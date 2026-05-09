Thái Hòa tuổi 52: “Tài khoản của tôi không bao giờ có tiền, cần vợ đưa cho”

Câu chuyện của nghệ sĩ Quốc Tuấn là cảm hứng để vào vai Hùng

Cơ duyên nào khiến nghệ sĩ Thái Hòa nhận lời tham gia dự án "Anh hùng" của đạo diễn Võ Thạch Thảo?

- Thực tế, khi đang thực hiện Cây táo nở hoa, khoảng giai đoạn được hơn nửa phim, chúng tôi đã bắt đầu thảo luận về dự án Anh hùng. Tuy nhiên, thời điểm bản thân quyết định nhận vai là khi chưa trực tiếp đọc kịch bản mà thông qua vợ mình.

Ở nhà, mọi liên lạc email công việc đều do vợ tôi quản lý vì tôi hay quên tài khoản. Khi có kịch bản gửi đến, tôi thường nói vợ đọc trước rồi hỏi thăm cảm nhận của cô ấy dưới góc độ một khán giả bình thường chứ không phân tích, góp ý chuyên môn hay học thuật gì cả. Nhưng chính góc nhìn đó lại rất quan trọng, giúp tôi cân nhắc.

Vợ tôi sau khi đọc xong kịch bản Anh Hùng đã nói một câu chạm đến cảm xúc, khiến tôi rất xúc động: “Nhân vật ông bố này sẵn sàng sai với cả thế giới, chỉ cần cứu được con”.

Khi nghe câu nói ấy, tôi thấy đồng cảm nên quyết định nhận lời.

Diễn viên Thái Hòa ở tuổi 52 (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Khi vào vai ông Hùng, Thái Hòa có thấy đâu đó hình bóng của chính mình trong sự hy sinh dành cho con cái?

- Tôi nghĩ điều may mắn nhất trong cuộc đời mình là có 2 đứa con tâm tính rất hiền lành. Đến giờ, tôi chưa từng nghe chúng ghét ai hay có suy nghĩ muốn làm điều xấu với người khác.

Còn với nhân vật ông Hùng trong phim, thật ra người khiến tôi nghĩ đến nhiều nhất lại là anh Quốc Tuấn và câu chuyện của anh với bé Bôm.

Ngày xưa xem những phóng sự về hai bố con anh ấy, tôi rất xúc động, và thấy anh Quốc Tuấn thật vĩ đại. Đó là nguồn cảm hứng cho tôi khi vào vai này.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo có phải cũng là một lý do khiến anh nhận lời tham gia “Anh hùng”, nhất là khi hai người từng hợp tác ở “Cây táo nở hoa”? Anh nói sao trước thông tin cho rằng, Thái Hòa nhận lời để động viên đồng nghiệp với phim điện ảnh đầu tay?

- Ý đầu tiên đó cũng là một phần lý do. Trong quá trình quay Cây táo nở hoa, giữa tôi và Thảo có sự thấu hiểu về quan điểm nhân sinh, từ đó cô ấy nảy ra ý tưởng phim này. Tôi đánh giá cao sự tinh tế của Thảo trong cảm nhận và cách dẫn dắt diễn xuất.

Tuy nhiên, bản thân không bao giờ nhận vai vì quen biết hay để động viên nhau.

Ngay cả với những đạo diễn thân thiết như anh Charlie Nguyễn, nếu không thích kịch bản hoặc thấy không phù hợp, tôi vẫn từ chối. Tôi nhận bộ phim này vì thực sự bị thuyết phục bởi cảm xúc và câu chuyện mà kịch bản mang lại.

Thái Hòa trong phim điện ảnh "Anh hùng" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

“Con tôi “sinh ra ở vạch đích” với nghề diễn”

Trong cuộc sống ngoài đời, sự kết nối giữa Thái Hòa và các con như thế nào để anh có sự đồng cảm với nhân vật trong phim?

- Ngoài đời tôi không giống ông Hùng đâu. Tôi không có quan điểm phải dạy con thế này thế kia mà chỉ nghĩ mình đang chơi với con, chia sẻ với con thôi.

Bản thân thấy mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là sự ảnh hưởng qua lại. Với tôi, con cũng cho mình nhiều bài học, giúp mình nhìn lại bản thân và chưa chắc mình đã tốt hơn con trẻ mà đòi dạy dỗ chúng.

Sau bao nhiêu năm sống trên đời, trong đầu mình có quá nhiều tích lũy, định kiến và cả va vấp, không còn ngây thơ, trong trẻo nữa.

Với 2 con, tôi như một người bạn. Đứa nhỏ là bạn chơi game, còn con trai lớn là bạn cà phê, bạn đầu tư và bây giờ thì bắt đầu hơi giống đồng nghiệp của nhau rồi (cười).

Khi trở thành đồng nghiệp, câu chuyện giữa Thái Hòa và con trai lớn thường diễn ra như thế nào?

- Sau phim Tử chiến trên không, Bom (tên gọi ở nhà của con trai lớn - PV) bắt đầu được chú ý. Có nhiều người tìm đến, muốn mời Bom tham gia dự án này, vai diễn kia.

Lúc đó tôi nói với con rằng: “Trước đây làm nghề như cuộc dạo chơi thì bây giờ bén duyên và xác định đi theo nghề diễn rồi phải học”. Và tôi đã đăng ký cho Bom học diễn xuất ở những nơi mình thấy uy tín để con tự bổ sung kinh nghiệm.

