Thấy gì sau lệnh "phong sát" và sự trượt ngã của giới nghệ sĩ Hoa ngữ?

Dân trí Hàng loạt những ngôi sao trẻ vướng bê bối đời tư thác loạn, trốn thuế lần lượt bị "phong sát" tại Trung Quốc. Điều này phần nào hé lộ những mặt tối sau ánh hào quang của làng giải trí.

Tháng 11/2020, Cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã ban hành văn bản về vấn đề "phong sát" (cấm hoạt động nghệ thuật, xuất hiện trên truyền hình, xuất hiện trước công chúng) với người nổi tiếng.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn những nghệ sĩ vi phạm pháp luật và thiếu đạo đức không thể xuất hiện trước công chúng.

Ngô Diệc Phàm hiện là nghệ sĩ chịu hậu quả nặng nề nhất từ lệnh "phong sát" của Cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc

Hiệp hội Công nghiệp biểu diễn Trung Quốc cũng bàn hành văn bản cụ thể về các hành vi khiến người nghệ sĩ phải chịu lệnh "phong sát". Trong đó, có các hành vi như kích động thù địch, lừa dối khán giả, vi phạm pháp luật - đạo đức sẽ bị lên án và khiến người nghệ sĩ có thể bị cấm biểu diễn, xuất hiện trên truyền hình trong 1-5 năm hoặc vĩnh viễn.

Giới chức Trung Quốc đã áp dụng lệnh "phong sát" một cách triệt để với những nghệ sĩ được xem là có ảnh hưởng xấu với giới trẻ như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Phạm Băng Băng, Lý Tiểu Lộ...

Ngô Diệc Phàm, Hoắc Tôn bị cấm sóng vì bê bối tình cảm

Ngô Diệc Phàm là cái tên gây rúng động làng giải trí châu Á với bê bối "săn bạn gái vị thành niên", sử dụng chất cấm. Từ vị trí một ngôi sao 9x được hậu thuẫn mạnh mẽ, sở hữu lượng fan khủng tại quốc gia tỷ dân, Ngô Diệc Phàm bị "phong sát", nhãn hàng quay lưng và bị tẩy chay diện rộng. Đáng chú ý hơn, từ cuối tháng 7/2021, nam diễn viên kiêm ca sĩ 9x còn bị cảnh sát tạm giam để điều tra.

Giới chuyên môn Trung Quốc dự đoán, tương lai sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm đã chấm dứt ở tuổi 31 bởi ngoài việc bị cấm hoạt động, anh còn đứng trước nguy cơ ngồi tù. Số tiền đền bù cho các nhãn hàng và các công ty điện ảnh mà Ngô Diệc Phàm phải chịu hiện lên tới 77 triệu USD.

Ngô Diệc Phàm còn đang bị tạm giam để điều tra hành vi xâm hại tình dục trẻ vị thành niên và sử dụng chất cấm.

Ủy ban Công tác thanh niên thuộc Hiệp hội Sản xuất phim truyền hình Trung Quốc đã nhanh chóng ban hành văn bản "phong sát" với Ngô Diệc Phàm.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) viết trong một bài bình luận về vụ việc với Ngô Diệc Phàm: "Không ai có lá bùa hộ mệnh, vầng hào quang của người nổi tiếng không thể bảo vệ bạn, người hâm mộ không thể bảo vệ bạn, hộ chiếu nước ngoài không thể bảo vệ bạn".

Ngay sau Ngô Diệc Phàm, một nam ca sĩ thần tượng khác của Trung Quốc - Hoắc Tôn cũng đang đau đầu vì làn sóng tẩy chay và lệnh cấm sóng sau khi cô bạn gái 9 năm của anh - Trần Lộ quyết định "bóc trần" những bí mật đời tư của anh.

Trần Lộ cho biết, cô bị bạn trai phụ bạc, đánh đập và còn "dàn xếp" dọa dẫm tố cáo hành vi tống tiền. Người đẹp cho biết, cô gắn bó với Hoắc Tôn từ khi anh "chưa có gì trong tay" tới khi trở thành ngôi sao nổi tiếng.

Ca sĩ 9x - Hoắc Tôn cũng đã bị cấm sóng sau khi bạn gái tố anh lăng nhăng, phụ bạc.

Những tiết lộ của Trần Lộ hay hot girl Đô Mỹ Trúc đã phần nào hé lộ cuộc sống "không đẹp" của những nam nghệ sĩ "mượn" danh thần tượng để lợi dụng tình cảm, sự cả tin của các cô gái trẻ.

