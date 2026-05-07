5 phim Việt chen chân ra rạp: Thị trường vỡ trận, ngôi sao cũng "ngã ngựa"

"Chen nhau" ra rạp mùa lễ, 2 phim kinh dị bỏ xa đối thủ

Mùa phim lễ 30/4-1/5 năm nay ghi nhận hiện tượng chưa từng có: Lần đầu tiên thị trường chứng kiến tới 5 phim Việt cùng “chen chân” ra rạp trong một kỳ nghỉ, gồm Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, Heo 5 móng, Đại tiệc trăng máu 8, Anh hùng và Trùm sò.

Sau hơn 10 ngày công chiếu, cục diện phòng vé đã ngã ngũ. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến hết ngày 5/5, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng (thể loại kinh dị) dẫn đầu với doanh thu khoảng 181 tỷ đồng. Xếp sau là Heo 5 móng với gần 100 tỷ đồng doanh thu.

Hai bộ phim kinh dị đã có lợi nhuận, thế nhưng các phim còn lại rơi vào thế hụt hơi, khả năng thua lỗ cao. Anh hùng (gia đình, tâm lý) đạt khoảng 38 tỷ đồng, Đại tiệc trăng máu 8 (tâm lý) khoảng 30 tỷ đồng và Trùm sò (hài) khiêm tốn với 14 tỷ đồng.

Đại diện Box Office Vietnam cho biết, trong 10 ngày cao điểm (từ 24/4 đến 3/5), tổng doanh thu phòng vé Việt đạt khoảng 279,6 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2025 (328 tỷ đồng). Tuy nhiên, nếu tính thêm doanh thu chiếu sớm của Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng trong tuần trước lễ - một chiến lược phát hành giúp phim tích lũy lợi thế truyền thông và suất chiếu - tổng doanh thu toàn thị trường thực tế có thể cao hơn năm ngoái.

Phía Box Office Vietnam cho biết, trong suốt kỳ nghỉ lễ, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng và Heo 5 móng thay nhau giữ vị trí dẫn đầu phòng vé mỗi ngày. Đặc biệt, đơn vị cũng đánh giá cao sức trụ rạp của Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng. Chiếu sớm trước kỳ nghỉ lễ 1 tuần, song cuối tuần qua (1-3/5), tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung thậm chí quay lại dẫn đầu doanh thu phòng vé, chứng minh suất chiếu và lượt bán vé ổn định.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt cho rằng thành công doanh thu của 2 bộ phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng và Heo 5 móng phần nào phản ánh thị hiếu hiện tại. Giữa nhiều lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ, khán giả Việt Nam vẫn chuộng phim kinh dị, ưu tiên những tác phẩm có tên gọi, thông điệp trực diện, dễ nhận diện và mang lại cảm xúc rõ ràng.

"Các tác phẩm này đã “đánh trúng” tâm lý khán giả hiện tại, đặc biệt ở yếu tố chất liệu dân gian và cách kể chuyện. Phí phông khai thác câu chuyện tín ngưỡng ma quỷ vùng Tây Bắc, còn Heo 5 móng lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian nổi tiếng trong cộng đồng người Khmer ở miền Tây Nam Bộ. Các chất liệu dân gian này chưa từng được đưa lên màn ảnh, nên tạo sự tò mò với khán giả, dễ dàng kéo người xem ra rạp.

Chất lượng sản xuất của các phim này cũng tốt hơn mặt bằng chung trước đây: Từ hình ảnh, màu sắc, thiết kế, phục trang đến bối cảnh đều được đầu tư chỉn chu. Ngoài ra, dàn diễn viên các phim cũng đã ít nhiều tạo được dấu ấn, câu chuyện", chuyên gia cho biết.

Mặc dù 2 tác phẩm kinh dị chiếm ưu thế về doanh thu, mùa phim lễ 30/4-1/5 năm nay vẫn được đánh giá là có dấu hiệu chững lại so với các năm trước. Cả 5 phim Việt ra rạp đều không tạo được hiệu ứng bùng nổ như những hiện tượng phòng vé từng xuất hiện trước đó. Đáng chú ý, riêng hai ngày 30/4 và 1/5, tổng doanh thu toàn thị trường thấp hơn cùng kỳ năm ngoái tới 27%, cho thấy sức bật của mùa lễ không còn mạnh như kỳ vọng.

