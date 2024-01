Tài tử Hàn Quốc cùng nhân tình bỏ trốn sau bê bối ngoại tình và bị kiện

Ngày 5/1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam diễn viên Kang Kyung Joon bị một người đàn ông đâm đơn kiện, đòi bồi thường 50 triệu won (940 triệu đồng) vì ngoại tình với vợ anh ta.

Người đàn ông công khai chỉ trích nam diễn viên Hàn Quốc trên mạng xã hội: "Anh Kang là kẻ thứ ba chen chân, phá hoại cuộc hôn nhân của tôi. Dù biết vợ tôi là người phụ nữ đã có gia đình, anh ta vẫn bắt đầu mối quan hệ sai trái. Tôi sẽ cung cấp bằng chứng cụ thể".

Nam diễn viên Kang Kyung Joon bị kiện vì ngoại tình với một phụ nữ đã có gia đình (Ảnh: Naver).

Ngay khi truyền thông đưa tin, phía nam diễn viên đã lên tiếng về vụ việc. Kang Kyung Joon nói: "Tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Tôi chưa nhận được đơn khiếu nại, nhưng tôi nghĩ chắc có sự hiểu lầm. Hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi sẽ đưa ra tuyên bố cụ thể sau".

Trước câu hỏi về việc ngoại tình, nam diễn viên sinh năm 1984 một mực phủ nhận: "Không thể có chuyện đó".

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi Kang phủ nhận, tờ Sports Chosun thông báo sở hữu bằng chứng về việc nam diễn viên ngoại tình. Họ cho biết đang có trong tay nội dung cuộc trò chuyện trên tin nhắn trên ứng dụng Telegram được cho là của Kang Kyung Joon và người phụ nữ đã có gia đình (được giấu tên).

Theo các báo cáo, Kang Kyung Joon và người phụ nữ đã kết hôn được giấu tên đã trao đổi rất nhiều tin nhắn tình cảm với các nội dung như "Anh nhớ em", "Anh muốn ôm em" và "Anh yêu em".

Một số tin nhắn được cho là của tài tử Kang Kyung Joon và nhân tình được truyền thông Hàn Quốc hé lộ (Ảnh: Sina).

Với việc những đoạn hội thoại này được tiết lộ, hình ảnh người chồng yêu thương và người cha mẫu mực của tài tử Kang Kyung Joon bị ảnh hưởng nặng nề. Theo truyền thông Hàn Quốc, ngoài việc phải đối mặt với vụ kiện trị giá 50 triệu won, Kang Kyung Joon cũng mất nhiều hợp đồng giá trị trong thời gian qua.

Tờ Naver cho biết, sau khi bê bối ngoại tình nổ ra, đội ngũ sản xuất bộ phim The Return of Superman mà Kang đang tham gia cho biết: "Kế hoạch quay phim trong tương lai sẽ được thảo luận sau khi vụ việc này được giải quyết hoàn toàn".

Sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa ra một số bằng chứng về việc ngoại tình của tài tử họ Kang, công ty quản lý K-Star Global Ent cho biết, họ không thể bình luận về ồn ào vì nó liên quan đến cuộc sống cá nhân của nam diễn viên.

Cuộc hôn nhân của tài tử Kang Kyung Joon và nữ diễn viên Jang Shin Young đối mặt sóng gió vì bê bối ngoại tình (Ảnh: Grazia).

Công ty K-Star Global Ent cũng nói thêm hợp đồng độc quyền với Kang đã hết hạn vào tháng 10/2023 và đang đàm phán về việc gia hạn hợp đồng, nhưng phải tạm dừng trong bối cảnh hiện tại.

Theo AllKpop, Kang Kyung Joon và người tình đã vắng mặt tại nơi làm việc kể từ ngày 4/1 mà không có bất kỳ thông báo nào. Trước đó, công ty yêu cầu hai người giải thích về cáo buộc ngoại tình nhưng họ chỉ nói là hiểu lầm. Kể từ đó, công ty không liên lạc được với cả hai. Thông báo sa thải cũng được gửi đến Kang và người tình nhưng không nhận được phản hồi.