Ngô Diệc Phàm bị tố "tuyển phi" theo hình thức rủ các cô gái trẻ tham gia các buổi fan meeting rồi hứa hẹn giúp họ bước chân vào làng giải trí. Đô Mỹ Trúc cho biết, cô bị nam nghệ sĩ nổi tiếng chuốc rượu say trong một buổi bàn công việc khi cô mới 17 tuổi.

Trịnh Sảng chịu lệnh "phong sát" vì bỏ rơi con sơ sinh

Trịnh Sảng cũng là nghệ sĩ chịu hậu quả nặng nề từ lệnh "phong sát". Đầu năm 2021, nữ thần thanh xuân khiến fan choáng váng với scandal nhờ người mang thai hộ rồi bỏ rơi con sơ sinh gần một năm qua tại Mỹ.

Trịnh Sảng "thân bại danh liệt" vì bê bối nhờ người mang thai hộ rồi bỏ rơi con sơ sinh tại Mỹ.

Ngay khi sự việc xảy ra, Tổng cục Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc đăng bài viết phê bình nữ diễn viên về hành động bỏ rơi hai con sơ sinh và nhấn mạnh sẽ không cho cô cơ hội được tham gia mọi chương trình truyền hình, mạng.

"Tất cả nội dung chương trình của nghệ sĩ này trên phương tiện truyền thông và truyền hình đều phải bị gỡ bỏ", văn bản của Tổng cục Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc nêu rõ.

Các nhãn hàng, các đơn vị sản xuất phim ảnh, các công ty giải trí lần lượt hủy hợp đồng với Trịnh Sảng và đòi nữ diễn viên 9x phải đền bù những khoản thiệt hại tài chính do scandal của cô gây ra cho họ. Truyền thông Hoa ngữ ước tính Trịnh Sảng phải bồi thường thiệt hại cho các đối tác gần 140 triệu USD.

Ngoài ra, Trịnh Sảng còn bị điều tra trốn thuế và xem là hình mẫu nghệ sĩ trẻ xấu xí trong mắt người hâm mộ. Cô còn bị Ban tổ chức giải thưởng Hoa Đỉnh rút danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc.

Trịnh Sảng tham dự tuần lễ thời trang Paris

Nửa năm sau vụ việc, Trịnh Sảng đang tạm né làn sóng giận dữ của công chúng và những áp lực từ truyền thông tại Mỹ. Trong các bài đăng gần đây, nữ diễn viên nổi tiếng khóc lóc, thể hiện sự bất lực và mệt mỏi vì cuộc sống cá nhân cũng như sự nghiệp đều bế tắc.

Phạm Băng Băng bị cấm sóng, tẩy chay vì trốn thuế

Không chỉ có hành động nghiêm khắc với giới nghệ sĩ có đời tư thác loạn, các nhà chức trách tại Trung Quốc còn nghiêm khắc với hành vi trốn thuế. "Nữ hoàng thảm đỏ" Phạm Băng Băng từng bị chỉ trích, đối mặt với khoản phạt 130 triệu USD vì bị phát hiện trốn thuế bằng cách sử dụng "hợp đồng âm dương". Ngay sau đó, nữ diễn viên bị cấm sóng trên truyền hình, không được phép livestream trên các nền tảng mạng xã hội.

Phạm Băng Băng bị "phong sát" và phải nộp phạt 130 triệu USD vì trốn thuế.

Sự nghiệp của nữ diễn viên nổi tiếng thực sự rơi vào bế tắc khi các sản phẩm điện ảnh có sự góp mặt của cô đều không thể phát sóng tại Trung Quốc. Những bộ phim chưa kịp lên sóng của Phạm Băng Băng buộc phải có điều chỉnh, thay diễn viên hoặc xóa mờ mặt của nữ diễn viên mới có thể được trình chiếu.

Từ ngôi vị nữ hoàng thảm đỏ, cô giờ chỉ có thể tham dự các sự kiện nhỏ, bạn bè trong làng giải trí né tránh, xuất hiện lác đác trên các ấn phẩm thời trang nhỏ.

Đầu năm 2021, Phạm Băng Băng từng bày tỏ sự vui mừng khi lệnh "phong sát" với cô sắp chấm dứt nhưng nửa năm qua, sự nghiệp diễn xuất của người đẹp vẫn không chuyển biến. Sự tụt hạng của Phạm Băng Băng khiến những khán giả từng yêu mến cô tiếc nuối...

Không đường quay lại với những nghệ sĩ có đạo đức kém

Với những nghệ sĩ dù chưa phải nhận lệnh "phong sát" vì bê bối đời tư thì việc quay lại làng giải trí cũng không dễ bởi sự phản ứng mạnh mẽ của công chúng.

