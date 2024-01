MC đùa kém duyên, chọc giận Taylor Swift tại Quả Cầu Vàng 2024

Năm 2021, bài điều tra của tờ tin tức Los Angeles Times (Mỹ) cho biết rằng ủy ban chấm giải của Quả Cầu Vàng không hề có thành viên nào là người da đen. Điều này khiến hoạt động chấm giải bị cho là thiếu công bằng, khiến các dự án phim có diễn viên da đen đóng chính hoặc do đạo diễn người da đen dàn dựng bị ngó lơ, không được ghi nhận xứng tầm trong hoạt động trao giải.

Vì vậy, giải Quả Cầu Vàng từng đối diện với làn sóng tẩy chay dữ dội, phải đi qua cơn lao đao bằng cách chấp nhận cải tổ lại ủy ban chấm giải, đưa thêm vào những thành viên là các nhà báo, nhà phê bình điện ảnh người da màu.

MC của sự kiện năm nay là nam diễn viên hài Jo Koy (Ảnh: Page Six).

Sức hấp dẫn của lễ trao giải sau đó cũng bị sụt giảm đi nhiều. Tháng 6/2023, giải Quả Cầu Vàng đã được cơ cấu lại để trở thành một giải thưởng cân đối giữa những hoạt động phi lợi nhuận và những hoạt động vì lợi nhuận.

Trước đây, Quả Cầu Vàng thường nhấn mạnh khía cạnh hoạt động phi lợi nhuận vì những mục đích tốt đẹp đóng góp vào sự phát triển của nền công nghiệp làm phim.

Nhưng kể từ nay, mục đích hoạt động vì lợi nhuận của giải đã chính thức được thông qua một cách rõ ràng và công khai trong các văn bản có tính pháp lý. Điều này được cho là có thể sẽ tạo nên bước ngoặt, khiến diện mạo và cách thức vận hành của giải kể từ năm nay sẽ có nhiều đổi khác.

Dù vậy, sau lễ trao giải, các tờ tin tức uy tín của Mỹ nhận định Quả Cầu Vàng vẫn chưa thể là phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn bê bối của quá khứ.

Tờ tin tức Variety nhận định sự kiện lễ trao giải năm nay vẫn còn những điều không ổn trong cách thức tổ chức, cho thấy một tương lai vẫn còn nhiều điều phải nỗ lực đối với giải thưởng này.

Năm nay, sự xuất hiện của nữ ca sĩ Taylor Swift trong lễ trao giải được xem như một chi tiết điểm nhấn giúp sự kiện thêm hấp dẫn (Ảnh: Page Six).

Dù giới sao Hollywood đã tề tựu khá đông tại lễ trao giải, đây được xem là tín hiệu vui cho thấy Quả Cầu Vàng không còn bị giới sao quay lưng, nhưng mức độ tổ chức giải thành công tới đâu là một câu chuyện khác.

Năm nay, Quả Cầu Vàng vẫn chưa thể tìm được MC chất lượng để dẫn dắt chương trình. Những MC đình đám nhất ở Hollywood vẫn coi Quả Cầu Vàng là một sự kiện mạo hiểm. Kỳ thực, Quả Cầu Vàng chưa trở lại đúng vị thế là một giải thưởng uy tín trong giới làm phim, trong khi giải thưởng này từng được xem như chỉ đứng sau giải Oscar về mức độ đình đám.

Chính vì vị thế lung lay của giải, nhiều MC nổi tiếng đã từ chối lời mời dẫn dắt sự kiện. MC của sự kiện năm nay là nam diễn viên hài Jo Koy. Với thời lượng chương trình lễ trao giải kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, vai trò của người dẫn dắt có tính chất quyết định đối với thành bại của lễ trao giải.

Người dẫn chương trình Jo Koy cho biết anh nhận vai trò dẫn dắt lễ trao giải ở thời điểm hai tuần trước khi sự kiện chính thức diễn ra. Trước đó, một số MC khác đã từ chối lời mời của Ban Tổ chức.

Thực tế, ở thời điểm này, Jo Koy đang phải nhận những đánh giá trái chiều sau màn dẫn dắt chương trình của mình. Anh bị đánh giá là pha trò chưa duyên dáng, thiếu tính hài hước, không đem lại mức độ giải trí cần thiết cho chương trình.

MC chọc giận Taylor Swift tại Quả Cầu Vàng 2024 (Video: Page Six).

Năm nay, sự xuất hiện của nữ ca sĩ Taylor Swift trong lễ trao giải được xem như một chi tiết điểm nhấn giúp sự kiện thêm hấp dẫn. Taylor Swift đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Cô tới dự lễ trao giải vì bộ phim Taylor Swift: The Eras Tour do cô sản xuất được đề cử ở hạng mục mới - Phim đạt thành tựu điện ảnh và doanh thu.

Jo Koy đã có câu đùa khiến Taylor Swift ngay lập tức cảm thấy "kém vui", cô tỏ thái độ ngay trong khán phòng và ra về sớm. Cụ thể, nam MC nói: "Các bạn có biết điểm khác nhau giữa lễ trao giải Quả Cầu Vàng và một trận đấu thuộc Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ là gì không? Đó là tại giải Quả Cầu Vàng, máy quay không hướng về Taylor Swift quá nhiều, vì ở đây còn nhiều điều khác rất đáng quan tâm".