Theo ông Nguyễn Phong Việt, nếu đặt cạnh mùa phim Tết Bính Ngọ, số lượng phim ra rạp trong dịp 30/4 năm nay nhiều hơn, nhưng không khí kém sôi động hơn, thị trường "loãng" sức nóng hơn. So với các năm trước, mùa lễ này cũng thiếu vắng một tác phẩm đủ sức dẫn dắt và tạo “hiện tượng”.

Năm 2025, cuộc cạnh tranh giữa Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu và Lật mặt 8: Vòng tay nắng diễn ra sôi nổi, cả hai đều vượt mốc 200 tỷ đồng. Trước đó, năm 2024, Lật mặt 7 từng gây sốt khi chạm mốc 480 tỷ đồng - những cột mốc mà mùa phim năm nay chưa thể tái lập.

Chuyên gia cũng nhận định, kỳ nghỉ kéo dài năm nay có thể là một yếu tố tác động đến hành vi khán giả. "Khi có nhiều lựa chọn giải trí như du lịch hoặc về quê, việc ra rạp không còn là ưu tiên hàng đầu trong những ngày cao điểm. Doanh thu do đó không dồn vào một vài ngày cao điểm mà được phân bổ đều trong suốt kỳ nghỉ. Điều này phần nào lý giải vì sao lượng khán giả phân tán hơn, sức nóng của phòng vé không đạt được mức bùng nổ như các mùa lễ trước", chuyên gia Nguyễn Phong Việt đánh giá.

Ngôi sao phòng vé, nhà sản xuất tên tuổi cũng... "ngã ngựa"

Nhiều khán giả và chuyên gia bất ngờ trước màn "ngã ngựa" của Đại tiệc trăng máu 8 và Anh hùng.

Trước kỳ nghỉ, nhiều dự đoán cho rằng 2 tác phẩm có thể tái lập thế “song mã” tương tự màn cạnh tranh giữa Lật mặt 8: Vòng tay nắng và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của cùng kỳ năm ngoái. Những dự đoán không phải không có cơ sở, khi Anh hùng có "ông vua phòng vé" Thái Hòa đóng chính, còn Đại tiệc trăng máu 8 quy tụ ê-kíp sản xuất có kinh nghiệm làm phim thương mại ăn khách như đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhà sản xuất Charlie Nguyễn cùng dàn diễn viên quen thuộc: Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát...

Tuy nhiên, thực tế lại đi theo hướng ngược lại. Hai cái tên được kỳ vọng nhất không thể bứt lên, trái lại nhanh chóng hụt hơi ngay trong những ngày đầu ra rạp. Ở thời điểm hiện tại, Anh hùng và Đại tiệc trăng máu 8 chỉ còn duy trì khoảng 700-1.200 suất chiếu mỗi ngày, tốc độ bán vé chậm và đứng trước nguy cơ không đạt điểm hòa vốn.

Với Anh hùng, nhiều ý kiến cho rằng bộ phim đi chệch hướng ngay từ khâu truyền thông. Cách đặt tên và cách quảng bá nội dung khiến khán giả mặc định phim xoay quanh đề tài "lừa đảo từ thiện" - một chủ đề không còn thời sự và tương đối khô khan. Do đó, dù phim có câu chuyện tình cha con cảm động cùng điểm sáng là diễn xuất của Thái Hòa, tác phẩm vô tình bị thu hẹp tệp khán giả và không đủ hấp dẫn để kéo người xem ra rạp.

Với Đại tiệc trăng máu 8, giới chuyên môn nhận định phim có sự chênh lệch giữa độ thảo luận truyền thông và doanh thu. Ở giai đoạn 20-27/4, Đại tiệc trăng máu 8 dẫn đầu lượt thảo luận trên mạng xã hội so với các đối thủ, nhưng khi công chiếu, phim lại bất ngờ "ngã ngựa". Theo đó, sự chênh lệch này cho thấy vấn đề không nằm ở việc "có ai nói về phim hay không", mà là "sau khi nói, khán giả có thực sự mua vé hay không". Nếu lý do bỏ tiền đi xem phim không đủ mạnh, phim sẽ bị chuyển từ nhóm "phải xem dịp lễ" sang nhóm "để xem sau cũng được".

Nhiều ý kiến còn nhận xét, Đại tiệc trăng máu 8 gây chú ý trên mạng xã hội ở giai đoạn đầu, song không tạo được sức hút phòng vé vì điểm trừ kịch bản. Phần mở đầu phim dài tới 35 phút, bị đánh giá là dàn trải, không có điểm nhấn. Nhiều khán giả thậm chí cho biết họ không đủ kiên nhẫn để theo dõi hết phim, dẫn đến hiệu ứng truyền miệng tiêu cực ngay từ những ngày đầu công chiếu. Ngoài ra, chất hài giễu nhại mang tính chuyên môn cao của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng là một đề tài khá xa lạ với thị hiếu công chúng.

