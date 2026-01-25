Toàn cảnh nghi vấn trốn thuế gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc

Vụ việc không chỉ làm rung chuyển làng giải trí Hàn Quốc mà còn đặt hình ảnh hoàn hảo mà nam nghệ sĩ dày công xây dựng suốt nhiều năm qua trước nguy cơ sụp đổ.

Nghi vấn từ mô hình “công ty quản lý một thành viên”

Theo truyền thông Hàn Quốc, vụ việc bắt nguồn từ việc Cha Eun Woo bị nghi sử dụng mô hình “công ty quản lý một thành viên” - hình thức từng gây nhiều tranh cãi trong giới giải trí thời gian gần đây.

Tài tử Hàn Quốc Cha Eun Woo đang bị điều tra trốn thuế (Ảnh: Naver).

Cụ thể, một pháp nhân được gọi tạm là Công ty A, do mẹ của Cha Eun Woo đứng tên, bị cho là đã ký hợp đồng dịch vụ với Fantagio - công ty quản lý chính thức của nam nghệ sĩ. Thông qua cấu trúc này, một phần thu nhập cá nhân của Cha Eun Woo được nghi đã chuyển sang chịu thuế doanh nghiệp thay vì thuế thu nhập cá nhân.

Tại Hàn Quốc, thuế thu nhập cá nhân có thể lên tới 45%, trong khi thuế doanh nghiệp chỉ dao động khoảng 20-25%. Việc thành lập công ty riêng không vi phạm pháp luật nếu pháp nhân đó có hoạt động kinh doanh thực tế. Tuy nhiên, cơ quan thuế cho rằng trong trường hợp của Cha Eun Woo, các công ty liên quan không đáp ứng điều kiện này.

Hệ thống pháp nhân gia đình bị xem là “công ty ma”

Theo hồ sơ được công bố, năm 2019, Cha Eun Woo thành lập Công ty Chas Gallery tại Anyang (Hàn Quốc). Nam nghệ sĩ giữ vai trò người đại diện, trong khi mẹ là giám đốc nội bộ và bố giữ vị trí kiểm soát viên. Công ty đăng ký tới 34 ngành nghề kinh doanh, từ sản xuất album, tổ chức sự kiện, quản lý nghệ sĩ cho đến dịch vụ ăn uống.

Cha Eun Woo bị nghi ngờ thành lập công ty ma để trốn thuế (Ảnh: Newsen).

Tuy nhiên, trụ sở công ty liên tục thay đổi và cuối cùng được chuyển về địa chỉ một quán lươn do bố mẹ Cha Eun Woo trực tiếp điều hành tại huyện Ganghwa. Sau đó, vào năm 2022, Công ty TNHH LNC được thành lập, tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực quản lý. Đến năm 2024, Công ty TNHH The Any ra đời với mục đích quản lý tài sản, bao gồm bất động sản của Cha Eun Woo.

Cơ quan thuế Hàn Quốc kết luận rằng Công ty The Any không có hoạt động kinh doanh độc lập, không nhân sự, không doanh thu ngoài các hợp đồng liên quan trực tiếp đến Cha Eun Woo, nên bị xem là “công ty ma”. Toàn bộ thu nhập chuyển qua pháp nhân này bị quy lại là thu nhập cá nhân chưa kê khai đầy đủ.

Kết quả, Cha Eun Woo bị xác định chưa nộp hơn 20 tỷ won (360 tỷ đồng) tiền thuế. Trong khi đó, Fantagio bị phạt hành chính 8,2 tỷ won (gần 147 tỷ đồng) vào tháng 8/2025 vì liên quan đến việc ký kết và vận hành hợp đồng với pháp nhân nói trên.

Phản ứng của dư luận và ngành giải trí

Trước bê bối, Cha Eun Woo vốn được xem là một trong những nghệ sĩ có hình ảnh “sạch” hiếm hoi của làng giải trí Hàn Quốc: Học vấn tốt, đời tư kín tiếng, không vướng scandal. Chính vì vậy, vụ việc đã gây thất vọng lớn cho người hâm mộ.

Người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng và các động thái "trừng phạt" dành cho Cha Eun Woo bắt đầu được thực hiện (Ảnh: IG).

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, làn sóng chỉ trích nhanh chóng lan rộng. Một bộ phận khán giả cho rằng hành vi này đi ngược lại hình ảnh gương mẫu mà nam nghệ sĩ từng xây dựng. Một số ý kiến thậm chí kêu gọi Cha Eun Woo tạm dừng hoặc rút lui khỏi giới giải trí.

