Lan Phương nói gì về khoảnh khắc "nhảy cẫng" sau phiên tòa ly hôn

Theo thông tin từ diễn viên Lan Phương, sáng nay Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ ly hôn của cô và David Duffy, theo đơn kháng cáo của chồng cô về quyền nuôi con.

Tại phiên phúc thẩm, David Duffy đề nghị hủy phán quyết sơ thẩm và yêu cầu được nhận quyền nuôi 2 con gái. Tuy nhiên, sau khoảng 3 giờ làm việc, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án trước đó.

Theo bản án, Lan Phương tiếp tục là người trực tiếp nuôi dưỡng 2 con là Lina Linh Duffy (SN 2018) và Mia Mai Duffy (SN 2024). Chồng cũ của cô - David Duffy - có nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho các con và được quyền thăm nom theo quy định.

Khoảnh khắc Lan Phương nhảy cẫng lên tỏ vẻ vui mừng sau phiên tòa ly hôn đang được công chúng quan tâm (Ảnh: Chụp màn hình).

Khoảnh khắc Lan Phương nhảy cẫng lên, tỏ vẻ vui mừng ngay sau khi kết thúc phiên tòa nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ diễn viên bày tỏ về khoảnh khắc này: “Theo kết quả của tòa phúc thẩm, tôi nhận được quyền nuôi con, tôi cảm thấy rất may mắn. Khoảnh khắc đó tôi thấy gánh nặng trên vai thời gian qua được gỡ xuống một phần. Thế nhưng tôi vẫn còn chịu rất nhiều áp lực, cũng như tiếp tục phải cố gắng hằng ngày để các con có cuộc sống tốt đẹp”.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với Dân trí hồi tháng 4, Lan Phương từng chia sẻ về mong muốn nuôi dạy con trong môi trường ổn định về tâm lý.

“Tôi muốn giúp các con lớn lên với một tinh thần "lành lặn" nhất có thể. Để làm được điều đó, tôi phải ở bên cạnh các con rất nhiều, nói chuyện để biết tâm tư của con ra sao, không để con rơi vào trạng thái áp lực, hoang mang”, cô nói.

Theo nữ diễn viên, con gái lớn của cô đang ở độ tuổi 7-8, chưa đủ khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Vì vậy, cô luôn cố gắng trở thành điểm tựa tinh thần cho con.

Diễn viên Lan Phương và các con sống trong căn hộ cao cấp tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Lan Phương cho biết, quyết định đi đến ly hôn không đến một cách đột ngột, mà là kết quả của quá trình nhận thức kéo dài.

“Tôi nhớ chính xác đó là ngày 10/3/2025. Hôm đó, tôi tình cờ đọc được những phân tích về tính cách và các mối quan hệ độc hại. Điều đó đã khai sáng cho tôi. Tôi bắt đầu nhận diện được vấn đề, kết nối lại tất cả những mảnh ghép rời rạc trong cuộc đời mình, những điều trước đây khiến tôi hoang mang, lẫn lộn”, cô chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, khi nhìn rõ mọi việc, cô nhận ra bản thân không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ không khiến cô hạnh phúc.

“Tôi hành động gần như ngay lập tức. Trong tháng 3/2025, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi mất khoảng 2 tháng để đưa ra những quyết định lớn. Đến tháng 5/2025, tôi chính thức nộp đơn ly hôn. Khi đã quyết định, tôi không luyến tiếc”, Lan Phương nói.

Sau khi bước ra khỏi hôn nhân, nữ diễn viên cho biết cuộc sống của cô thay đổi toàn diện.

“Tôi đang nỗ lực bảo vệ các con của mình và mong muốn lan tỏa điều này đến những bậc phụ huynh khác. Tôi muốn mọi người nhớ đến Lan Phương không chỉ là một diễn viên, mà còn là một người mẹ làm tất cả vì con, mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho thế hệ tương lai bằng tất cả trái tim mình”, cô nói.

Lan Phương và David Duffy quen nhau năm 2017, sau đó kết hôn và có con gái đầu lòng vào năm 2018. Chồng cũ của nữ diễn viên là người Anh, làm việc trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng.

Phiên tòa sơ thẩm giải quyết ly hôn giữa hai người diễn ra ngày 17/9/2025. Tại thời điểm đó, cả hai thống nhất mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn gắn và cùng đề nghị chấm dứt hôn nhân.

Dù không có tranh chấp về tài sản hay nợ chung, cả hai đều mong muốn được trực tiếp nuôi con. Tuy nhiên, tòa đã giao quyền nuôi con cho Lan Phương. Không đồng ý với phán quyết này, David Duffy đã nộp đơn kháng cáo, dẫn đến việc vụ việc tiếp tục được đưa ra xét xử phúc thẩm ngày hôm nay.

Lan Phương từng cho biết, việc kéo dài thủ tục pháp lý khiến cô chịu nhiều áp lực tâm lý. Việc phiên tòa phúc thẩm khép lại với kết quả giữ nguyên bản án sơ thẩm phần nào giúp nữ diễn viên ổn định cuộc sống, tập trung chăm sóc 2 con nhỏ.