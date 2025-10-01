Theo Nate, Lee Dong Gun xuất hiện tại chương trình My Little Old Boy của đài SBS (Hàn Quốc) với đôi mắt đỏ ngầu. Nam diễn viên cho biết, anh thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau dữ dội.

Lee Dong Gun kể: “Cảm giác như bị kim nhọn đâm ngay dưới cơ vai, chỉ cần hít thở cũng đau buốt”. Anh cho hay bệnh tái phát đều đặn mỗi tháng, có lúc cơn đau khiến anh không chịu đựng nổi.

Lee Dong Gun thừa nhận mắc căn bệnh hiếm gặp và phải chịu đau đớn tới cuối đời (Ảnh: Chosun).

Theo bác sĩ, căn bệnh Lee Dong Gun mắc phải là hiếm gặp, viêm cột sống dính khớp và chỉ khoảng 1% người Hàn Quốc mắc phải. Nam diễn viên được chẩn đoán sống với căn bệnh hiếm gặp tới cuối đời.

Lee Dong Gun kể lại, kết quả khám bệnh khiến anh và mẹ bàng hoàng. Ngôi sao xứ Hàn cho biết, anh hiện phải kết hợp điều trị nhiều phương pháp từ trị liệu, tập luyện và các loại thuốc tây.

Ngoài ra, anh còn phải chú trọng tới chế độ ăn uống, không dùng chất kích thích và thuốc lá. Bác sĩ nói với Lee Dong Gun rằng, kết quả điều trị sẽ có chuyển biến chậm.

Thông tin về tình trạng sức khỏe của nam diễn viên nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người đã gửi lời chúc anh sớm hồi phục. Số khác lo lắng căn bệnh có thể di truyền cho con gái của nam diễn viên.

Lee Dong Gun (SN 1980) bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò ca sĩ năm 1998 trước khi khẳng định tên tuổi qua diễn xuất. Anh nổi bật trong các bộ phim truyền hình ăn khách như: Lovers in Paris (Chuyện tình Paris), Stained Glass và The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop...

Lee Dong Gun từng là mỹ nam của làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Năm 2008, gia đình Lee Dong Gun nhận cú sốc lớn khi em trai anh qua đời trong một vụ tấn công tại Australia. Hai năm sau, anh nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2012. Sau đó, anh trở lại đóng phim và trở thành gương mặt nổi bật của điện ảnh xứ Hàn và châu Á.

Năm 2017, Lee Dong Gun thông báo kết hôn với nữ diễn viên Jo Yoon Hee. Trước khi lập gia đình, Lee Dong Gun được xem là soái ca của làng giải trí xứ Hàn nhờ ngoại hình sáng và dáng vẻ thư sinh. Không lâu sau khi lập gia đình, Lee Dong Gun và vợ hạnh phúc đón con gái đầu lòng chào đời.

Tuy nhiên, tới năm 2020, cặp đôi bất ngờ thông báo ly hôn trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Theo tờ Money S, nguyên nhân khiến Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee ly dị là do sự vô tâm của Lee Dong Gun.

Lee Dong Gun và vợ cũ xác nhận ly hôn vào năm 2020 (Ảnh: Instagram).

Sau 2 năm từ khi tổ chức đám cưới, Lee Dong Gun bắt đầu ít dành sự quan tâm tới vợ, quên ngày kỷ niệm ngày cưới, bỏ mặc vợ chăm sóc con gái nhỏ.

Vụ ly hôn ồn ào khiến tình cảm của khán giả dành cho Lee Dong Gun bị ảnh hưởng. Anh quay lại đóng phim nhưng không có nhiều tác phẩm ghi dấu ấn.

Hiện tại, ngôi sao xứ Hàn điều hành một quán cà phê tại đảo Jeju. Tiệm cà phê với phong cách thiết kế châu Âu, đẹp mắt của anh nhanh chóng trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách.

Tháng 5 vừa rồi, sau gần 5 năm xác nhận ly hôn với nữ diễn viên Jo Yoon Hee, Lee Dong Gun thừa nhận, anh đang hẹn hò. Danh tính của bạn gái Lee Dong Gun không được hé lộ.