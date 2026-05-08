"Người đẹp biển" Đào Hà rời showbiz, 29 tuổi độc thân ở căn hộ tối giản

Đào Hà sinh năm 1997, vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 và danh hiệu Người đẹp biển, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Sau các cuộc thi nhan sắc, Đào Hà sống kín đáo, tách biệt khỏi showbiz. Nhiều năm qua, cô hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hình ảnh cá nhân, hiện là CEO một công ty chuyên huấn luyện kỹ năng mềm về phong thái.

Ở tuổi 29, Đào Hà tận hưởng cuộc sống độc thân trong một căn hộ chung cư cao cấp tại phường Cát Lái (TPHCM).

Không gian sống tối giản trong căn hộ chung cư cao cấp của Đào Hà (Video: Cát Tường)

Chào đón phóng viên Dân trí ghé thăm nhà, Đào Hà cho biết cô chuyển về đây được hơn 2 năm. Theo Đào Hà, tổng diện tích căn hộ là 76m2, gồm 2 phòng ngủ. Khi nhận nhà, cô làm lại sàn gỗ, dành nhiều tâm huyết để thiết kế nội thất và sắp xếp các khu vực.

Không gian sống của Đào Hà gây ấn tượng bởi phong cách tối giản, tinh tế, phản ánh cá tính đề cao sự kỷ luật và cân bằng. Theo người đẹp, khi thiết kế căn hộ theo phong cách tối giản, cô chọn màu sắc trung tính, nội thất đơn giản và hiệu quả, không gian nhiều khoảng trống, nhiều ánh sáng tự nhiên.

Khu vực phòng khách của Đào Hà được bài trí theo hướng tiết chế nhưng vẫn tạo điểm nhấn tinh tế. Bộ sofa chất liệu nỉ, màu kem dáng thấp, đường nét vuông vắn được đặt sát tường, mang lại cảm giác gọn gàng và thanh lịch.

Đào Hà sử dụng vài chiếc gối tựa với tông màu trung tính như trắng, be và nâu nhạt để tạo điểm nhấn, tránh sự đơn điệu nhưng vẫn giữ được sự hài hòa tổng thể. Phía trên sofa là bức tranh nghệ thuật khổ lớn với gam màu ấm, trở thành điểm nhấn thị giác nổi bật trong căn phòng.

"Một người bạn vẽ tặng tôi bức tranh này. Bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn, rất phù hợp vì căn hộ của tôi là hướng Tây. Mỗi buổi chiều, khi ánh nắng chiếu vào, khung cảnh này trở nên rất đẹp. Đây cũng là góc yêu thích nhất của tôi trong căn nhà", người đẹp chia sẻ.

Khu vực cửa kính lớn sát bên được phủ rèm 2 lớp, vừa đảm bảo ánh sáng tự nhiên tràn vào ban ngày, vừa tạo sự riêng tư khi cần thiết. Không gian này đón trọn ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn thoáng đãng hướng về trung tâm thành phố.

"Ánh sáng tự nhiên là yếu tố được tôi đặc biệt chú trọng khi chọn mua nhà. Sau khi xem nhiều căn hộ, tôi quyết định lựa chọn nơi có cửa kính lớn để tận dụng tối đa ánh sáng", Đào Hà nói.

Dọc theo ban công, Đào Hà bố trí nhiều loại cây xanh với kích thước và hình dáng khác nhau như trầu bà lá lớn, dương xỉ, tạo nên không gian xanh mát. Phần sàn ban công được phủ sỏi trắng kết hợp đá khối, gợi cảm giác như một khu vườn mini.

"Đây là góc mà tôi yêu thích mỗi sáng thức dậy. Đứng ở ban công, tôi có thể hít thở không khí trong lành và làm mới tinh thần, sẵn sàng cho một ngày nhiều năng lượng", Đào Hà nói.

Ngoài ban công, Đào Hà cũng bố trí một góc nhỏ làm “ngôi nhà” cho mèo cưng, với thiết kế gỗ đơn giản, đặt cạnh khay vệ sinh tự động.

Khu vực kệ tivi và kệ sách trong phòng khách của Đào Hà được thiết kế theo tinh thần tối giản nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng. Phần tường được ốp gỗ sáng màu, tạo cảm giác ấm áp và đồng nhất với tổng thể nội thất. Màn hình được treo gọn gàng, bên dưới là kệ dài thiết kế mảnh, giúp không gian thoáng hơn.

Bên cạnh đó là một kệ sách dạng mở, thiết kế cao và thanh thoát với khung kim loại tối màu. Trên kệ, Đào Hà đặt một vài cuốn sách, chậu cây xanh giúp không gian thêm sinh động. Cách sắp xếp có khoảng trống hợp lý giúp tổng thể trông nhẹ nhàng, đúng với phong cách sống tối giản mà gia chủ theo đuổi.

