Ca sĩ Thu Thủy: Gợi cảm tuổi 41, viên mãn bên chồng kém 10 tuổi

Gần đây, ca sĩ Thu Thủy gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện áo tắm, gia nhập "đường đua" bikini ngày hè. Khán giả khen giọng ca Think of you có hình thể thon gọn, nhan sắc trẻ trung dù bước qua tuổi 41.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thu Thủy cho biết, bí quyết giữ sắc vóc của cô là sinh hoạt lành mạnh, ăn uống khoa học, tinh thần vui vẻ. “Một người phụ nữ hạnh phúc tự khắc họ sẽ luôn trẻ trung, yêu đời”, Thu Thủy nói.

Ở tuổi 41, Thu Thủy cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn khi có tổ ấm viên mãn, chồng yêu thương, chiều chuộng, các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Chồng kém tuổi luôn ủng hộ, đưa ra những góp ý và hỗ trợ cho Thu Thủy trong chuyện gia đình và công việc nghệ thuật, kinh doanh.

Ca sĩ cho biết, cô “nghiện” làm việc, nhưng vẫn luôn vun vén tổ ấm, dành phần lớn thời gian cho gia đình. Hằng ngày, cô và chồng thay nhau đưa đón các con đi học. Mỗi khi cô đi lưu diễn tỉnh hoặc nước ngoài, chồng và gia đình hai bên hỗ trợ cô trong việc chăm sóc các con.

Thi thoảng, vợ chồng Thu Thủy đưa các con và gia đình nội ngoại đi du lịch để thư giãn và quây quần bên nhau sau những giai đoạn bận rộn.

“Tôi may mắn khi có ông xã luôn biết vun đắp tình cảm, hiểu vợ, san sẻ mọi việc trong gia đình cùng vợ. Vợ chồng tôi có điểm chung là thích trò chuyện cùng các con, đưa các con đi du lịch khắp nơi.

Ông xã tuy nhỏ tuổi hơn nhưng suy nghĩ suy nghĩ rất trưởng thành, có nhiều ý tưởng, nỗ lực để gia đình luôn vui vẻ. Tôi cũng cảm thấy mình cũng có những thay đổi theo hướng tích cực. Cuộc sống gia đình tất nhiên cũng sẽ có lúc “xô bát xô đũa”, nhưng chúng tôi giải quyết bằng việc giao tiếp, không để mâu thuẫn kéo dài qua ngày khác”, Thu Thủy bộc bạch.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Thu Thủy lấy lại niềm tin vào tình yêu nhờ sự kiên nhẫn, chân thành của bạn đời kém tuổi. Đứng lên từ những thăng trầm, hạnh phúc với nữ ca sĩ giờ đây là được làm công việc yêu thích, nhìn các con lớn lên từng ngày và có ông xã yêu thương, trân trọng mình.

“Để có một Thu Thủy như ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua nhiều điều trong cuộc sống. Tôi cảm ơn những giai đoạn khó khăn đó đã giúp tôi ngày càng trưởng thành hơn. Con cái và gia đình là động lực lớn nhất để tôi có thể vượt qua mọi thứ.

Cách chồng quan tâm, chăm sóc và yêu thương tôi và các con cũng đã giúp tôi vượt qua sự e dè, có thêm niềm tin vào tình yêu”, nữ ca sĩ chia sẻ trong cuộc trò chuyện với phóng viên.

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Thu Thủy cho biết cô vẫn luôn giữ đam mê, nhiệt huyết với âm nhạc. Từng là ca sĩ nổi tiếng với thế hệ khán giả 8X, 9X, bước qua thời đỉnh cao, nữ ca sĩ không đặt nặng việc cạnh tranh với thế hệ trẻ. Thay vào đó, cô sắp xếp thời gian để làm tốt nhất công việc của mình mà vẫn phù hợp với vai trò của người mẹ, người vợ trong gia đình.

Bên cạnh ca hát, Thu Thủy cũng tham gia livestream bán hàng, kinh doanh để tích lũy kinh tế, thu nhập. “Công việc nào tạo ra thu nhập, kinh tế và không vi phạm pháp luật tôi đều hào hứng tham gia. Những lúc không nhận show đi hát hay tham gia các chương trình truyền hình tôi luôn có kế hoạch tham gia hoạt động livestream bán hàng, dù không phải là một "chiến thần" nhưng cũng mang đến thu nhập cho gia đình tôi”, ca sĩ cho hay.

Thu Thủy sinh năm 1984, từng là thành viên của Mây Trắng, H.A.T. Sau này, khi hoạt động độc lập, cô gây chú ý với nhiều bản hit như: Think of you, Có bao giờ anh biết, Khóc... Cô từng kết hôn và có con trai Henry. Sau khi hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Thu Thủy kết hôn với doanh nhân Kin Nguyễn, kém cô 10 tuổi, vào tháng 7/2019 và sinh con gái vào tháng 9/2020.

Ảnh: Facebook nhân vật