Song song đó, nhiều nhãn hàng được cho là đã âm thầm gỡ bỏ hoặc hạn chế sử dụng hình ảnh của nam nghệ sĩ, dù chưa có thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, việc điều tra đang được thực hiện và mong chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

So sánh với các vụ trốn thuế trước đây

Giới chuyên môn nhận định, vụ việc của Cha Eun Woo, nếu bị kết tội, nghiêm trọng hơn nhiều trường hợp trước đó không chỉ vì số tiền truy thu kỷ lục, mà còn bởi cấu trúc tài chính bị cho là có tính toán và kéo dài trong nhiều năm.

Phạm Băng Băng hiện là nghệ sĩ bị phạt nặng nhất vì trốn thuế tại châu Á, với mức phạt lên tới 130 triệu USD (Ảnh: IG).

Trước đây, một số nghệ sĩ Hàn Quốc từng vướng lùm xùm thuế nhưng phần lớn xuất phát từ sai sót kê khai và nhanh chóng khắc phục. Trường hợp của Cha Eun Woo được cho là vượt qua ranh giới “lỗi hành chính”, tiệm cận nghi vấn trốn thuế có hệ thống.

Theo Naver, số tiền truy thu của Cha Eun Woo được đánh giá lớn và xếp vào nhóm những bê bối trốn thuế gây chấn động giới nghệ sĩ châu Á, bên cạnh vụ việc của nữ diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng từng bị phạt hàng trăm triệu USD và phong sát khỏi làng giải trí Hoa ngữ.

Tương lai của Cha Eun Woo sau scandal

Tính đến thời điểm hiện tại, Cha Eun Woo và Fantagio chưa đưa ra tuyên bố chi tiết ngoài việc khẳng định đang hợp tác với cơ quan chức năng. Ngay khi thông tin bùng nổ trên truyền thông xứ Hàn, nam nghệ sĩ đã nhanh chóng phủ nhận hành vi trốn thuế, cho rằng đây là tranh chấp trong cách diễn giải nghĩa vụ tài chính và cam kết làm rõ vụ việc theo đúng trình tự pháp luật.

Tương lai của Cha Eun Woo đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ việc (Ảnh: Naver).

Dù kết luận cuối cùng chưa được công bố, giới quan sát cho rằng hình ảnh của Cha Eun Woo đã chịu tổn hại nghiêm trọng. Từ biểu tượng “mỹ nam quốc dân”, nam nghệ sĩ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp. Niềm tin công chúng - tài sản quan trọng nhất của người nổi tiếng - đã bị lung lay.

Theo Newsen, trong trường hợp bị xác định có hành vi trốn thuế có hệ thống, Cha Eun Woo có thể đối mặt với khung xử phạt nghiêm khắc theo Luật đặc biệt, bao gồm án tù và mức phạt tiền gấp nhiều lần số thuế thất thoát. Theo đó, mức phạt tối thiểu dành cho Cha Eun Woo có thể là 5 năm tù giam, thậm chí chung thân, kèm theo khoản tiền phạt từ 2-5 lần số thuế trốn, tương đương 100 tỷ won (1.800 tỷ đồng).

Trong bối cảnh Hàn Quốc ngày càng siết chặt quản lý thuế đối với người nổi tiếng, vụ việc của Cha Eun Woo được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ cho toàn bộ ngành giải trí. Cụ thể, mọi cấu trúc tài chính nhằm né tránh nghĩa vụ thuế, dù tinh vi đến đâu, cũng khó có thể đứng ngoài vòng kiểm soát của pháp luật.

Cha Eun Woo thuộc lứa nghệ sĩ 9X thành công và nổi tiếng của Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Cha Eun Woo (SN 1997) ra mắt cùng nhóm nhạc ASTRO vào năm 2016 và nhanh chóng vươn lên hàng ngũ sao hạng A. Ngoại hình được xem là lợi thế lớn nhất của anh, thường xuyên được truyền thông Hàn Quốc ca ngợi là “thiên tài gương mặt” hay “tài sản quốc gia”, với chiều cao 1,85m và vẻ ngoài gần như “không góc chết”.

Bên cạnh nhan sắc, Cha Eun Woo còn gây chú ý với thành tích học tập xuất sắc, chỉ số IQ từng được công bố là 142, thông thạo nhiều ngoại ngữ và chơi được nhiều nhạc cụ. Anh cũng ghi dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất với nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, đồng thời là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu lớn.

Tháng 10/2025, khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, Cha Eun Woo được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho phép đảm nhận vai trò MC trong sự kiện văn hóa thuộc tiệc chiêu đãi Hội nghị Cấp cao APEC - một ngoại lệ hiếm hoi đối với quân nhân tại ngũ.