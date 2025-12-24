“Thế hệ kỳ tích” rời rạp, thu được 853 triệu đồng

Dữ liệu cập nhật từ hệ thống thống kê Box Office Vietnam cho thấy, tác phẩm Thế hệ kỳ tích vắng mặt trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé ngày 24/12.

Cùng thời điểm, các nền tảng bán vé trực tuyến của rạp và đơn vị phát hành cũng không còn hiển thị bất kỳ suất chiếu nào của phim. Sau gần 2 tuần ra mắt thị trường, dự án điện ảnh của đạo diễn Hoàng Nam chính thức khép lại hành trình chiếu rạp.

Trấn Tú (vai nam chính) và NSND Thanh Hoa vai bà nội trong phim "Thế hệ kỳ tích" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Theo thống kê của Box Office Vietnam, Thế hệ kỳ tích chỉ đạt tổng doanh thu khoảng 853 triệu đồng, một con số rất khiêm tốn nếu đặt cạnh mức kinh phí đầu tư ban đầu lên đến 26 tỷ đồng mà đạo diễn từng tiết lộ.

Khoản ngân sách đó mới chỉ là chi phí sản xuất, chưa tính đến các hạng mục tốn kém khác như quảng bá truyền thông, phát hành và tổ chức chiếu thương mại.

Điều này đồng nghĩa doanh thu phòng vé chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng vốn, khiến Thế hệ kỳ tích rơi vào nhóm phim thua lỗ lớn nhất thị trường điện ảnh Việt năm 2025.

Thực tế, khi vừa ra mắt, Thế hệ kỳ tích đã phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt: Doanh thu thấp kỷ lục và làn sóng phản ứng trái chiều từ khán giả.

Riêng trong ngày 12/12, doanh thu Thế hệ kỳ tích mới dừng ở mức hơn 389 triệu đồng - bao gồm cả suất chiếu sớm và ngày khởi chiếu chính thức (11/12).

Thời điểm đó, đạo diễn Hoàng Nam đã thừa nhận bộ phim mới của mình đã thất bại.

Anh viết trên trang cá nhân: “Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nam trong những ngày qua. Nhưng vào thời điểm này, phải chấp nhận rằng bộ phim Thế hệ kỳ tích đã thất bại phòng vé rồi. Dù rất buồn vì cú ngã đau”.

Đến giai đoạn cuối, phim chỉ còn một vài suất rải rác mỗi ngày, doanh thu dao động quanh mức vài triệu đồng, thậm chí có ngày chỉ ghi nhận các con số nhỏ giọt.

Hoàng Nam chia sẻ sẽ quay lại với công việc quen thuộc trên YouTube để cân bằng cuộc sống và từng bước giải quyết áp lực tài chính.

Nam đạo diễn cho biết, phần lớn kinh phí làm phim đến từ nguồn lực cá nhân, nên thất bại phòng vé của Thế hệ kỳ tích khiến anh đối diện khó khăn lớn, thậm chí không còn nguồn tích lũy đáng kể sau dự án.

Hoàng Nam bộc bạch: “Số tiền thu về chỉ đủ một chút để trả nợ. Vì vậy, tôi phải tỉnh táo, trở lại cuộc sống. Tôi sẽ quay lại làm nhà sáng tạo nội dung, YouTuber. Đây thực sự là công việc khiến bản thân cảm thấy tự do, không phải suy nghĩ hay lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến người thân.

Thế hệ kỳ tích có thể là bộ phim cuối cùng của tôi. Khi làm phim, tôi cảm thấy rất áp lực, từ khâu viết kịch bản, đi quay, hậu kỳ và lúc ra rạp. Trăm ngàn những sự việc xảy đến và tôi không còn là chính mình nữa”.

"Thế hệ kỳ tích" rời rạp với doanh thu chưa được 1 tỷ đồng (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trước đó, anh từng tạo dấu ấn mạnh với bộ phim đầu tay Đèn âm hồn - một hiện tượng phòng vé bất ngờ trong dòng phim kinh dị - mang về gần 106 tỷ đồng doanh thu hồi đầu năm 2025.

Thành công ấy giúp tên tuổi của Hoàng Nam vượt ra khỏi không gian YouTube, khiến nhiều khán giả kỳ vọng anh sẽ có thêm bước tiến mới trong lần trở lại.

Tuy nhiên, ở tác phẩm thứ 2 hiệu ứng tò mò đám đông đã không còn đủ sức kéo người xem đến rạp.

Trên mạng xã hội và các diễn đàn phim ảnh, Thế hệ kỳ tích liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trái chiều.

Nhiều khán giả cho rằng câu chuyện thiếu tính thuyết phục ở một số nút thắt cảm xúc, cách xây dựng nhân vật còn nặng tính khuôn mẫu, lý tưởng hóa và đôi lúc mang hơi hướng thông điệp một chiều.

Một bộ phận khác chỉ ra những điểm trừ nằm ở việc xử lý xung đột thế hệ chưa đủ tinh tế, lời thoại và tình huống chưa tạo được sự đồng cảm rộng rãi.

Ngoài kịch bản, yếu tố gây hụt hẫng khác đến từ cách lồng ghép quảng cáo trong phim. Không ít người xem nhận xét một số phân cảnh xuất hiện thương hiệu và sản phẩm một cách thiếu tự nhiên, làm gián đoạn nhịp kể chuyện và khiến trải nghiệm xem bị phân tán.

Dù vậy, phim vẫn nhận được một số lời ghi nhận về ý tưởng nhân văn trong việc khai thác hành trình trưởng thành của những người trẻ giàu hoài bão, đối mặt áp lực gia đình và tìm cách vượt rào cản thế hệ để bảo vệ ước mơ.

Nhưng những điểm sáng này chưa đủ để cân bằng tổng thể một tác phẩm cần tính giải trí, logic câu chuyện và độ thuyết phục cảm xúc mạnh mẽ hơn.

Ở diễn biến khác, dữ liệu từ Box Office Vietnam cho thấy phim Quán Kỳ Nam cũng ghi nhận doanh thu kém, đến trưa 24/12 chỉ có 8 suất chiếu, với 79 vé bán ra, mang về hơn 8 triệu đồng.

Sau hơn 3 tuần có mặt tại rạp, từ 28/11 đến 24/12, tổng doanh thu phòng vé của phim hiện chỉ 4,8 tỷ đồng. Phim dự kiến ngừng chiếu rạp vào 26/12.

Tác phẩm Phòng trọ ma bầu cũng gần như mất hoàn toàn sức hút trước ngày rút khỏi rạp. Phim hiện chỉ thu 7,6 tỷ đồng và đến ngày 26/12 cũng gỡ toàn bộ suất chiếu, chính thức khép lại vòng đời phát hành tại rạp.

Thị trường năm 2025 chứng kiến nhiều dự án Việt có kết quả kinh doanh kém tích cực. Trước Thế hệ kỳ tích, loạt phim như Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu (153 triệu đồng), Đời gì mơ đi (309 triệu đồng), Bịt mắt bắt nai (687 triệu đồng)… cũng từng rời rạp trong cảnh doanh thu không đủ bù chi phí đầu tư.