Lý do cuộc chiến báo thù ngoại tình của điện ảnh Hàn gây sốt tại châu Á

Đi mà lấy chồng tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên đang nhận được sự quan tâm từ khán giả trong và ngoài Hàn Quốc. Phim quy tụ dàn diễn viên như Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon…

Phim chính thức lên sóng vào tháng 1. Sau 4 tập chiếu, phim ghi nhận tỷ suất người xem trung bình là 7,6%, tăng 2,4% so với tập mở màn. Tại các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Đi mà lấy chồng tôi cũng là chủ đề bàn tán.

Park Min Young trong "Đi mà lấy chồng tôi" (Ảnh: tvN).

Khán giả hào hứng theo dõi hành trình tái sinh của nữ chính Kang Ji Won (Park Min Young đóng). Kang Ji Won vốn là một cô gái nhút nhát, có cuộc sống hôn nhân vất vả. Ngay sau khi kết hôn, chồng cô Park Min Hwan (Lee Yi Kyung đóng) bỏ việc để ở nhà ăn bám với lý do đầu tư cổ phiếu. Ji Won phải đối mặt với người chồng gia trưởng lười biếng cùng bà mẹ chồng cổ hủ chèn ép cô.

Sau thời gian dài làm việc vất vả để chăm lo cho gia đình, Kang Ji Won chịu áp lực lớn vì không thể sinh con. Bi kịch ập đến với Ji Won khi cô phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ có thể sống được một tháng.

Một cảnh trong phim "Đi mà lấy chồng tôi" (Ảnh: tvN).

Khi Ji Won nằm viện, chồng cô và bạn thân Jung Soo Min (Song Ha Yoon đóng) tìm cách lấy hết tài sản, tiền tiết kiệm của cô. Người chồng tệ bạc còn không trả tiền viện phí để cô sớm chết với mong muốn nhận số tiền bảo hiểm 1 tỷ won (hơn 18 tỷ đồng).

Sau khi bị chồng và bạn thân sát hại, Kang Ji Won tái sinh trở lại 10 năm trước, khi cô còn chưa lập gia đình. Ji Won quyết tâm thay đổi tương lai, tác hợp cho cô bạn thân dối trá và chồng cũ tới với nhau.

Đề tài xuyên không báo thù không phải là chủ đề quá mới mẻ trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn nhưng Đi mà lấy chồng tôi vẫn có những cách để kéo khán giả. Phim không có những tình tiết đánh đố khán giả, cần người xem phải suy đoán. Song, cách chuyển thể hợp lý, rõ ràng, giảm bớt yếu tố tiêu cực so với phiên bản gốc cùng các chi tiết hài hước cài cắm trong phim khiến Đi mà lấy chồng tôi trở nên hấp dẫn.

Tạo hình của Park Min Young trong tập 3 và 4 của "Đi mà lấy chồng tôI" được khen ngợi (Ảnh: tvN).

Khán giả nhận xét, màn trả thù Kang Ji Won dành cho cô bạn thân Jung Soo Min cũng được đánh giá là hấp dẫn, sảng khoái hơn phiên bản truyện tranh. Sau 4 tập chiếu, phim có một số điểm khác so với nguyên tác gốc, song số đông khán giả đánh giá, những thay đổi này hợp lý.

Trong tập 3 và 4, diện mạo thay đổi của nhân vật Ji Won là chủ đề được thảo luận sôi nổi. Bên cạnh những ý kiến cho rằng, việc Ji Won cắt tóc ngắn thay vì để mái tóc dài giống như trong nguyên tác khiến người hâm mộ bộ truyện hụt hẫng, phần lớn khán giả bày tỏ sự ủng hộ với tạo hình của nhân vật.

Lý do Ji Won muốn cắt tóc ngắn là vì "muốn trở thành người khác", rũ bỏ những đau thương. Người xem cũng nhận xét, mái tóc ngắn giúp Ji Won bớt xanh xao và nhìn mạnh mẽ hơn so với phiên bản Ji Won tóc dài trong truyện.

Nam chính Ji Hyeok (Na In Woo đóng) cũng chiếm được cảm tình của khán giả (Ảnh: tvN).

Phần thay đổi so với bản gốc đáng chú ý tiếp theo là nhân vật nam chính Ji Hyeok (Na In Woo đóng). So với truyện gốc, sau khi biết lý do Ji Won qua đời bi thảm, Ji Hyeok lo liệu đám tang của cô rồi tự vẫn nhưng sau đó, cả hai bất ngờ được tái sinh cùng ngày.

Trong phiên bản màn ảnh nhỏ, tình tiết nam chính chết vì tình được thay đổi. Sau khi Ji Hyeok tới dự lễ tang của Ji Won, anh không may gặp tai nạn trên đường về. Sau khi được tái sinh về quá khứ, trên người anh có hình xăm hình trái tim - giống như trong tờ tiền mà bố Ji Won đã để lại cho cô.

Tạo hình mạnh mẽ của nam chính Ji Hyeok cũng khiến khán giả theo dõi bộ phim và người hâm mộ bộ truyện Đi mà lấy chồng tôi hài lòng. Na In Woo được khen ngợi vì ngoại hình điển trai, mạnh mẽ.

Nữ phụ Yoo Hee Yeon (Choi Gyu Ri đóng) khiến khán giả khen ngợi vì ngoại hình giống nhân vật trong bản gốc và lối diễn xuất tự nhiên, đáng yêu (Ảnh: tvN).

Ngoài nữ chính của Park Min Young và nam chính của Na In Woo, phim Đi mà lấy chồng tôi còn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi sự xuất hiện của cô nàng đáng yêu Yoo Hee Yeon (Choi Gyu Ri đóng). Trong nguyên tác, Hee Yeon là em gái của nam chính Yoo Ji Hyeok, và là tiểu thư tài phiệt chính hiệu nhưng sống giản dị.

Nhân vật Hee Yeon được khán giả khen ngợi như từ trong truyện bước ra. Dáng vẻ xinh xắn, đáng yêu, nụ cười tỏa nắng của cô đúng như hình dung của khán giả về Hee Yeon trong truyện. Nữ diễn viên Choi Gyu Ri, người thể hiện nhân vật Yeon Hee, được đánh giá cao vì diễn xuất tự nhiên, thể hiện đúng tinh thần nhân vật.