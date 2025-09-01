Phim mới của Thành Long lập kỷ lục về doanh thu, thoát "dớp" thất bại

Bắt gió đuổi ảnh (The Shadow's Edge) ra mắt vào dịp hè năm nay. Phim là tác phẩm mới, đánh dấu sự hợp tác của Thành Long và Lương Gia Huy.

Ngay trong tuần đầu công chiếu, phim đạt gần 56 triệu USD doanh thu phòng vé tại Trung Quốc và doanh thu hiện tại đã tăng gấp đôi. Bộ phim cũng vượt mốc hơn 2,1 triệu USD tại thị trường Malaysia.

Thành Long vẫn đích thân thể hiện nhiều pha hành động trong phim mới "Bắt gió đuổi ảnh" (Ảnh: iMDB).

Giới chuyên môn nhận định, thành công của Bắt gió đuổi ảnh bắt nguồn từ nội dung phim hay, cảnh hành động đẹp mắt và sự kết hợp ăn ý của 2 diễn viên kỳ cựu - Thành Long và Lương Gia Huy - cùng lớp diễn viên trẻ.

Dù đã 71 tuổi, Thành Long vẫn khiến khán giả mãn nhãn bởi những pha hành động do đích thân ông thể hiện. Ngôi sao nổi tiếng chia sẻ, trong sự kiện ra mắt phim hồi tháng 8 vừa rồi, ông biết mình không còn trẻ và có nhiều nguy cơ khi thể hiện các pha hành động.

Ông cũng hiểu, tuổi tác dần cản trở nhiều cho công việc của ông nên bản thân muốn lăn xả với những bộ phim hành động tới khi nào còn có thể. Với Bắt gió đuổi ảnh, ông cho biết đã nhường nhiều cảnh chiến đấu cho các diễn viên trẻ.

Với doanh thu 112 triệu USD tại thị trường Trung Quốc, Bắt gió đuổi ảnh được xem là tác phẩm ăn khách nhất của Thành Long trong vài năm trở lại đây, giúp ngôi sao võ thuật thoát “dớp” thất bại về doanh thu thời gian qua.

Trước đó, các tác phẩm như Karate kid: Huyền thoại, Huyền thoại hay Dự án gấu trúc của ông đều thất bại về doanh thu và chất lượng gây tranh cãi. Chính Thành Long cũng thừa nhận trong 6 năm qua, ông chịu khoản lỗ hơn 260 triệu USD vì những dự án điện ảnh thất bại về doanh thu.

"Bắt gió đuổi ảnh" còn có sự thể hiện của nhiều diễn viên trẻ (Ảnh: SCMP).

Trong đó, phim Dự án gấu trúc của ông buộc phải rời rạp vì thua lỗ, ước tính khoản lỗ lên tới 135 triệu NDT (gần 466 tỷ đồng). Không chỉ thất bại về doanh thu phòng vé, các dự án mới của Thành Long cũng bị chấm điểm thấp trên các trang web phim ảnh của Trung Quốc.

Thành Long (SN 1954) là một trong những nhân vật điện ảnh nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Nhiều năm qua, ông luôn nhận được sự hâm mộ rộng rãi trên toàn thế giới và được lưu danh trên Đại lộ Ngôi sao Hong Kong (Trung Quốc) và Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Theo Sina, ở thời kỳ đỉnh cao, trung bình một bộ phim tại Trung Quốc mang về cho Thành Long khoản lương 12 triệu USD, dự sự kiện giúp ông bỏ túi 1 triệu USD và các hợp đồng quảng cáo mang về cho ông khoảng 2-3 triệu USD.

Năm 2020, Thành Long có tên trong danh sách 10 nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới với thu nhập 40 triệu USD. Ông còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị, siêu xe hay chuyên cơ riêng trên khắp thế giới.

Thu nhập từ việc đóng phim và làm gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu mang lại cho ông khoản thu nhập khổng lồ. Năm 2024, tài sản của Thành Long ước tính hơn 460 triệu USD, theo Celebrity Net Worth.

Thành Long vẫn làm việc chăm chỉ ở tuổi 71 (Ảnh: Sohu).

Các vai diễn của Thành Long đều đòi hỏi những cảnh diễn hành động khó và nguy hiểm. Cũng chính vì thời trẻ thực hiện quá nhiều cảnh quay hành động và gặp nhiều chấn thương nên khi có tuổi, Thành Long đối mặt với nhiều di chứng.

Khi được hỏi về kế hoạch làm việc, ngôi sao 71 tuổi nói: "Nhiều bạn bè đã nhắc tôi nhớ rằng tôi đã bước qua tuổi 70. Mỗi khi nghe thấy ai nhắc tới con số này, tôi liền ngừng lại vài giây.

Cũng có chút hụt hẫng nhưng tôi luôn nhớ về câu nói của đàn anh Hồng Kim Bảo: "Có thể già đi cùng năm tháng là một diễm phúc". Tôi đã hoạt động trong giới giải trí hơn 60 năm. Tới giờ, tôi vẫn luôn trân trọng từng khoảnh khắc và trải nghiệm. Tôi thật may mắn vì đến tuổi này vẫn có thể làm việc".