Câu đùa của Jo Koy không chỉ chạm tới cái tôi của Taylor Swift mà còn gợi nhắc đến việc thời gian gần đây, Taylor Swift thường đi cổ vũ bạn trai - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce - mỗi khi anh ra sân thi đấu.

Máy quay trên sân bóng liên tục hướng về Taylor Swift, điều này khiến một số fan bóng bầu dục phàn nàn rằng sự xuất hiện của Swift trên sân làm giảm mức độ tập trung của khán giả dành cho trận đấu.

Taylor Swift trò chuyện với bạn bè trong khán phòng lễ trao giải Quả Cầu Vàng (Ảnh: Page Six).

Một số khán giả còn cho rằng Swift không nên đi cổ vũ bạn trai, vì những khi cô xuất hiện trên sân, đội của Travis Kelce thường... thua. Câu đùa của Jo Koy bỗng trở nên nhạy cảm đối với Swift, gợi lên những xúc cảm không vui, khiến cô quả thực đã để lộ vẻ mặt kém vui. Ngay sau khi biết mình không thắng giải ở hạng mục được đề cử, Swift ra về.

Sự hài hước trong cách dẫn dắt, sự đùa tếu được giới nghệ sĩ đón nhận nhiệt tình, khả năng khiến khán phòng cười rộ lên thích thú và vang lên những tràng pháo tay tán thưởng chính là điểm mấu chốt để MC dẫn dắt lễ trao giải thành công ở Hollywood. Nhưng Quả Cầu Vàng chưa có được thành công ấy trong năm nay.

Những kỳ vọng về sự đổi mới chất lượng hơn, quyết liệt, triệt để hơn tại giải Quả Cầu Vàng đã không xuất hiện. Cách thức tổ chức vẫn còn nhiều điều hạn chế, ngay từ khâu mời MC đã gặp phải khó khăn. Quả Cầu Vàng chưa thể thay đổi, chưa có màn lột xác nào, đúng như Variety nhận xét, phượng hoàng vẫn chưa thể trỗi dậy từ đống tro tàn bê bối của quá khứ.

Phim "Taylor Swift: The Eras Tour" được đề cử tại Quả Cầu Vàng 2024 (Video: CGV).

Danh sách phim và nghệ sĩ thắng giải tại Quả Cầu Vàng 2024

Phim điện ảnh:

Phim chính kịch hay nhất: Oppenheimer

Phim ca nhạc hoặc phim hài hay nhất: Poor Things

Phim hoạt hình hay nhất: The Boy and the Heron

Phim ngoại ngữ hay nhất: Anatomy of a Fall

Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất: Cillian Murphy (vào vai J. Robert Oppenheimer trong Oppenheimer)

Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất: Lily Gladstone (vào vai Mollie Burkhart trong Killers of the Flower Moon)

Nam diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất: Paul Giamatti (vào vai Paul Hunham trong The Holdovers)

Nữ diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất: Emma Stone (vào vai Bella Baxter trong Poor Things)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Robert Downey Jr. (vào vai Lewis Strauss trong Oppenheimer)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Da'Vine Joy Randolph (vào vai Mary Lamb trong The Holdovers)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Christopher Nolan với phim Oppenheimer

Kịch bản xuất sắc nhất: Justine Triet và Arthur Harari với phim Anatomy of a Fall

Nhạc phim xuất sắc nhất: Ludwig Göransson với phim Oppenheimer

Phim truyền hình:

Phim chính kịch xuất sắc nhất: Succession

Phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất: The Bear

Loạt phim ngắn hoặc phim điện ảnh dành cho truyền hình xuất sắc nhất: Beef

Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất: Kieran Culkin (vào vai Roman Roy trong Succession)

Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất: Sarah Snook (vào vai Siobhan Roy trong Succession)

Nam diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất: Jeremy Allen White (vào vai Carmen Berzatto trong The Bear)

Nữ diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất: Ayo Edebiri (vào vai Sydney Adamu trong The Bear)

Nam diễn viên trong loạt phim ngắn tập hoặc phim điện ảnh dành cho truyền hình xuất sắc nhất: Steven Yeun (vào vai Danny Cho trong Beef)

Nữ diễn viên trong loạt phim ngắn tập hoặc phim điện ảnh dành cho truyền hình xuất sắc nhất: Ali Wong (vào vai Amy Lau trong Beef)

Nam diễn viên phụ trong loạt phim ngắn tập hoặc phim điện ảnh dành cho truyền hình xuất sắc nhất: Matthew Macfadyen (vào vai Tom Wambsgans trong Succession)

Nữ diễn viên phụ trong loạt phim ngắn tập hoặc phim điện ảnh dành cho truyền hình xuất sắc nhất: Elizabeth Debicki (vào vai công nương Diana trong The Crown)

Diễn xuất xuất sắc nhất trong phim hài độc thoại trên truyền hình: Ricky Gervais trong Ricky Gervais: Armageddon