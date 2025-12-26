"Thế hệ kỳ tích" và loạt phim Việt thua lỗ trong năm 2025

Theo Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé năm 2025 đạt khoảng 4.700 tỷ đồng.

Riêng 6 tháng đầu năm, thị trường nội địa thu 3.017 tỷ đồng, tăng gần 270 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước - đây là mức tăng trưởng mạnh nhất của điện ảnh Việt từ sau đại dịch.

Tuy nhiên, bên cạnh những bộ phim có doanh thu kỷ lục, nhiều phim khác lại bị thua lỗ, doanh thu bết bát.

Dưới đây là những bộ phim có doanh thu thấp nhất năm 2025 theo số liệu từ Box Office Vietnam.

1. “Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu” (153 triệu đồng)

Mở đầu danh sách là Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu - tác phẩm thua lỗ nặng nhất điện ảnh Việt năm 2025 - khi chỉ thu về 153 triệu đồng sau 2 tuần ra rạp.

Bộ phim do Hoàng Anh Duy đạo diễn và đồng thời đảm nhận vai nam chính Thiên An - chàng trai kiệt quệ hậu dịch, gánh nợ nần và tìm đến showbiz với ảo vọng đổi đời.

Diễn viên Cát Phượng trong phim "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu".

Dù sở hữu dàn phụ gồm nhiều gương mặt quen thuộc như Cát Phượng, NSƯT Mỹ Duyên, Phi Phụng, Lê Quốc Nam…, phim vẫn không được đánh giá cao về nội dung lẫn kỹ thuật.

Nhiều khán giả đánh giá đây là dự án thảm hoạ với kịch bản hời hợt, thiếu chiều sâu thông điệp. Các tham vọng ngôi sao của nhân vật chính không đi kèm minh chứng về năng lực, khiến những phân đoạn ca hát, vũ đạo trở nên khiên cưỡng, thiếu thuyết phục.

2. “Đời gì mơ đi” (309 triệu đồng)

Đứng thứ 2 trong danh sách những tác phẩm thua lỗ năm 2025 là Đời gì mơ đi của đạo diễn Lâm Minh Khôi với doanh thu ảm đạm chỉ hơn 300 triệu đồng.

Dù không vướng scandal hay bị gắn mác "thảm họa" như Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu, bộ phim vẫn lặng lẽ rời rạp mà không để lại bất kỳ dấu ấn nào.

Tác phẩm chọn đề tài khá lạ khi khai thác hành trình của một ông chủ tịch phường về hưu, quyết tâm theo đuổi đam mê xăm mình dang dở thời trẻ trên một chiếc xe di động.

Tuy nhận được một số lời khen ngợi về cốt truyện và nội dung có phần tích cực, nhưng bộ phim lại bộc lộ điểm yếu lớn ở khâu kịch bản mỏng và dàn nhân vật mờ nhạt.

Đặc biệt, phần lời thoại thiếu gần gũi với giới trẻ đã khiến phim không thể kết nối được với khán giả hiện đại. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng những gương mặt ngôi sao bảo chứng phòng vé cùng chiến dịch quảng bá mờ nhạt trên mạng xã hội đã khiến tác phẩm hoàn toàn "hụt hơi" trong việc lôi kéo người xem ra rạp.

Một cảnh trong phim "Đời gì mơ đi".

3. “Mưa trên cánh bướm” (647 triệu đồng)

Xếp ở vị trí thứ 3 từ dưới lên trên bảng doanh thu phòng vé Việt 2025 là Mưa trên cánh bướm của đạo diễn trẻ Dương Diệu Linh.

Trước khi ra rạp trong nước, bộ phim độc lập này từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trên hành trình quốc tế. Đặc biệt ở Liên hoan phim Venice 2024, nơi tác phẩm đầu tay của Dương Diệu Linh giành 2 giải thưởng quan trọng và nhận nhiều lời khen cho phong cách kể chuyện hiện thực huyền ảo, giàu nữ tính và táo bạo trong cách tiếp cận các vấn đề xã hội.

