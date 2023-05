Thí sinh Hoa hậu & Nam vương Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023 tranh tài

Chiều ngày 16/5, những phần thi tài năng trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023 - Miss and Mister Fitness Supermodel World 2023 đã diễn ra tại Muine Bay, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Chương trình với sự dẫn dắt của MC Hoàng Vĩnh - Hữu Anh - Thanh Nhi. Các thí sinh có phần trình diễn ấn tượng với nhiều bộ sưu tập thời trang đa sắc màu, đa phong cách và đa văn hóa từ truyền thống đến hiện đại như: Bộ sưu tập trang Phục Chăm Pa, trang phục thể thao Thế giới đồ tập, bộ sưu tập của NTK DexNol Tuấn Huỳnh, bộ sưu tập của NTK Tạ Nguyên Phúc, bộ sưu tập của NTK Nam Phong, bộ sưu tập của NTK Nguyễn Thành Danh.

Các thí sinh trải nghiệm mô tô địa hình siêu tốc lên khu đỉnh đồi cát cao nhất tham quan Bàu Trắng (Ảnh: Team Trương Phước Lộc, Andy Lưu).

Trải qua 3 phần thi, BTC và BGK đã tìm ra những cặp thí sinh nam và nữ sáng giá nhất cho danh hiệu:

Thí sinh có hình thể xuất sắc nhất (Best in Fitness Body): Giải nhất thuộc về Mister Slovakia & Miss Bosnia and Herzegovina; Giải nhì: Mister Croatia & Miss Canada; Giải ba: Mister India & Miss Guinea.

Thí sinh đẹp nhất trong trang phục Thể thao (Best in Sportswear): Giải nhất: Mister Philippines & Miss Philippines; Giải nhì: Mister Vietnam & Miss Chinese Taipei; Giải ba: Mister Thailand & Miss Laos.

Thí sinh trình diễn thời trang ấn tượng nhất (Best in Fashion): Giải nhất: Mister USA & Miss Vietnam; Giải nhì: Mister Korea & Miss Croatia; Giải ba: Mister Canada & Miss Korea.

Do lịch trình bay, các thí sinh nam đến Việt Nam sau các thí sinh nữ (Ảnh: Team Trương Phước Lộc, Andy Lưu).

Cũng trong khuôn khổ chương trình, BTC đã chính thức công bố hai vương miện: Một dành cho Hoa hậu Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023 và chiếc vương miện còn lại dành cho Nam vương Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023.

Những ngày qua, sau khi đáp chuyến bay đến TPHCM, các thí sinh quốc tế được BTC sắp xếp tham quan một vòng thành phố, chọn cho mình những bộ trang phục thể thao yêu thích nhất. Sau đó các thí sinh di chuyển ra Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để tham gia các hoạt động của cuộc thi.

Ban tổ chức, Ban giám khảo cùng ca sĩ Phương Thanh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam Đặng Thu Thảo đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ để chào đón cũng như trao sash cho các thí sinh ngay tại Mũi Né.

Lần đầu tiên được trải nghiệm mô tô địa hình siêu tốc lên khu đỉnh đồi cát cao nhất tham quan Bàu Trắng huyền ảo như ốc đảo sa mạc cát trắng xóa, các thí sinh đã không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho cảnh quan nơi đây. Do lịch trình bay của các thí sinh nam đến Việt Nam sau các thí sinh nữ cho nên những ngày đầu chỉ có các thí sinh nữ tham gia trước.

Đạo diễn thời trang Tạ Nguyên Phúc cũng hết mình thị phạm và tập luyện sửa dáng cho các thí sinh trên sàn catwalk để nâng cao trình độ biểu diễn thời trang cũng như sự tự tin xuất hiện trước công chúng cho tất cả thí sinh nam và nữ.

Hình ảnh trao giải Thí sinh có hình thể xuất sắc nhất (Ảnh: Team Trương Phước Lộc, Andy Lưu).

Hình ảnh trao giải Thí sinh đẹp nhất trong trang phục Thể thao (Ảnh: Team Trương Phước Lộc, Andy Lưu).

Hình ảnh trao giải Thí sinh trình diễn thời trang ấn tượng nhất (Ảnh: Team Trương Phước Lộc, Andy Lưu).

Hiện tại, cuộc thi đã đi được hơn nửa hành trình trong sự háo hức của các thí sinh. Hai gương mặt đại diện Việt Nam là Công Phát và Hà My cùng với 4 đại sứ cuộc thi là: Nam vương Siêu quốc gia Châu Á 2022 - Đạt Kyo, Á vương Thế giới 2022 - Hữu Anh, Hoa hậu Du lịch Thế giới Việt Nam 2019 - Tường Vy, Hoa hậu Thời trang Châu Á 2022 - Thanh Nhi với tinh thần nước chủ nhà luôn hết mình giúp đỡ các bạn thí sinh quốc tế ngay từ những ngày đầu bỡ ngỡ.

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023 sẽ diễn ra vào chiều 20/5 tại Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.