"Lương Sơn Bá" La Chí Tường bị nhãn hàng tẩy chay, khán giả đuổi khỏi làng giải trí vì bê bối tình cảm.

Nam ca sĩ 7x - La Chí Tường cũng phải nhận "trái đắng" vì lối sống buông thả. Năm 2020, từ một ngôi sao hạng A và được nhiều người mến mộ, La Chí Tường đã tự đánh mất sự nghiệp và mất gần 14 triệu USD sau khi bị bạn gái cũ tố ngoại tình, sống thác loạn.

Những tâm sự của Chu Dương Thanh - bạn gái cũ của La Chí Tường đã hủy hoại sự nghiệp ca hát rực rỡ mà nam nghệ sĩ nỗ lực gây dựng trong 20 năm. Anh bị nhãn hàng quay lưng và không thể trở lại hoạt động.

Một năm sau vụ việc, tháng 5 vừa rồi, La Chí Tường trở lại Đài Loan để hoạt động sau khi bị dư luận tẩy chay khỏi làng giải trí. Việc tái xuất trên truyền hình khó khăn nên anh tự tổ chức chương trình riêng cho mình nhưng không được công chúng đón nhận.

Kha Chấn Đông bị tẩy chay vì bê bối dùng chất cấm.

Kha Chấn Đông nổi tiếng từ bộ phim You are the apple of my eye (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) của đạo diễn Cửu Bả Đao. Với ngoại hình điển trai và khả năng diễn xuất tốt, anh từng được xem là "con cưng của làng giải trí".

Tuy nhiên, vào năm 2014, Chấn Đông đã bị bắt vì sử dụng ma túy cùng Phùng Tổ Danh (con trai Thành Long). Ngay sau đó, nam diễn viên đối mặt với làn sóng tẩy chay rộng khắp Trung Quốc, các nhãn hàng ngừng hợp tác và các vai diễn trong phim của anh bị hủy bỏ.

2 năm sau vụ việc, Kha Chấn Đông tham gia bộ phim The Road to Mandalay (Đường đến Mandalay) với tư cách khách mời rồi biến mất hoàn toàn trên các phương tiện truyền thông. Giờ đây, khán giả chỉ còn nhớ đến anh với hình ảnh một nghệ sĩ sử dụng chất cấm.

Năm 2020, Hoàng Tuấn Tiệp, sinh năm 1998, cũng bị khán giả quay lưng và không thể tiếp tục đóng phim sau khi bị bạn gái tố nhiều lần lừa dối, bắt cô uống thuốc tránh thai. Sau vụ việc, nam diễn viên 23 tuổi đã cúi đầu nhận lỗi và tuyên bố tạm dừng sự nghiệp.

Khuất Sở Tiêu bị khán giả quay lưng sau khi bạn gái tố anh đánh đập, ngoại tình.

Khuất Sở Tiêu, một tài năng trẻ đầy tiềm năng của màn ảnh Trung Quốc, cũng gặp cảnh tương tự. Nam diễn viên sinh năm 1994 bị bạn gái phát hiện "bắt cá nhiều tay". Thậm chí, anh còn bị bạn gái cũ, Lê Phạn, tố cáo là kẻ thích bạo dâm, đánh đập người yêu.

Lối sống cá nhân của Khuất Sở Tiêu khiến công chúng ngỡ ngàng. Dù chọn giải pháp im lặng nhưng làn sóng phẫn nộ của công chúng với nam thần tượng vẫn còn "âm ỉ".

Kết: Tờ Sina từng nhận định: "Với những nghệ sĩ kém cỏi, công chúng không thể cho họ một cơ hội để đứng lên. Sự tha thứ hết lần này đến lần khác chỉ khiến họ trở nên vô lương tâm hơn".

Sai lầm của các nghệ sĩ có thể khiến họ phải đánh đổi bằng danh dự và cả sự nghiệp. Không chỉ chịu tác động của lệnh "phong sát", họ còn phải sống với sự ghét bỏ, chỉ trích của công chúng.

Tại các quốc gia có nền công nghiệp phát triển, nghệ sĩ được xem như một tấm gương để công chúng soi vào. Do vậy, mọi hoạt động, lối sống, cách hành xử của họ đều bị soi xét, đánh giá. Những người của công chúng còn có tác động mạnh mẽ tới sự phát triển, đạo đức của bộ phận giới trẻ. Khi tấm gương càng sáng thì năng lượng tích cực càng được lan tỏa.

