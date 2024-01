Tài tử điển trai Hàn Quốc bị kiện vì ngoại tình, bà xã phản ứng gây chú ý

Theo tờ DongA, Kang Kyung Joon bị tố có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ có gia đình.

Chồng của người phụ nữ này đã đệ đơn kiện nam diễn viên Hàn Quốc, công khai chỉ trích anh trên mạng xã hội: "Anh Kang là kẻ thứ 3 chen chân, phá hoại cuộc hôn nhân của tôi. Dù biết vợ tôi là người phụ nữ đã có gia đình, anh ta vẫn bắt đầu mối quan hệ sai trái. Tôi sẽ cung cấp bằng chứng cụ thể".

Kang Kyung Joon lên tiếng phủ nhận ngoại tình, phản bội vợ (Ảnh: Newsen).

Ngay khi truyền thông đưa tin, phía nam diễn viên đã lên tiếng về vụ việc. Kang Kyung Joon phủ nhận việc ngoại tình. Anh nói: "Tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Tôi chưa nhận được đơn khiếu nại, nhưng tôi nghĩ chắc có sự hiểu lầm. Hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi sẽ đưa ra tuyên bố cụ thể sau".

Trước câu hỏi về việc ngoại tình, nam diễn viên sinh năm 1984 một mực phủ nhận: "Không thể có chuyện đó". Hiện, nghi vấn ngoại tình của Kang Kyung Joon đang là thông tin tìm kiếm số một trên mạng xã hội, truyền thông Hàn Quốc.

Ngày 4/1, người sử dụng mạng tại Hàn Quốc phát hiện, tên của nữ diễn viên Jang Shin Young (vợ Kang Kyung Joon) bất ngờ biến mất trên trang web của công ty giải trí K-Star Global Ent. Được biết, vợ chồng mỹ nhân họ Jang vốn trực thuộc sự quản lý của công ty giải trí này.

Động thái trên khiến cộng đồng mạng thêm xôn xao, bùng phát thêm nhiều nghi vấn. Về phần mình, nữ diễn viên họ Jang không lên tiếng về những tin đồn.

Vợ chồng nam diễn viên Kang Kyung Joon đang đối mặt với sóng gió hôn nhân (Ảnh: Newsen).

Tối 4/1, công ty K-Star Global Ent giải thích: "Hợp đồng độc quyền của chúng tôi với Jang Shin Young đã kết thúc từ đầu năm ngoái". Như vậy, nữ diễn viên nổi tiếng đã rời công ty K-Star Global Ent trước khi nghi vấn ngoại tình của chồng cô bùng phát.

Nhiều khán giả thừa nhận, họ rất bất ngờ trước ồn ào đời tư của nam diễn viên Kang Kyung Joon bởi anh vốn là một nam diễn viên kiểu mẫu, yêu gia đình và đang sở hữu một tổ ấm trong mơ.

Kang Kyung Joon và vợ, nữ diễn viên Jang Shin Young, quen nhau tại phim trường Flower of Revenge. Hai nghệ sĩ kết hôn vào năm 2018 và đón quý tử chào đời vào năm 2019.

Trước khi đến với Kang Kyung Joon, Jang Shin Young từng trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ với người chồng trước. Cô có một cậu con trai riêng và Kang Kyung Joon xem cậu bé như con ruột. Con trai riêng của nữ diễn viên Jang Shin Young đã đổi sang họ của bố dượng.

Tổ ấm hạnh phúc của nam diễn viên Kang Kyung Joon và nữ diễn viên Jang Shin Young (Ảnh: News).

Gia đình 4 người thường xuất hiện hạnh phúc trên truyền thông. Khi tham gia chương trình Same Bed Different Dreams 2: You Are My Destiny của đài SBS vào năm 2018, nam diễn viên khiến khán giả rơi lệ vì sự chân thành anh dành cho vợ và con trai riêng của cô.

Kang Kyung Joon (SN 1983) bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2004. Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng, Kang Kyung Joon còn làm người mẫu thời trang. Các bộ phim gắn với tên tuổi của anh gồm To the beautiful you, Flower of Revenge, Two Women's Room...

Jang Shin Young (SN 1984) từng được biết tới nhờ một cuộc thi nhan sắc. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2002 và nhanh chóng "ghi điểm" nhờ diễn xuất tự nhiên, vẻ đẹp trong trẻo, ưa nhìn.

Năm 2011, cô trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc nhờ vai chính trong bộ phim The Empress. Sau đó, người đẹp tiếp tục gây ấn tượng qua loạt phim như Flower of Revenge, Bride of the Sun, The Chaser...