Bản thân rất muốn chia sẻ với con những gì mình từng va vấp nhưng hiện tại chỉ chủ yếu hỗ trợ Bom trong việc nắm bắt kịch bản, tâm lý nhân vật và chuẩn bị cho vai diễn.

Sau phim này, tôi sẽ nói với con về những vấn đề trước ống kính, từ đó rút kinh nghiệm cho những dự án tiếp theo.

Thái Hòa trong lần trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Anh nhìn nhận thế nào về khả năng diễn xuất của con trai mình?

- Bom chưa có nhiều kinh nghiệm vì mới bắt đầu thôi, nhưng lại có một sự may mắn khá lớn. Mới chập chững vào nghề đã được chú ý và có vai chính. Như người ta vẫn nói, đó là “sinh ra ở vạch đích”.

Nhưng điều đó cũng đi kèm áp lực bởi chưa chắc cơ hội đến sớm đã hoàn toàn là điều tốt. Quan trọng học được gì từ những trải nghiệm đó. Tôi hy vọng Bom sẽ vượt qua được.

Nhiều người cho rằng, Bom được chú ý là bởi “con trai Thái Hòa”. Anh có sợ cái bóng của mình quá lớn sẽ khiến con khó bứt phá? Và anh có nói với con về áp lực đó?

- Danh xưng “con trai Thái Hòa” tôi không đề cập tới. Bản thân chỉ cố gắng chia sẻ với Bom để con đừng bị suy nghĩ phải làm cái này, cái kia, hay chiêu trò để trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến hơn.

Tôi nói với con rằng, đừng quá bận tâm đến việc mình phải trở thành diễn viên như thế nào trong mắt khán giả, vì đó chỉ là vẻ bề ngoài. Quan trọng là cách Bom yêu công việc và quan điểm của con về nghề ra sao. Chính thái độ làm việc nghiêm túc sẽ tự tạo nên hình ảnh của con trong lòng công chúng.

Bom, tên thật Thiên Minh - con trai lớn của Thái Hòa và Cát Phượng - trong phim "Tử chiến trên không" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

"Tôi không gia trưởng"

Anh đối diện thế nào với danh xưng "vua phòng vé" và kỳ vọng "phim Thái Hòa phải trăm tỷ"?

- Hồi trước tôi thấy áp lực rồi đến phiền, nhưng giờ bình thường. Ai nói gì cũng được. Thực tế vẫn có những phim tôi đóng vẫn lỗ như thường, có phải dự án nào cũng trăm tỷ đâu.

Một bộ phim thành công là tổng hòa của rất nhiều yếu tố, diễn viên không thể quyết định tất cả. Bản thân chưa bao giờ chọn phim dựa trên doanh thu. Nếu cứ tính toán chuyện bán vé, mình rất dễ đi sai hướng.

Tôi chọn một dự án vì vai diễn đó đủ khiến mình thấy hứng thú và muốn thử thách bản thân. Có thể loại không phải tôi thích nhất, nhưng nếu nhân vật đủ thú vị thì mình vẫn muốn làm.

Ngoài công việc, cuộc sống thường ngày của Thái Hòa diễn ra như thế nào?

- Cuộc sống của tôi khá đơn giản: Khi không đi đóng phim thì chở con đi học, đón con về, chở vợ đi tập thể dục, đi siêu thị, chơi với 2 con chó, xem tivi và chơi game. Tôi không nghiện game, chỉ là sau khi hoàn thành công việc thì tự thưởng cho mình vài trận thấy rất vui.

Thái Hòa ngoài đời là một người chồng, người cha ra sao? Có gia trưởng không?

- Người ta sao thì tôi như vậy chứ gia trưởng chắc vợ đuổi đi luôn (cười). Tôi cũng chơi với con, cũng có lúc cãi nhau với con như những gia đình bình thường khác. Bản thân nghĩ mình may mắn ở chỗ không có nhu cầu quá nhiều nên lúc nào cũng thấy đủ. Trong túi tôi gần như không bao giờ có tiền, tài khoản của tôi cũng vậy, khi nào cần thì vợ đưa.

Vợ tôi là người giữ tiền và lo mọi thứ trong nhà, chứ để tôi lo mấy chuyện đó chắc mệt lắm. Chúng tôi hợp nhau vì cô ấy thích sự an vui và rất dễ tính. Chắc cũng phải như vậy mới sống được với tôi.

Có điều cô ấy thích đi du lịch hơn tôi, còn mình đi du lịch chủ yếu để ngủ thôi (cười).

Có khi nào Thái Hòa nghĩ đến chuyện sẽ giải nghệ ở một độ tuổi nào đó?

- Tôi không quá quan trọng chuyện giải nghệ hay còn làm nghề. Với tôi, điều quan trọng vẫn là quan điểm của mình với nghề này. Tôi có thể nghỉ ngang bất cứ lúc nào. Ví dụ ngày mai hứng lên không đóng phim nữa cũng được, miễn mình không bị áp lực về tiền bạc hay điều gì khác.

Ngày trước tôi từng diễn kịch gần 20 năm rồi nghỉ. Khi đó nhiều người hỏi: “Sao không làm nữa, đang có những vở hay vậy mà lại dừng?”, “Không còn yêu sân khấu nữa à?”.

Tôi nói không phải. Nghỉ diễn không có nghĩa là hết yêu.

Giống như trong tình yêu, yêu đơn phương cũng đẹp vậy. Với sân khấu hay điện ảnh cũng thế. Nếu một ngày nào đó tôi cảm thấy muốn dừng thì tôi sẽ dừng thôi.

Cảm ơn nghệ sĩ Thái Hòa vì những chia sẻ!