Theo chuyên gia Nguyễn Phong Việt, sự hụt hơi của những cái tên được kỳ vọng nói trên cho thấy một thực tế rõ ràng: Trong cuộc đua phòng vé hiện nay, nội dung và ngôi sao thôi là chưa đủ. Điều quyết định thành công của bộ phim nằm ở cách bộ phim định vị cảm xúc của người xem. Chỉ một khâu sơ suất - từ định vị truyền thông đến nhịp kể chuyện - cũng có thể khiến những dự án được đầu tư bài bản rơi vào thế bất lợi.

"Từ năm ngoái đến nay, có thể thấy rõ sự dịch chuyển trong cách khán giả lựa chọn phim. Nhiều tác phẩm đạt doanh thu cao không còn dựa vào ê-kíp nổi tiếng, mà đến từ chính câu chuyện và cảm xúc mà bộ phim mang lại. Thị trường đang bước vào giai đoạn mà yếu tố "bảo chứng phòng vé" từ diễn viên hay tên tuổi đạo diễn không còn giữ vai trò quyết định như trước. Điều khán giả quan tâm là khi bước ra khỏi rạp, bộ phim đó để lại cho họ cảm xúc gì, câu chuyện có đủ sức ở lại hay không.

Đó cũng là lý do Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng và Heo 5 móng có thể giành lợi thế trong cuộc đua. Thực tế, đạo diễn của Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng là Đỗ Quốc Trung - một gương mặt trẻ, còn diễn viên chính của Heo 5 móng là Trần Ngọc Vàng, cũng thuộc thế hệ gen Z", ông Việt nói.

Theo chuyên gia, sự xuất hiện của lớp diễn viên mới, cùng các đạo diễn và nhà sản xuất trẻ đã tạo ra một làn sóng mới, giúp thị trường đa dạng hơn và không phụ thuộc vào một vài gương mặt quen thuộc. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc các diễn viên tên tuổi sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn.

"Không phải khán giả quay lưng với họ, nhưng màu sắc của họ không còn mới mẻ nữa. Ví dụ, ở Thái Hòa, không ai phủ nhận tài năng của anh ấy, nhưng màn thể hiện của Thái Hòa trong Anh hùng vẫn ít nhiều trùng lặp với những phim về gia đình mà trước đây anh ấy đóng. Nếu tiếp tục lặp lại hình ảnh quen thuộc, Thái Hòa sẽ khó tạo được sự bất ngờ, hứng thú cho khán giả", chuyên gia đánh giá.

Ở góc độ chiến lược truyền thông, chuyên gia cho rằng điểm yếu của Đại tiệc trăng máu 8 và Anh hùng là "định vị thông điệp mơ hồ", khiến khán giả khó nắm bắt, từ đó khó đưa ra quyết định mua vé. Trong khi đó, các phim như Heo 5 móng hay Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng lại có lợi thế vì mang đến những chất liệu dễ nhận diện, khiến khán giả có thể truyền miệng và kể lại ngay trải nghiệm xem phim của mình.

Ngoài ra, ông Việt cho rằng một bộ phim hiện nay cần có những “điểm rơi” thật sự đắt giá - những phân đoạn đủ mạnh để khán giả nhớ và lan truyền trên mạng xã hội. "Mùa phim lễ này, tôi đặc biệt ấn tượng với một cảnh diễn trong Heo 5 móng của Trần Ngọc Vàng và Ốc Thanh Vân. Lời thoại, cảm xúc của nhân vật rất chân thật, thậm chí có thể xem đây là một trong những đoạn thoại xuất sắc của màn ảnh Việt trong nhiều năm gần đây", ông nhấn mạnh.

Khi mùa lễ không còn là "mỏ vàng"

Từng được xem là đạo diễn "mát tay", "dắt túi" vài phim trăm tỷ như Siêu sao siêu ngố (2018, 109 tỷ đồng), Trạng Quỳnh (2019, 100 tỷ đồng)..., nghệ sĩ Đức Thịnh gây chú ý khi tái xuất cùng Trùm sò. Bộ phim thuộc thể loại hài dân gian, quy tụ sự tham gia diễn xuất của Thanh Thúy, Tam Triều Dâng, Phương Nam, Doãn Quốc Đam...