Một nguồn tin cho hay, Kang Kyung Joon được cho là trở nên thân thiết với phụ nữ đã có gia đình khi cùng làm việc tại một công ty bán hàng. Người phụ nữ là nhân viên chính thức, trong khi Kang chỉ làm công việc thời vụ.

Kang Kyung Joon (SN 1983) bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2004. Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng, Kang Kyung Joon còn làm người mẫu thời trang. Các bộ phim gắn với tên tuổi của anh gồm To the beautiful you, Flower of Revenge, Two Women's Room...

Những năm qua, Kang Kyung Joon được khán giả yêu mến vì là một người cha, người chồng quốc dân. Anh và vợ kết hôn vào năm 2018 sau khi đóng chung phim Flower of Revenge.

Trước khi kết hôn với Kang, Jang Shin Young đã từng đổ vỡ hôn nhân và có một con trai riêng. Khi cả hai kết hôn cùng nhau, Kang đã nuôi dạy con riêng của vợ và coi cậu bé như con mình.

Kang Kyung Joon nổi tiếng với hình tượng người chồng, người cha quốc dân của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Hình ảnh của nam diễn viên họ Kang được khán giả ngưỡng mộ. Anh cũng nhận được nhiều tình cảm hơn qua hình ảnh người chồng tận tụy của mình khi tham gia Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny và The Return of Superman của đài SBS (Hàn Quốc).

Sau cáo buộc ngoại tình của chồng, nữ diễn viên Jang Shin Young được cho là phải vật lộn để giải quyết hậu quả mà chồng gây ra và âm thầm làm thủ tục ly hôn.

Cô được cho là ngừng cập nhật tài khoản mạng xã hội của cô kể từ ngày 20/12, chồng cô - Kang Kyung Joon - không viết gì trên mạng xã hội từ ngày 26/12 (thời điểm anh bị kiện).

Trong khi chồng và nhân tình đã biến mất, Jang Shin Young đang phải đối mặt với những áp lực lớn từ dư luận. Tờ Star News đưa tin, mỹ nhân sinh năm 1984 rất sốc trước tin chồng ngoại tình. Một người quen bày tỏ sự thương cảm với nữ diễn viên vì cô luôn đặt gia đình lên trên hết.

"Cô ấy đang trải qua một khoảng thời gian thực sự khó khăn. Cô ấy dường như phải tự mình giải quyết mọi rắc rối. Cô ấy yêu gia đình hơn bất cứ điều gì. Từ những gì cô ấy đã chia sẻ về gia đình mình, tôi hy vọng bê bối lần này không làm cô ấy khủng hoảng", người bạn chia sẻ.

Công chúng Hàn Quốc đồng cảm với nỗi đau của người đẹp The Empress. Họ dành những lời động viên cho người đẹp trên trang cá nhân Instagram. Nữ diễn viên Jang Shin Young hiện không bình luận gì về bê bối ngoại tình của chồng.

Jang Shin Young (SN 1984) là diễn viên quen thuộc và năng nổ của làng giải trí Hàn Quốc. Cô ra mắt ngành giải trí thông qua cuộc thi sắc đẹp vào năm 2001. Người đẹp là gương mặt thân thuộc trong các bộ phim truyền hình như The Empress (2011), Bride of the Sun (2011), The Chaser (2012), Flower of Revenge (2013), Bad Guy 2 (2017-2018), Cleaning Up (2022)…

Vào thời điểm bê bối ngoại tình của chồng bùng phát, Jang Shin Young được xác nhận đã kết thúc hợp đồng với công ty K-Star Global Ent (nơi hai vợ chồng cô đều là nghệ sĩ thuộc sự quản lý) từ đầu năm ngoái.