Được kỳ vọng sẽ là một “cơn mưa lạ” làm mới rạp chiếu trong nước, nhưng khi phát hành tại Việt Nam, bộ phim lại đi vào lối mòn chung của các tác phẩm nghệ thuật độc lập: Khó chạm số đông.

Sau 1 tháng công chiếu, Mưa trên cánh bướm chỉ thu về 647 triệu đồng. Dù được đánh giá là bước đột phá hiếm hoi của điện ảnh Việt về mặt ngôn ngữ hình ảnh và tư duy tác giả, phim vẫn chưa thể tạo nên cú chuyển mình về doanh thu do nhịp phim chậm, nhiều lớp ẩn nghĩa và cái kết mở, mơ hồ, vốn không phù hợp với thị hiếu đại chúng.

Câu chuyện của Dương Diệu Linh vì thế tiếp tục gợi lại bài toán quen thuộc của phim nghệ thuật tại rạp Việt: Được tôn vinh về giá trị sáng tạo, nhưng lạc lõng giữa cuộc đua thương mại.

Phim "Mưa trên cánh bướm" của đạo diễn trẻ Dương Diệu Linh.

4. “Bịt mắt bắt nai” (687 triệu đồng)

Bịt mắt bắt nai của đạo diễn trẻ Hoàng Thơ từng gây tò mò khi ra mắt cuối tháng 10.

Tuy nhiên, hiệu ứng nhanh chóng đảo chiều. Nhiều khán giả chỉ ra kịch bản phi lý, tình huống gượng ép, nhân vật nữ được giới thiệu thông minh nhưng lại liên tục hành xử thiếu thuyết phục, khiến mạch tâm lý không tự nhiên.

Phim cũng vấp tranh cãi khi thông điệp bị cho là lệch lạc, thiếu công bằng trong cách nhìn về ngoại tình và bạo hành, sa vào định kiến giới.

Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên trẻ bị chê gượng gạo, thoại nặng tính sắp đặt, các cảnh nhạy cảm thiếu tiết chế và chưa đạt thẩm mỹ điện ảnh, tạo phản ứng ngược trên mạng xã hội.

Sau 1 tháng công chiếu, phim rút khỏi rạp và dắt túi doanh thu 687 triệu đồng, nằm trong nhóm tác phẩm “đội sổ” phòng vé, đồng thời bị gắn mác “thảm họa điện ảnh” trên nhiều diễn đàn.

"Bịt mắt bắt nai" bị gắn mác "thảm họa".

5. “Trái tim què quặt” (828 triệu đồng)

Với doanh thu 828 triệu đồng khi rời rạp, Trái tim què quặt của đạo diễn Quốc Công là trường hợp khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Quốc Công từng là nhà sản xuất của Tử chiến trên không, Mắt biếc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh… Phim cũng đánh dấu màn tái xuất của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm vắng bóng màn bạc, kể từ lần xuất hiện gần nhất trong Người bất tử.

Tác phẩm ghi điểm ở ngôn ngữ hình ảnh trau chuốt, giàu cảm xúc với những khung hình đầy chất thơ và diễn xuất đồng đều, đặc biệt ở những phân đoạn giằng xé tâm lý.

Dù vậy, phim thiếu điểm tựa kịch bản đủ mạnh để đẩy cảm xúc và xung đột lên cao trào, sa vào lối kể lãng đãng, đan xen hồi tưởng, khiến mạch án chính trở nên mơ hồ.

Phần thoại bị nhận xét nặng tính văn chương, thiếu tự nhiên, cùng nhịp phim chậm khiến tác phẩm khó giữ chân người xem. Những điểm này khiến Trái tim què quặt chưa thể chạm số đông, dù có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận về mặt thẩm mỹ và dấu ấn tác giả.

Chưa kể, thời điểm ra mắt không thuận lợi, rơi đúng giai đoạn phòng vé thấp điểm.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan trong "Trái tim què quặt".

6. “Thế hệ kỳ tích” (853 triệu đồng)

Sau gần 2 tuần ra mắt thị trường, dự án điện ảnh của đạo diễn, nhà sáng tạo nội dung Hoàng Nam chính thức khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu 853 triệu đồng.

