Nhan sắc gợi cảm của nữ diễn viên từng hẹn hò với ca sĩ Quang Lê

Những ngày gần đây, loạt trích đoạn bộ phim Người phán xử được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong đó, một số đoạn phim có Vân Điệp (Thanh Bi) - người tình của thiếu gia Phan Hải (NSƯT Việt Anh) - nhận được nhiều lượt chia sẻ, bình luận.

Sự trở lại của những trích đoạn này cũng khiến khán giả tò mò hơn về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên Thanh Bi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thanh Bi cho biết, cô khá bất ngờ khi các đoạn trích có mình xuất hiện trong phim được nhiều người quan tâm. Nữ diễn viên bày tỏ, được tham gia phim Người phán xử, đóng phim cùng dàn nghệ sĩ gạo cội là niềm hạnh phúc trong cuộc đời làm nghệ thuật của cô.

Nói về lý do vắng bóng ở showbiz, Thanh Bi chia sẻ rằng, năm 2024 cô trải qua 2 cuộc phẫu thuật nên muốn có thời gian tĩnh dưỡng, bồi bổ sức khoẻ trước khi nhận lời vào các dự án phim mới.

"Hiện tại, tôi chưa nhận lời đóng phim nào mà tập trung vào kinh doanh, chăm sóc bản thân", cô nói.

Thanh Bi cũng được biết đến là bạn gái của Quang Lê. Năm 2015, nam ca sĩ và Thanh Bi công khai hẹn hò. Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm này kéo dài chỉ 2 năm. Sau khi chia tay, Quang Lê và Thanh Bi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Khi phóng viên hỏi: "Người ta vẫn cho rằng, việc chị và ca sĩ Quang Lê công khai yêu nhau để tạo drama (câu chuyện kịch tính), làm hình ảnh. Chị phản hồi gì về ý kiến này?".

Thanh Bi thẳng thắn trả lời: "Tôi không mang chuyện tình yêu ra để làm content (nội dung). Nhưng hết duyên thì đành dừng lại thôi".

Cô chia sẻ thêm: "Cho đến bây giờ nhiều người vẫn gọi tôi là "tình cũ Quang Lê" và cả "bồ Việt Anh" nữa. Ban đầu tôi cũng có chút chạnh lòng nhưng sau cũng không còn bận tâm. Là nghệ sĩ ai cũng muốn được khán giả nhớ đến qua các vai diễn, nhân vật của mình nhiều hơn thay vì những ồn ào đời tư".

Ngoài chuyện tình cảm, Thanh Bi cũng được khán giả quan tâm khi là người đẹp có sắc vóc gợi cảm. Cô là người khá táo bạo trong thời trang, thường xuyên diện bikini, khoe đường cong nóng bỏng.

Tại bể bơi hay ngoài bãi biển, cô thoải mái tạo dáng, khoe thân hình khoẻ khoắn, năng động nhưng vẫn nữ tính. Không cần màu sắc cầu kỳ, sự đơn giản của trang phục áo tắm vẫn làm nổi bật sắc vóc của nữ diễn viên.

Thanh Bi cho biết, hằng ngày cô thích mặc những trang phục trẻ trung, năng động. Dù đi dạo ban ngày hay dự tiệc tối, cô cũng phối đồ khéo léo để tôn vóc dáng mà vẫn giữ được vẻ hiện đại.

Nói về tin đồn là đại gia, Thanh Bi cho biết: "Tôi may mắn được khán giả yêu mến sau khi tham gia bộ phim Người phán xử. Từ đó, các nhãn hàng, nhà sản xuất biết đến tôi nhiều hơn. Bản thân nắm bắt lấy cơ hội đó và làm việc chăm chỉ. Việc tôi kiếm được tiền tỷ là đúng nhưng đó là tổng thu nhập từ nhiều nguồn đóng phim, làm đại diện thương hiệu…".

Chia sẻ về tiêu chí chọn bạn đời, nữ diễn viên cho biết, bản thân thích người điềm đạm, quan tâm và yêu thương mình.

"Tôi không thích ồn ào, thị phi. Tôi là đại gia của chính mình rồi nên không cần phải tìm ai để nương tựa, tự dựa vào chính mình là tốt nhất", Thanh Bi khẳng định.

Thanh Bi tên thật là Lại Thanh, sinh năm 1992. Cô từng tham gia một số phim sitcom 5S Online và series hài Kem Xôi… Năm 2017, vai diễn Vân Điệp trong phim truyền hình Người phán xử đã giúp tên tuổi Thanh Bi quen thuộc với đông đảo khán giả và đắt show quảng cáo, sự kiện. Năm 2022, cô tham gia phim Bão ngầm với vai diễn Thiếu uý Hải Yến.

