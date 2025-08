"Tân binh" Bạch Hồng Cường từng được SOOBIN khen, được chọn thi đấu quốc tế

Tập 14 của chương trình Tân binh toàn năng - Giai đoạn sống còn lên sóng, khép lại hành trình đầu tiên. 13 tân binh tranh tài với 3 tiết mục: 99KISS, Chuyện đôi ta và We lit the show.

Kết quả được quyết định dựa trên 60% bình chọn từ khán giả trường quay và 40% điểm số từ hội đồng Ban giám khảo. Chỉ 11 thí sinh xuất sắc nhất được chọn vào đội hình thăng cấp.

Chỉ có 11 tân binh được chọn vào đội hình thăng cấp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nếu tiết mục 99KISS gây phấn khích bởi giai điệu bắt tai, We lit the show mang đến không khí sôi động, thì màn trình diễn Chuyện đôi ta lại đưa khán giả vào không gian da diết và đầy cảm xúc.

Tiết mục này được thể hiện bởi Bạch Hồng Cường, Lê Bin Thế Vĩ, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Lâm Anh, Thái Lê Minh Hiếu, Đặng Đức Duy và Tạ Hoàng Long.

Trong số đó, Bạch Hồng Cường được đánh giá là gương mặt nổi bật nhất. Anh dám bước ra khỏi vùng an toàn để "lột xác" với một phiên bản hoàn toàn mới. Vốn được biết đến với thế mạnh trình diễn, Bạch Hồng Cường khiến cả trường quay bất ngờ khi đảm nhận vai trò hát chính trong một bản ballad sâu lắng.

Không phụ kỳ vọng, Bạch Hồng Cường ghi dấu với chất giọng trầm ấm, đẹp lạ. Phần thể hiện của anh còn gây ấn tượng khi lồng ghép một đoạn rap melody (rap giai điệu) cùng phần nhảy đương đại đầy cảm xúc.

Bạch Hồng Cường cũng là một trong hai thí sinh có lượt bình chọn online cao nhất, được đặc cách vào thẳng đội hình thăng cấp.

Khi được xướng tên, anh xúc động chia sẻ: "Tôi biết ơn mọi người đã tạo ra hành trình này, để tôi có một nơi gần như là chương cuối hoàn thành ước mơ của mình.

Với tư cách là một trong hai người đầu tiên được đại diện Việt Nam bước vào chặng thi đấu quốc tế, tôi hứa rằng sẽ luôn cố gắng hết mình, không ngừng học hỏi và sẽ không làm mọi người thất vọng".

Bạch Hồng Cường có phong cách trình diễn ấn tượng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bạch Hồng Cường sinh năm 2000, quê Nghệ An, sớm bộc lộ đam mê âm nhạc và kỹ năng vũ đạo tốt. Anh từng là thành viên nhóm B-Wild, sau đó sang Hàn Quốc năm 2018 để theo đuổi con đường trở thành ca sĩ thần tượng. Trở về Việt Nam, anh tham gia cuộc thi Vote for five 2022.

Đến với Tân binh toàn năng, anh quyết tâm chinh phục giấc mơ còn dang dở. Huấn luyện viên SOOBIN từng nhận định: "Trong nhóm All Rounder, người khiến tôi yên tâm nhất là Bạch Hồng Cường. Tôi tin mình đã đặt niềm tin vào đúng người".

Hiện tại, đội hình 11 tân binh xuất sắc nhất đã lộ diện, sẵn sàng bước vào giai đoạn tiếp theo để tranh tài cùng các nhóm nhạc quốc tế.