Trên các diễn đàn phim, nhiều ý kiến cho rằng, Thế hệ kỳ tích “không đáp ứng được kỳ vọng”, đặc biệt khi phim mang thương hiệu của đạo diễn từng có tác phẩm trăm tỷ.

Điểm gây tranh cãi nhất nằm ở kịch bản. Không ít khán giả đánh giá câu chuyện mang màu sắc lý tưởng hóa, giáo điều cứng nhắc, xa rời thực tế, nhiều chi tiết thiếu logic và xử lý cảm xúc chưa trọn vẹn.

Một số người xem cũng phản ánh việc cài cắm quảng cáo trong phim khá lộ liễu, khiến mạch phim bị đứt đoạn và giảm cảm xúc.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chê bai dữ dội, cũng có một bộ phận khán giả bảo vệ tác phẩm.

Họ cho rằng phim truyền tải thông điệp tích cực, cảm xúc, cổ vũ người trẻ sống có hoài bão và dám theo đuổi ước mơ. Dẫu vậy, số lượng đánh giá tích cực vẫn lép vế trước những tranh luận tiêu cực vốn đang chiếm phần lớn trên mạng.

Đạo diễn Hoàng Nam tiết lộ đã bỏ ra hơn 26 tỷ đồng để đầu tư cho dự án lần này. Chỉ sau một ngày phim ra rạp, nam đạo diễn thừa nhận “rất buồn vì cú ngã đau”. Anh chia sẻ sẽ quay trở lại cuộc sống thường nhật, chấp nhận sự thật bộ phim thất bại ở phòng vé.

"Thế hệ kỳ tích" rời rạp với doanh thu 853 triệu đồng.

7. “Đồi hành xác” (2,1 tỷ đồng)

Đồi hành xác: Tà thuyết đen của đạo diễn Lương Đình Dũng xếp thứ 7 trong 10 phim có doanh thu thấp nhất phòng vé Việt năm 2025, với 2,1 tỷ đồng từ số suất chiếu hạn chế.

Trước đó, trailer từng tạo kỳ vọng về một phim kinh dị Việt được đầu tư bối cảnh, nhưng khi ra rạp, tác phẩm không tạo được hiệu ứng như mong đợi, đồng thời phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh và đa dạng thể loại.

Phim dừng chiếu chỉ sau 1 tuần, thuộc nhóm rời rạp nhanh nhất năm. Tác phẩm gần như “lọt thỏm” trong thời điểm công chiếu, đến mức nhiều khán giả chỉ biết phim từng có mặt ở rạp khi đạo diễn lên tiếng về việc bị chèn ép và thiếu cơ hội tiếp cận người xem trên các diễn đàn.

Một cảnh trong "Đồi hành xác".

8. “Thai chiêu tài” (2,9 tỷ đồng)

Giữa bức tranh doanh thu ảm đạm của phim Việt năm 2025, Thai chiêu tài là trường hợp để lại nhiều tiếc nuối.

Tác phẩm gây bất ngờ với thế giới tâm linh giàu chất cổ tích và lối kể chuyện chia chương như một cuốn truyện nhiều hồi, tạo nét riêng trong cách tiếp cận văn hóa - tín ngưỡng bản địa.

Tuy nhiên, phim ra mắt khá lặng lẽ, ít được truyền thông chú ý.

"Thai chiêu tài" để lại nhiều tiếc nuối.

Sau hơn 2 tuần công chiếu, phim rời rạp với 2,9 tỷ đồng, một thành tích khiêm tốn so với kỳ vọng từ giới quan sát.

Việc thiếu độ phủ truyền thông cộng thêm thời điểm ra rạp rơi đúng giai đoạn vùng trũng doanh thu, cạnh tranh bất lợi về thị hiếu, khiến Thai chiêu tài chưa thể tạo cú bật phòng vé, dù được ghi nhận là nỗ lực thử nghiệm đáng chú ý với chất liệu văn hóa - tâm linh Việt.

Ảnh: Đoàn phim cung cấp