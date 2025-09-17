Cựu Hoa hậu từng có mối tình đau khổ với Thành Long, bị con gái từ mặt

Năm 1990, Ngô Ỷ Lợi giành giải thưởng Hoa hậu châu Á. Danh hiệu này trở thành bàn đạp giúp Ngô Ỷ Lợi gia nhập làng giải trí một cách dễ dàng. Với nhan sắc và sự hậu thuẫn, Ngô Ỷ Lợi nhanh chóng nổi tiếng trong các bộ phim điện ảnh.

Ngô Ỷ Lợi từng là Hoa hậu châu Á năm 1990 (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, cuộc sống tình cảm "ồn ào" khiến sự nghiệp của Ngô Y Lợi bị ảnh hưởng, hình ảnh của nữ diễn viên trong mắt công chúng bị giảm sút.

Đặc biệt, mối quan hệ tình cảm với ngôi sao võ thuật Thành Long vào năm 1999 khiến Ngô Ỷ Lợi bị khán giả lên án. Thời điểm hai người quen nhau, Thành Long đã kết hôn và có một cậu con trai.

Tháng 11/1999, Ngô Ỷ Lợi sinh bé Ngô Trác Lâm và cô bé được xem là kết quả của mối tình vụng trộm giữa cô và Thành Long. Tuy nhiên, Thành Long từ chối chịu trách nhiệm với Ngô Trác Lâm.

Năm 2017, Ngô Ỷ Lợi buồn bã chia sẻ, Ngô Trác Lâm là con gái của Thành Long nhưng từ khi con gái chào đời, Thành Long chưa bao giờ liên lạc hay cấp dưỡng cho cô nuôi con. Chuyện tình vụng trộm với Thành Long còn ảnh hưởng tới cuộc sống tình cảm sau này của Ngô Ỷ Lợi.

Cựu Hoa hậu cho biết, trong nhiều năm, cô không tìm được người đàn ông thực sự yêu thương. Nữ diễn viên nhiều năm làm mẹ đơn thân để chăm sóc, tập trung nuôi dạy con gái Ngô Trác Lâm. Hai mẹ con từng xuất hiện bên nhau trong một số sự kiện.

Ngô Ỷ Lợi và con gái Ngô Trác Lâm (Ảnh: Weibo).

Năm 2015, mối quan hệ giữa hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi trở thành tâm điểm truyền thông. Cựu Hoa hậu châu Á bị điều tra việc giấu chất cấm trong nhà và ngược đãi con gái chưa đủ tuổi thành niên.

Ngô Trác Lâm từng tự vẫn "hụt" và tố mẹ ruột đánh đập. Sau khi con gái nhập viện và điều trị tâm lý trở về nhà, hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi tiếp tục sống chung thêm một năm.

Tuy nhiên, năm 2016, Ngô Trác Lâm quyết định bỏ học, rời khỏi nhà và dần cắt đứt quan hệ với mẹ ruột. Ngô Trác Lâm cho biết, cô quyết tâm rời khỏi vòng tay của mẹ, xây dựng cuộc sống gia đình với một người ngoại quốc.

Từ năm 2019, Ngô Trác Lâm công khai là người đồng tính và tiến hành làm thủ tục kết hôn với bạn gái. Cặp đôi chung sống từ đó đến nay.

Kể từ khi lập gia đình, Ngô Trác Lâm và mẹ rạn nứt tình cảm. Ngô Ỷ Lợi không ủng hộ mối quan hệ đồng tính của con gái. Những năm qua, Ngô Ỷ Lợi sống một mình trong khi con gái sống cùng vợ.

Ngô Ỷ Lợi nhiều lần ngỏ ý muốn con gái trở về bên mình, mẹ con cùng chung sống vui vẻ nhưng Ngô Trác Lâm không đồng ý vì muốn gắn bó với bạn đời.

Từ khi rời khỏi vòng tay của mẹ, cuộc sống của Ngô Trác Lâm không dễ dàng. Do bỏ học sớm, cô không thể kiếm được việc làm ổn định. Cô chỉ biết hành nghề chụp ảnh "dạo" để kiếm sống cùng vợ, tá túc tại các khu phố ổ chuột...

Ngô Trác Lâm hiện sống cùng vợ (Ảnh: Sina).

Khi được hỏi về Thành Long hay những người liên quan tới "ông vua võ thuật", Trác Lâm luôn thể hiện sự tức giận. Nhắc đến mẹ ruột, Ngô Trác Lâm cũng từ chối bình luận.

Cuộc sống hiện tại của Ngô Ỷ Lợi rất cô độc. Sau khi con gái bỏ nhà ra đi và kết hôn, cựu hoa hậu sống lủi thủi một mình, thường đăng ảnh đón các ngày lễ tết trong không khí ảm đạm.

Trong những ngày đặc biệt, Ngô Ỷ Lợi luôn bày tỏ tình cảm, sự nhớ mong với con gái nhưng không được con hồi đáp. Nhiều người lo lắng cho tình hình sức khỏe và tâm lý của Ngô Ỷ Lợi.

Khi được hỏi về con gái, cựu Hoa hậu châu Á cho rằng Ngô Trác Lâm đã bị lừa: "Hai người chênh lệch tuổi tác lớn, Ngô Trác Lâm còn non nớt, rất dễ bị cuốn theo suy nghĩ của đối phương và bị lợi dụng".

Ngô Ỷ Lợi hiện sống một mình, tìm niềm vui từ công việc và những người bạn (Ảnh: Sina).

Trong buổi phát sóng trực tiếp gần đây, Ngô Ỷ Lợi thừa nhận phương pháp nuôi dạy con của mình là sai lầm. Cô nói: "Tôi biết cách tiếp cận con gái trước đây của mình không đúng. Tôi không nên chỉ bảo con bé đừng làm gì cả. Điều đó sẽ gây ra tác dụng ngược".

Cựu Hoa hậu cho rằng, đáng ra, cô nên sớm thay đổi suy nghĩ, biết cách lắng nghe con gái và điều chỉnh mối quan hệ từ sớm, có lẽ Ngô Trác Lâm đã không bỏ nhà ra đi. Cô hy vọng có thể chào đón con gái trở về nhà với một thái độ mới.

Ngô Ỷ Lợi hiện sống một mình ở Hong Kong (Trung Quốc). Cô làm vườn, đọc sách, vẽ tranh và làm bạn với mấy con mèo.

Nhìn lại cuộc đời mình, Ngô Ỷ Lợi thổ lộ: "Tôi đã sống gần hết cuộc đời. Tôi không hối tiếc về những trải nghiệm đó. Ở tuổi trung niên, tôi học cách cởi mở, không còn bám víu vào con đường duy nhất nữa".

Người đẹp cũng khuyên các bạn trẻ nên cân nhắc kỹ khi bước vào mối quan hệ tình cảm.