Đây cũng là phim hài duy nhất của mùa phim 30/4-1/5 năm nay, gắn nhãn K (phim phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ) - được xem là một lựa chọn khá phù hợp với tệp khán giả gia đình.

Mặc dù có những lợi thế nhất định về thể loại và ê-kíp, song ngay từ khi khởi đầu, phim Trùm sò đã đi chậm hơn các đối thủ. Trước tình hình suất chiếu ít ỏi, khung giờ chiếu không thuận lợi, ê-kíp nỗ lực xoay chuyển tình thế với những buổi cinetour (giao lưu tại rạp phim), kêu gọi khán giả "giải cứu" bộ phim. Hình ảnh nhà sản xuất, diễn viên Thanh Thúy lăn xả từng rạp, quyết bám trụ phòng vé và bật khóc khi phim vượt mốc 10 tỷ đồng gây xôn xao mạng xã hội.

Một số khán giả nói họ mua vé xem phim vì muốn động viên nghệ sĩ Thanh Thúy, tuy nhiên, tình hình vẫn không khả quan hơn. Tính đến hết ngày 5/5, Trùm sò chỉ đạt hơn 14 tỷ đồng doanh thu, thấp nhất trong số 5 phim Việt dịp lễ. Mỗi ngày, phim chỉ còn khoảng gần 700 suất chiếu, bán ra khoảng hơn 4.000 vé - con số khá khiêm tốn trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

Nhiều ý kiến cho rằng tình cảnh chật vật của Trùm sò, Anh hùng và Đại tiệc trăng máu 8 phản ánh rõ một vấn đề của thị trường điện ảnh Việt hiện nay. Trong một “khung giờ vàng” chật chội, chỉ cần thiếu lợi thế cạnh tranh về năng lực phát hành, một tác phẩm hoàn toàn có thể thua lỗ.

Theo ông Nguyễn Phong Việt, trong bối cảnh hiện nay, thành công của một bộ phim không còn phụ thuộc vào một yếu tố đơn lẻ, mà là sự kết hợp của ba yếu tố quan trọng: Chất lượng nội dung, chiến lược marketing (quảng bá, truyền thông) và thời điểm phát hành.

"Ba yếu tố này gần như có vai trò ngang nhau, không có yếu tố nào vượt trội hoàn toàn. Một bộ phim muốn đạt doanh thu tốt thì phải đảm bảo được cả ba. Về thời điểm phát hành, nhiều người cho rằng phim ra rạp vào mùa lễ thì sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận khán giả. Nhưng thực tế thời điểm mùa lễ không còn là "mỏ vàng".

Khi phòng vé bị "bội thực" bởi quá nhiều lựa chọn cùng lúc, những tác phẩm không đủ sức hút hoặc có định vị chưa rõ ràng rất dễ hụt hơi. Các bộ phim này không hẳn có chất lượng kém, nhưng việc chọn sai thời điểm phát hành lại trở thành yếu tố mang tính quyết định. Ví dụ, tôi nghĩ nếu Trùm sò chọn một lịch ra rạp khác để tránh đối đầu các phim mạnh, tác phẩm này có thể sẽ có doanh thu khả quan hơn", ông Việt cho biết.

Nhà phê bình Lê Hồng Lâm nhấn mạnh, thị trường điện ảnh Việt Nam hiện tại chưa sẵn sàng cho 5 phim ra rạp cùng lúc. Theo ông Lâm, sự tăng trưởng nhanh chóng của điện ảnh Việt trong 2 năm qua đang bộc lộ một nghịch lý: Càng nhiều phim được sản xuất, rủi ro thua lỗ càng lớn. Do đó, nếu không có sự điều tiết hợp lý, những “mùa vàng” như dịp lễ 30/4-1/5 sẽ không còn là cơ hội, mà có thể trở thành cái bẫy đối với chính các nhà làm phim Việt.

Biên kịch Trần Khánh Hoàng đánh giá thêm, mùa lễ không còn là "tấm vé đảm bảo" cho thành công phòng vé. Thực tế cho thấy, dịp cao điểm này chỉ khuếch đại những bộ phim vốn đã có lợi thế rõ ràng từ trước. Những dự án ra sai thời điểm có thể bị “nuốt chửng” rất nhanh trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Mùa phim này vì vậy không chỉ là cuộc đua doanh thu, mà còn là một bài kiểm tra năng lực tiếp thị, truyền thông của điện ảnh Việt.