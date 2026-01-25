Sự nghiệp diễn xuất kém thành tích của con dâu nhà Beckham

Thời gian qua, gia đình Beckham trở thành tâm điểm chú ý khi Brooklyn Beckham, con trai cả của David và Victoria, công khai tuyên bố không còn mong muốn hàn gắn với gia đình.

Trong tâm thư gây xôn xao, Brooklyn bày tỏ sự đồng hành tuyệt đối với vợ là Nicola Peltz. Quan điểm này khiến dư luận chia rẽ, khi một bên ủng hộ vợ chồng Beckham, bên còn lại bày tỏ sự cảm thông với Brooklyn và người vợ hơn anh 4 tuổi.

Nicola Peltz là con dâu của David và Victoria Beckham (Ảnh: IG).

Nicola Peltz - cô con dâu xuất thân từ gia đình tỷ phú - nhiều lần bị nhắc tên như một yếu tố khiến mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình rạn nứt. Theo một số nguồn tin, khoảng cách giữa Brooklyn và bố mẹ bắt đầu xuất hiện sau khi anh hẹn hò nữ diễn viên sinh năm 1995.

Giữa lúc mâu thuẫn gia đình Beckham leo thang, Nicola Peltz vẫn giữ im lặng. Cô đăng tải hình ảnh đời thường trên mạng xã hội và xuất hiện rạng rỡ bên chồng tại Mỹ vào ngày 22/1.

Tuy nhiên, bên cạnh ồn ào gia đình, Nicola Peltz đang phải đối mặt với áp lực từ sự nghiệp diễn xuất. Bộ phim truyền hình mới có sự tham gia của cô - The Beauty - bị chỉ trích dữ dội với cáo buộc đạo nhái, lạm dụng cảnh nóng và bạo lực.

The Beauty thuộc thể loại kinh dị - khoa học viễn tưởng, do Ryan Murphy và Matthew Hodgson sáng tạo, lên sóng tại Mỹ ngày 21/1 và tại Anh một ngày sau đó. Phim dài 11 tập, quy tụ dàn diễn viên đông đảo như Bella Hadid, Ashton Kutcher, Evan Peters, Rebecca Hall, Meghan Trainor và Nicola Peltz Beckham.

Nicola Peltz và Brooklyn Beckham chọn chống lại toàn bộ gia đình Beckham (Ảnh: Glamour).

Dù sở hữu dàn sao nổi tiếng, The Beauty vẫn không nhận được đánh giá tích cực. Nhà phê bình Rebecca Cook nhận xét: “Ngay từ đoạn video giới thiệu phim và danh sách diễn viên, tôi đã đoán đây là một tác phẩm vô nghĩa. Nhưng việc cố gắng xem hết 11 tập phim thực sự là một thử thách chịu đựng”.

Tờ Independent cho rằng The Beauty có nhiều điểm tương đồng với The Substance (2024) - bộ phim kinh dị châm biếm về cơ thể từng gây tiếng vang - nhưng không đạt được chất lượng tương xứng. Trong khi đó, IndieWire thẳng thắn gọi The Beauty là “một tác phẩm tệ hại từ đầu đến cuối”.

Tờ Daily Mail bình luận, thành tích mờ nhạt của Nicola Peltz trong lĩnh vực điện ảnh “không có gì bất ngờ”, bởi dù theo đuổi diễn xuất nhiều năm, cô vẫn chưa có vai diễn hay tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao.

Nicola Peltz ra mắt màn ảnh khi mới 11 tuổi với Deck the Halls - bộ phim Giáng sinh thất bại nặng nề. Năm 2010, cô góp mặt trong The Last Airbender, tác phẩm bị coi là “thảm họa điện ảnh”.

Nicola Peltz đóng phim từ năm 11 tuổi nhưng chưa thành công (Ảnh: IG).

Đến năm 2014, cô tham gia Transformers: Age of Extinction - bộ phim ăn khách về mặt doanh thu nhưng bị giới phê bình đánh giá thấp và cho rằng vai diễn của cô mang tính “chiêu trò quảng bá”.

Năm 2024, Nicola Peltz lần đầu thử sức với vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính trong phim Lola. Tác phẩm bị khán giả mỉa mai là gượng ép, thiếu thuyết phục và nhanh chóng thất bại tại phòng vé, dù nhận được sự ủng hộ công khai từ gia đình Beckham.

Gần đây, cô tiếp tục xuất hiện trong dự án giật gân Pretty Ugly, vào vai một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, góp phần làm rạn nứt mối quan hệ giữa một người mẹ và con gái.

Nicola Peltz (SN 1995) là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - người sở hữu khối tài sản ước tính 1,67 tỷ USD - và cựu người mẫu Claudia Heffner. Cô hẹn hò Brooklyn Beckham từ năm 2019, đính hôn năm 2020 và tổ chức đám cưới xa hoa trị giá khoảng 3 triệu bảng Anh vào tháng 4/2022.

Bên cạnh điện ảnh, Nicola Peltz thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn như Met Gala hay Tuần lễ Thời trang Paris. Dù sự nghiệp diễn xuất gây tranh cãi, người đẹp sinh năm 1995 vẫn được đánh giá cao về gu thời trang và độ phủ truyền thông.

Theo Page Six, bạn bè cho biết Nicola là người tham vọng và có khát khao mạnh mẽ trong việc khẳng định tên tuổi tại Hollywood.