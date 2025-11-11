Thấy gì từ việc Brad Pitt đòi vợ cũ Angelina Jolie bồi thường 35 triệu USD?

Ba năm qua, hai ngôi sao liên tục đưa nhau ra tòa xoay quanh tranh chấp về điền trang Château Miraval tại Pháp - nơi diễn ra đám cưới của họ và chứa nhiều kỷ niệm cùng 6 người con.

Brad Pitt cáo buộc Angelina Jolie vi phạm thỏa thuận khi tự ý bán cổ phần trang trại cho bên thứ 3 mà không thông báo. Anh yêu cầu bồi thường 35 triệu USD và buộc Jolie công khai 22 tài liệu nội bộ liên quan đến thương vụ.

Brad Pitt đòi Angelina Jolie bồi thường 35 triệu USD (News).

Theo đơn kiện, phía Brad Pitt nêu rõ: “Ông Pitt đã đầu tư hàng triệu USD và nhiều năm công sức để biến Château Miraval thành thương hiệu toàn cầu. Việc bà Jolie bán cổ phần mà không thông báo là hành vi vi phạm trắng trợn”.

Nguồn tin của USA Today cho biết, Brad Pitt xem vụ kiện là cách “bảo vệ di sản và danh dự cá nhân”.

Một người thân cận tiết lộ với People: “Anh ấy không thể chịu đựng việc Château Miraval - nơi gắn bó suốt nhiều năm - rơi vào tay tập đoàn khác. Đây là cách anh giành lại quyền kiểm soát cả tài sản lẫn câu chuyện của chính mình”.

Tờ Elle nhận định, vụ kiện Château Miraval là cuộc “đấu ngầm” giữa Brad Pitt và vợ cũ. Theo Financial Express, nam diễn viên đang đi “nước cờ dài hơi” để lấy lại hình ảnh sau nhiều cáo buộc bạo hành và nghiện rượu từ phía Jolie.

Trong hồ sơ gửi tòa, Brad Pitt yêu cầu Jolie cung cấp toàn bộ email trao đổi giữa cô và các cộng sự, bao gồm quản lý kinh doanh Terry Bird, 2 chuyên viên truyền thông người Anh Chloe Dalton và Arminka Helic, cùng hai cố vấn tài chính khác.

Brad Pitt cho rằng các bức thư này chứa thông tin quan trọng về tiến trình thương lượng bán cổ phần Château Miraval.

Điền trang Château Miraval là nguyên nhân tranh chấp giữa Brad Pitt và Angelina Jolie (Ảnh: DM).

Angelina Jolie phản đối, cho rằng các tin nhắn giữa cô và luật sư thuộc phạm vi bảo mật pháp lý. Cô khẳng định: “Brad yêu cầu tôi cung cấp tài liệu chiến lược pháp lý, nhưng đây là thông tin mật giữa thân chủ và luật sư”.

Vụ kiện kéo dài khiến hình ảnh của Jolie bị ảnh hưởng. Sau ly hôn, nữ diễn viên tập trung nuôi 6 người con và điều hành thương hiệu thời trang Atelier Jolie, song các dự án chưa đem lại lợi nhuận đáng kể.

Phần tài sản tại Château Miraval của nữ diễn viên hiện bị “đóng băng” trong quá trình tố tụng, khiến tài chính của cô gặp khó khăn.

Một người bạn tiết lộ với tờ Vanity Fair: “Angelina từng có tất cả - danh tiếng, quyền lực, tài năng. Giờ cô ấy phải tính từng khoản chi cho các con, trong khi mỗi thư triệu tập từ tòa là một đòn nặng nề”.

Trái ngược, Brad Pitt đang ở giai đoạn lấy lại phong độ. Anh hiện là cổ đông lớn nhất của Miraval (50% cổ phần), trong khi Stoli Group nắm 40% và 10% còn lại do tòa tạm quản lý.

Brad Pitt và Angelina Jolie từng là cặp đôi "vàng" của Hollywood (Ảnh: Getty Images).

Nam diễn viên 62 tuổi cũng gặt hái nhiều thành công mới, trong đó có dự án phim F1 hợp tác cùng Apple Studios. Anh thường xuyên xuất hiện với hình ảnh phong độ, tự tin bên bạn gái trẻ.

Năm 2021, Angelina Jolie hoàn tất việc bán cổ phần Miraval cho Tenute del Mondo - công ty con của Stoli Group. Tuy nhiên, tháng 2/2022, Brad Pitt khởi kiện, cho rằng vợ cũ âm thầm bán cổ phần mà không được sự đồng ý, vi phạm thỏa thuận ly hôn.

Château Miraval - bất động sản hàng chục triệu USD ở miền Nam nước Pháp - là nơi cặp đôi "vàng" một thời của Hollywood tổ chức hôn lễ vào năm 2014. Sau khi chia tay vào năm 2016, họ nhiều lần đối đầu tại tòa về quyền sở hữu tài sản và quyền nuôi con.

Brad Pitt và Angelina Jolie gắn bó từ năm 2005, có 6 người con gồm Maddox (23 tuổi), Pax Thiên (21 tuổi), Zahara (20 tuổi), Shiloh (19 tuổi) và cặp song sinh Knox - Vivienne (16 tuổi).

Theo phán quyết ly hôn, Jolie giành quyền nuôi con chính, còn Brad Pitt được phép thăm nom định kỳ. Năm 2024, sau gần 8 năm dài, thủ tục ly hôn của cặp đôi mới được hoàn tất nhưng họ vẫn thường xuyên đối đầu tại tòa vì tranh chấp tài sản chung.

Phiên điều trần mới nhất giữa Brad Pitt và Angelina Jolie dự kiến diễn ra vào ngày 17/12 tại California (Mỹ). Giới luật sư gọi đây là “chương cuối của cuộc chiến rượu hồng”, có thể khép lại 10 năm ồn ào của gia đình nổi tiếng bậc nhất Hollywood.