Sự ra đi của mỹ nam bạc mệnh Kiều Nhậm Lương bất ngờ bị khơi lại sau 9 năm

Kiều Nhậm Lương là một trong những mỹ nam đình đám của làng giải trí Hoa ngữ trước năm 2016. Anh gây ấn tượng với vẻ đẹp phi giới tính, khả năng diễn xuất tự nhiên và phong thái gần gũi.

Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của anh có thể kể đến như: Hóa ra anh vẫn ở đây, Lục Trinh truyền kỳ, Tiểu thời đại, Từ bỏ em…

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên sinh năm 1987 đột ngột qua đời tại nhà riêng ở Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 16/9/2016, hưởng dương 29 tuổi. Cảnh sát xác định nguyên nhân tử vong là ngạt thở do trùm túi nilon, và loại trừ khả năng bị sát hại.

Kiều Nhậm Lương qua đời vào năm 2016 (Ảnh: Weibo).

Bạn gái là người đầu tiên phát hiện thi thể của nam diễn viên. Sự ra đi đột ngột của Kiều Nhậm Lương khiến công chúng chấn động và tiếc thương. Nhiều người không tin anh có thể tự kết liễu cuộc đời khi sự nghiệp đang rực rỡ và tâm lý dường như ổn định.

Sau khi Nhậm Lương mất, những nghi vấn quanh sự ra đi của anh bắt đầu xuất hiện. Theo các blogger của giới giải trí Trung Quốc, tài tử sinh năm 1987 tự kết liễu vì không chịu nổi sức ép từ các thế lực khác.

Tờ QQ viết, sự ra đi của Nhậm Lương có nhiều uẩn khúc chưa bao giờ được giải đáp một cách rõ ràng.

Suốt nhiều năm, những tin đồn xung quanh sự ra đi của Kiều Nhậm Lương vẫn âm ỉ. Một số blogger trong giới giải trí Trung Quốc cho rằng nam diễn viên bị đe dọa, thao túng và chịu sức ép từ các thế lực ngầm, dẫn tới trầm cảm nặng.

Gần đây, khi Vu Mông Lung - một nam diễn viên khác của làng giải trí Hoa ngữ - đột ngột qua đời vào ngày 11/9, nhiều khán giả đã nhắc lại cái chết của Kiều Nhậm Lương.

Vu Mông Lung được kết luận tử vong sau khi rơi từ trên lầu cao xuống đất. Cơ quan điều tra gạt bỏ yếu tố hình sự của vụ việc trong khi người thân, công ty quản lý của nam diễn viên giải thích, anh bị ngã do say rượu.

Sự ra đi đột ngột của Kiều Nhậm Lương luôn là một bí ẩn với công chúng (Ảnh: Sina).

Vụ việc của Vu Mông Lung khiến dư luận nhớ đến sự ra đi của Kiều Nhậm Lương từ 9 năm trước. Hình ảnh và ký ức đau lòng về Kiều Nhậm Lương liên tục được chia sẻ, khiến người thân của nam diễn viên thêm xót xa.

Mới đây, trên trang cá nhân, cha mẹ của Kiều Nhậm Lương đăng bài kêu gọi người hâm mộ dừng chia sẻ hình ảnh về con trai họ và những suy diễn sai lệch về sự ra đi của anh. Họ cũng khẳng định, Kiều Nhậm Lương mắc trầm cảm nặng, và tự kết liễu đời mình, không phải bị sát hại.

Ngoài ra, thông tin thi thể của nam diễn viên "không còn nguyên vẹn" là sai sự thật. Về nghi vấn "thiếu cánh tay" trong quan tài, cha mẹ của nam diễn viên giải thích, gia đình đã yêu cầu bác sĩ che đi phần tay bị phù để giữ hình ảnh trọn vẹn cho con trai. Người thân của Kiều Nhậm Lương cũng phủ nhận tin đồn họ bị thao túng hay khống chế bởi thế lực nào đó.

Những năm qua, cha mẹ của Kiều Nhậm Lương đã cố nén nỗi đau để vượt lên nghịch cảnh. Cuối tháng 9 vừa rồi, cha mẹ của nam diễn viên đã tới viếng mộ con trai, tưởng nhớ 9 năm ngày con qua đời. Họ mang theo những bó hoa hồng cùng nhiều đồ ăn, bánh kẹo mà nam diễn viên yêu thích, đặt lên mộ của anh ở Nghĩa trang Phúc Thọ Viên ở Thượng Hải.

Cha mẹ Kiều Nhậm Lương tới viếng mộ con trai hồi cuối tháng 9 (Ảnh: Weibo).

Chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân, cha mẹ của Kiều Nhậm Lương bày tỏ: "9 năm đã trôi qua, thời gian vẫn chưa dạy chúng tôi nói lời tạm biệt. Những lời chưa kịp nói đều trở thành sự chờ đợi im lặng qua năm tháng".

Trong đoạn video được một người hâm mộ đăng tải trên Weibo, cha của Nhậm Lương khóc nghẹn ngào bên mộ con. Sau đó, ông được vợ, bạn bè, người thân vỗ lưng an ủi.

Một người bạn của gia đình cho biết, 9 năm qua, cha mẹ của Nhậm Lương vẫn chưa thể vượt qua hoàn toàn nỗi đau mất con.

Mẹ của nam diễn viên nói: “Vượt qua nỗi đau không có nghĩa là lãng quên. Tôi luôn giữ lại những lá thư và kỷ vật của người hâm mộ gửi cho con. Ký ức dần phai nhạt và tôi rất sợ mất chúng một lần nữa”.

Trước làn sóng thông tin bị khơi lại, gia đình Kiều Nhậm Lương chỉ mong công chúng có thể tôn trọng người đã khuất. "Xin hãy để con trai chúng tôi được yên nghỉ" là lời cầu khẩn từ cha mẹ của mỹ nam bạc mệnh.

Được biết, sau khi con trai mất, cha mẹ của Nhậm Lương mở một kênh chuyên nấu ăn, chia sẻ cuộc sống đời thường. Họ còn thành lập một quỹ sức khỏe tâm thần và biến nỗi đau mất con thành sức mạnh giúp đỡ những người xung quanh.