi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, song hành từ công việc đến cuộc sống. Sự gắn bó ngày càng rõ nét khiến cặp đôi vướng nghi vấn hẹn hò, dù họ chưa từng lên tiếng xác nhận.

Mới đây, Thiên Ân trở thành tâm điểm bàn luận khi vấp ngã trên sân khấu lễ trao giải Ngôi sao xanh và được nam diễn viên Steven Nguyễn kịp thời đỡ dậy. Sau sự việc, một số ý kiến trái chiều xuất hiện trên mạng xã hội, cho rằng Thiên Ân có biểu cảm khó chịu khi được hỗ trợ, thậm chí nhận xét cô ứng xử thiếu thiện chí.

Trước sự việc, Kỳ Duyên đã công khai lên tiếng bảo vệ Thiên Ân. Hoa hậu Việt Nam 2014 cho biết cô hiếm khi can thiệp vào tranh cãi của người khác, nhưng không thể im lặng khi người thân thiết bị công kích vô cớ. Kỳ Duyên nhấn mạnh Thiên Ân từng đứng ra bảo vệ cô trong những thời điểm khó khăn, vì vậy cô không muốn đàn em phải đối diện áp lực một mình.

Sau đó, Thiên Ân cũng đăng bài giải thích rõ tình huống vấp ngã, đồng thời lên tiếng bênh vực Kỳ Duyên trước những ý kiến cho rằng đàn chị can thiệp quá mức. Cách hai hoa hậu công khai bảo vệ nhau tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Đây không phải lần đầu Kỳ Duyên và Thiên Ân công khai bảo vệ nhau, thể hiện mối quan hệ đặc biệt.

Trong một lễ trao giải diễn ra vào tối 13/1, khi Kỳ Duyên là người xướng tên Thiên Ân ở hạng mục chiến thắng, cả hai đã có những khoảnh khắc thân thiết trên sân khấu. Kỳ Duyên thậm chí còn xoa đầu Thiên Ân trước đông đảo khán giả và dành nhiều lời khen cho hành trình làm nghề của đàn em.

Tin đồn Kỳ Duyên hẹn hò Thiên Ân bắt đầu rộ lên từ tháng 8/2024, khi cả hai liên tục có những tương tác thân thiết trên mạng xã hội, thường xuyên đi ăn uống, du lịch cùng nhau và xuất hiện trong những khung hình đồng điệu.

Trước những đồn đoán, vào tháng 1/2025, Kỳ Duyên từng lên tiếng khẳng định mối quan hệ giữa cô và Thiên Ân chỉ dừng ở tình bạn tốt đẹp. Hoa hậu cho biết các tin đồn sai lệch đã ảnh hưởng đến đời sống và công việc riêng của cả hai, đồng thời mong khán giả không hiểu lầm.

"Tôi lên tiếng để mọi người không hiểu lầm. Chúng tôi có quan hệ bạn bè tốt đẹp. Chị cũng chúc Thiên Ân sẽ thành công với những dự định sắp tới em nhé. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ sự nghiệp của chị em tôi", Kỳ Duyên viết.

Sau phát ngôn này, Kỳ Duyên và Thiên Ân vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động. Khi Kỳ Duyên lên đường tham dự Miss Universe tại Mexico, Thiên Ân cũng gửi lời chúc đầy tình cảm, bày tỏ sự tự hào khi đàn chị đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trong nhiều sự kiện giải trí, Kỳ Duyên - Thiên Ân cũng là hai cái tên sánh đôi trên thảm đỏ, nhận được sự săn đón của khán giả. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cả hai thường lựa chọn trang phục có sự đồng điệu về phong cách, màu sắc hoặc tinh thần tổng thể.

Ngoài công việc, hai người đẹp còn gắn bó với nhau trong cuộc sống. Dịp giao thừa cuối năm 2025, Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh đón năm mới cùng Thiên Ân và hai thú cưng. Trong các buổi họp mặt bạn bè, Kỳ Duyên thường đưa Thiên Ân đi cùng.

Trước đó, Kỳ Duyên từng có nhiều năm gắn bó với Minh Triệu nhưng vướng nghi vấn rạn nứt từ đầu năm 2024. Việc cô xuất hiện thân thiết bên Thiên Ân nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về cả sự ủng hộ lẫn những ý kiến trái chiều từ công chúng.

Ảnh: Facebook nhân vật