Trung Quốc mạnh tay xử phạt hot girl sống phông bạt, trốn thuế, lừa đảo

Đầu tháng 12, mạng xã hội lan truyền danh sách xử phạt hành chính liên quan trốn thuế, trong đó xuất hiện tên các nghệ sĩ như Hồ Ca, Tôn Lệ, Lộc Hàm, Đặng Luân… Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác minh đây là dữ liệu giả.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Tổng cục Thuế Trung Quốc, đại diện cơ quan cho biết trong tháng 11, họ đã xử lý 1.818 nghệ sĩ, KOL và streamer vì hành vi trốn thuế, bao gồm khai man và che giấu thu nhập. Tổng số tiền truy thu vượt 215 triệu USD, theo The Paper.

Quách Mỹ Mỹ bị xử phạt trốn thuế và cấm phát ngôn trên các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: Weibo).

Trong số những người bị điều tra, Quách Mỹ Mỹ gây chú ý. Người mẫu kiêm KOL này bị kết luận trốn thuế và cổ súy lối sống khoe mẽ, lệch chuẩn. Cơ quan thuế không công bố mức phạt cụ thể.

Tài khoản Weibo của cô đã bị khóa từ tháng 11/2025 và tiếp tục bị Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cấm phát ngôn trên mọi nền tảng.

Từ hot girl khoe của đến hàng loạt bê bối pháp lý

Quách Mỹ Mỹ (SN 1991) gia nhập làng giải trí từ năm 17 tuổi khi giành quán quân cuộc thi hát tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Năm 2011, cô phát hành MV đầu tay Jingle Girl và giới thiệu bản thân từng học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Dù hoạt động nhiều năm, sự nghiệp ca hát của cô không để lại dấu ấn. Chuyển hướng sang làm người mẫu, cô nhanh chóng nổi tiếng nhờ hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội: Siêu xe, túi xách xa xỉ, đồng hồ đắt tiền, biệt thự, du thuyền…

Thời điểm đó, Quách Mỹ Mỹ được xem là “yêu nữ hàng hiệu” của mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, lối sống phô trương khiến cô vấp phải chỉ trích dữ dội.

Quách Mỹ Mỹ từng được gọi là "yêu nữ hàng hiệu Trung Quốc" và thường chia sẻ cuộc sống sang chảnh (Ảnh: Sina).

Năm 2011, Quách Mỹ Mỹ gây phẫn nộ khi tự xưng là tổng giám đốc liên quan Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, làm tổ chức này chịu khủng hoảng uy tín nghiêm trọng. Ba năm sau, cô bị bắt trong vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia và bị tuyên án 5 năm tù.

Trước tòa, cô thừa nhận lối sống sai trái và hứa sẽ thay đổi khi mãn hạn tù. Ngoài án phải ngồi tù, cô phải nộp phạt 50.000 NDT (gần 187 triệu đồng) vì hành vi đánh bạc, tổ chức cá độ và bán dâm.

Trong thời gian cải tạo, Quách Mỹ Mỹ nhiều lần bày tỏ hối hận. Cô nói: "Trong khoảng thời gian này, nhớ lại những việc mình đã làm trong những năm qua, tôi vô cùng hối hận. Sau khi ra ngoài, tôi sẽ không đánh bạc, khoe giàu hoặc làm những việc trái pháp luật, vi phạm đạo đức nữa và sẽ trở thành một con người mới".

Năm 2019, cô được trả tự do và quay lại hoạt động người mẫu, đồng thời kinh doanh thực phẩm chức năng giảm cân.

Bê bối nối tiếp bê bối

Quách Mỹ Mỹ từng nhiều lần phải hầu tòa vì liên quan đường dây cá độ, bán thực phẩm chức năng kém chất lượng (Ảnh: Sina).

Tháng 3/2021, Quách Mỹ Mỹ tiếp tục bị bắt vì tham gia đường dây sản xuất và buôn bán thực phẩm chứa Sibutramine - chất bị cấm tại Trung Quốc và nhiều quốc gia. Giá trị tang vật lên tới 7,6 triệu USD. Sibutramine gây ức chế cảm giác thèm ăn nhưng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tháng 8/2021, cô ra hầu tòa tại Thượng Hải (Trung Quốc), thừa nhận hành vi phạm pháp và giao nộp bằng chứng nhằm xin giảm nhẹ hình phạt. Tại tòa, Quách Mỹ Mỹ bật khóc, bày tỏ hối hận.

Sự trượt dốc liên tiếp của Quách Mỹ Mỹ khiến dư luận Trung Quốc “ngao ngán”, xem đây là minh chứng cho một bộ phận giới trẻ đề cao hưởng thụ, thiếu trách nhiệm và sẵn sàng bất chấp sức khỏe người khác vì lợi ích kinh tế.

Trong chiến dịch siết chặt trật tự trên không gian mạng và lĩnh vực giải trí, Quách Mỹ Mỹ chỉ là một trong nhiều trường hợp cho thấy quyết tâm của nhà chức trách Trung Quốc trong nỗ lực siết chặt quản lý môi trường mạng và lĩnh vực giải trí.