Khu vực bàn ăn và bếp trong căn hộ của Đào Hà cũng theo đuổi tinh thần tối giản. "Ban đầu, căn hộ có một bức tường ngăn giữa bếp và phòng khách, nhưng tôi đã quyết định đập bỏ đi để không gian trở nên rộng thoáng hơn, ngồi ở sofa vẫn có thể quan sát toàn bộ căn nhà", Đào Hà hé lộ.

Bàn ăn được thiết kế từ đá vân mây sáng màu, bề mặt rộng và phẳng, tạo cảm giác sạch sẽ, hiện đại. Đào Hà không bày biện nhiều vật dụng, chỉ đặt một bình hoa tươi và đĩa trái cây nhỏ. Bộ ghế bọc nỉ sáng màu, kiểu dáng bo tròn, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái khi sử dụng.

Phía trên là hệ đèn thả trần ánh sáng vàng ấm, thiết kế tối giản nhưng có tính tạo hình, giúp khu vực bàn ăn trở nên ấm cúng hơn vào buổi tối.

Để tối ưu diện tích trong căn hộ, Đào Hà tận dụng chính bàn ăn làm góc làm việc hàng ngày.

Trên mặt bàn đá rộng, cô bố trí gọn gàng chiếc laptop, sổ tay và một vài vật dụng cá nhân cần thiết. Không gian làm việc được giữ ở mức tối giản, hạn chế tối đa đồ đạc để tránh cảm giác bừa bộn, đồng thời giúp duy trì sự tập trung.

Khu bếp được thiết kế liền mạch với tổng thể căn hộ, sử dụng tông trắng - be chủ đạo. Tủ bếp âm tường, không tay nắm, giúp bề mặt luôn gọn gàng và ít chi tiết.

Đào Hà hạn chế tối đa việc bày đồ trên mặt bếp, chỉ giữ lại những thiết bị cần thiết. Nhờ đó, khu vực bếp luôn thoáng đãng, đồng thời duy trì được vẻ tinh tế, hiện đại cho toàn bộ không gian sống.

"Tôi không nấu ăn quá nhiều, nhưng để việc nấu ăn thú vị hơn, tôi sử dụng một chiếc tủ lạnh thông minh. Khi nấu ăn, mình có thể xem YouTube hoặc nghe nhạc, khiến việc vào bếp trở nên nhẹ nhàng hơn", Đào Hà nói.

Trong không gian phòng ngủ của Đào Hà, khu vực cửa sổ được phủ lớp rèm mỏng màu trắng, đón ánh sáng tự nhiên, tạo nên bầu không khí thư giãn.

Ở một góc khác, kệ trưng bày túi xách được thiết kế dạng mở với khung kim loại tối màu kết hợp các tầng kệ trắng. Các mẫu túi được sắp xếp ngăn nắp theo tông màu và kiểu dáng, từ những thiết kế cổ điển đến hiện đại, xen kẽ cùng sách và một vài vật dụng trang trí.

Không gian này vừa đóng vai trò lưu trữ, vừa giống như một góc “trưng bày cá nhân”, phản ánh gu thời trang thanh lịch và có chọn lọc của Đào Hà. Cách sắp xếp gọn gàng và tiết chế giúp tổng thể giữ được tinh thần tối giản chủ đạo.

Hệ tủ quần áo âm tường sử dụng gam màu sáng, bề mặt phẳng, tạo vẻ gọn gàng và “ẩn mình” vào tổng thể không gian. Thiết kế này giúp căn phòng trông rộng rãi hơn, đồng thời giữ được sự tinh tế, đúng với phong cách sống mà Đào Hà theo đuổi. Bên trong, quần áo và phụ kiện được phân loại khoa học theo màu sắc và mục đích sử dụng, giúp việc lựa chọn trang phục thuận tiện hơn.

"Tôi không thiết kế tủ quần áo quá to vì tôi ưu tiên trang phục chất lượng, có thể sử dụng lâu dài thay vì mua quá nhiều đồ", Đào Hà nói.

Liền kề là góc bàn trang điểm nhỏ gọn, bố trí ngay gần lối đi nhưng vẫn đủ riêng tư. Bàn được thiết kế đơn giản với mặt gỗ sáng, kết hợp gương lớn có đèn viền, cung cấp ánh sáng dịu và đều, phù hợp cho việc trang điểm hàng ngày. Các vật dụng làm đẹp được sắp xếp ngăn nắp, chỉ giữ lại những món cần thiết.

Với Đào Hà, tối giản không phải là cắt giảm những giá trị thú vị của không gian sống, mà là cách chọn lọc để giữ lại những điều thực sự cần thiết và có ý nghĩa. Không gian sống gọn gàng, tinh tế là cách để cô cân bằng cảm xúc, tái tạo năng lượng, giảm sự căng thẳng, tiết kiệm đáng kể thời gian cũng như chi phí dọn dẹp, bảo dưỡng vật dụng nhà cửa.

"Sau một ngày làm việc, tôi chỉ muốn trở về một nơi thật yên tĩnh, gọn gàng để đầu óc được nghỉ ngơi", người đẹp gốc Nghệ An chia sẻ.

Ảnh: Trịnh Nguyễn