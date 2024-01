Tài tử nhận giải với vết son của vợ trên mũi là khoảnh khắc tình tứ nhất

Cillian Murphy - tài tử của phim Oppenheimer - là chủ nhân của giải Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất tại Quả Cầu Vàng 2024. Ngay sau khi tên của Murphy được xướng lên, vợ của anh - Yvonne McGuinness - đã hôn chồng để chúc mừng và để lại dấu son trên mũi nam tài tử.

Dù hai người đã nỗ lực để nhanh chóng "chữa cháy" nhưng vết son không thể lau hết, Murphy quyết định bước lên sân khấu nhận giải với vết son của vợ trên mũi. Khi xuất hiện trên sân khấu, Murphy nói: "Câu hỏi đầu tiên, có phải trên mũi tôi có vết son không? Tôi cứ để nó đấy thôi".

Tài tử người Ireland Cillian Murphy bước lên nhận giải Quả Cầu Vàng với vết (Video: Daily Mail).

Đây được xem là khoảnh khắc hài hước, tình tứ và thú vị hàng đầu trong lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024. Trong phim Oppenheimer, tài tử Cillian Murphy vào vai nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer, người được biết đến với biệt danh "cha đẻ của bom nguyên tử".

Bộ phim Oppenheimer do đạo diễn Christopher Nolan dàn dựng và là một trong những phim điện ảnh hay nhất của năm 2023 theo đánh giá của nhiều chuyên trang điện ảnh. Murphy đã vượt qua những ứng viên "nặng ký" khác để giành về tượng vàng, có thể kể tới tài tử Bradley Cooper trong phim Maestro, tài tử Leonardo DiCaprio trong phim Killers of the Flower Moon.

Tại giải Quả Cầu Vàng năm nay, Oppenheimer là phim điện ảnh thắng đậm nhất. Với 8 đề cử, phim giành về 5 giải, gồm Phim chính kịch hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (dành cho Christopher Nolan), Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất (dành cho nam chính Cillian Murphy), Nam phụ xuất sắc nhất (dành cho Robert Downey Jr.) và Nhạc phim hay nhất (dành cho Ludwig Göransson).

Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng tài tử Murphy trong khán phòng lễ trao giải khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi đã gắn bó trong hôn nhân gần 20 năm và có hai con chung. Ở bên nam tài tử trong lễ trao giải chính là vợ và người con thứ hai - cậu con trai Aran (17 tuổi).

Trong bài phát biểu nhận giải của mình, Murphy tự nhận mình là "người đàn ông may mắn nhất", anh dành những lời ngọt ngào cho vợ con: "Những lời sau đây, tôi muốn gửi tới gia đình mình. Tôi là người đàn ông may mắn nhất trên đời và tôi yêu gia đình của mình rất nhiều". Trong cuộc sống riêng, tài tử Cillian Murphy rất kín tiếng.

Oppenheimer được coi là ứng viên nặng ký tại các giải thưởng điện ảnh diễn ra dịp đầu năm nay. Tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao và được dàn dựng bởi một vị đạo diễn tài danh.

Bộ phim tiểu sử làm về "cha đẻ của bom nguyên tử" có kinh phí đầu tư 100 triệu USD. Oppenheimer là phim điện ảnh có doanh thu cao thứ 3 trong năm 2023, doanh số của phim thu về từ phòng vé toàn cầu đạt hơn 950 triệu USD.

Đây là tác phẩm điện ảnh khai thác nội dung liên quan tới Thế chiến II có doanh thu lớn nhất trong lịch sử điện ảnh. Oppenheimer cũng được xem là phim tiểu sử có doanh thu cao nhất từng thấy.

Đối với một phim phân loại R theo hệ thống phân loại phim của Mỹ, Oppenheimer là phim điện ảnh có doanh thu cao thứ 2 trong lịch sử nền công nghiệp làm phim, chỉ đứng sau Joker (2019).

Ngay khi phim ra mắt, giới phê bình đã dành nhiều lời khen ngợi. Tại các sự kiện và giải thưởng điện ảnh, Oppenheimer bội thu giải. Oppenheimer còn nằm trong top 10 phim hay nhất năm 2023 do Viện Phim Mỹ và Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh Mỹ bình chọn.

Oppenheimer là một bộ phim có tính hiện tượng trong sự nghiệp của đạo diễn Christopher Nolan bởi trước đây, ông vốn rất "kỵ" thực hiện cảnh "nóng", nhưng Oppenheimer đã chứng kiến Nolan "phá lệ".

Sau Insomnia (Mất ngủ - 2002), đây là phim thứ hai do Nolan thực hiện có phân loại R (đòi hỏi người xem dưới 17 tuổi phải có sự đồng hành của cha mẹ hoặc người lớn đi cùng). Sự táo bạo đầy mới mẻ của vị đạo diễn 53 tuổi đã giúp ông gặt hái được thành công lớn. Sau thành công tại Quả Cầu Vàng, Oppenheimer được kỳ vọng sẽ tiếp tục "càn quét" tại giải Oscar 2024.