Sự bế tắc của “én nhỏ” Triệu Vy

Theo Sohu, tên Triệu Vy không xuất hiện trong bất kỳ hạng mục nào liên quan đến bộ phim. Vị trí đạo diễn đã được thay thế bằng một cái tên khác. Sự thay đổi này thực tế diễn ra từ năm 2023, trước khi phim ấn định lịch chiếu vào năm 2026.

Dẫu vậy, ngày 22/3, Triệu Vy vẫn xuất hiện tại suất chiếu sớm với tư cách khán giả để ủng hộ tác phẩm. Nhiều người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối khi cô không thể đứng tên “đứa con tinh thần” của mình.

Đoàn làm phim "Nọc của mật ngọt" trong ngày ra mắt tại Bắc Kinh (Ảnh: Sina).

Theo truyền thông Trung Quốc, bộ phim từng có tên Không có tình yêu khác (No Other Love), được thực hiện từ năm 2016, nay đổi thành Nọc của mật ngọt và dự kiến ra rạp ngày 28/3.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đức, xoay quanh Chi Ninh (Viên Tuyền đóng) - một nữ nghiên cứu viên nông học sống khép kín. Cô đem lòng yêu nhà văn Khấu Dật (Cảnh Lạc đóng) ngay từ lần gặp đầu tiên.

Từ cảm xúc ban đầu, nhân vật dần rơi vào trạng thái ám ảnh, mất kiểm soát và bị cuốn vào mối quan hệ lệch lạc, dẫn đến chuỗi bi kịch. Nhân vật được mô tả như một người phụ nữ “phát điên vì tình yêu”.

Tác phẩm thuộc thể loại trinh thám - tội phạm, khai thác góc nhìn nữ chính. Không ít khán giả nhận xét đây là đề tài hiếm gặp, táo bạo và mang màu sắc u tối so với mặt bằng phim nội địa Trung Quốc.

Triệu Vy vẫn chưa thoát khỏi án phong sát "ngầm" (Ảnh: Sina).

Phim do Alibaba Pictures đầu tư nhưng không thể ra mắt trong suốt 10 năm qua. Nọc của mật ngọt hoàn tất ghi hình từ tháng 6/2016 - thời điểm Triệu Vy đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau thành công của tác phẩm đầu tay. Đây là dự án thứ 2 cô đảm nhận vai trò đạo diễn, với sự góp mặt của dàn diễn viên hàng đầu của Trung Quốc như Viên Tuyền, Ninh Tịnh, Du Phi Hồng và Trần Xung.

Chỉ 1 tháng sau khi đóng máy, phim vướng tranh cãi liên quan đến nam chính Đới Lập Nhẫn. Anh bị tố có liên quan đến các vấn đề chính trị nhạy cảm, buộc ê-kíp phải thay thế diễn viên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch phát hành. Vai diễn sau đó được giao cho Cảnh Lạc.

Đến năm 2021, Triệu Vy bất ngờ bị phong sát “ngầm”, phải dừng hoạt động nghệ thuật trong thời gian dài và bị gỡ tên khỏi nhiều tác phẩm đã phát hành. Các dự án liên quan đến cô buộc phải chỉnh sửa nội dung hoặc thay thế nhân sự. Đến nay, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được công bố.

Triệu Vy trên phim trường bộ phim "Nọc của mật ngọt" (trước đây là "No No Other Love") (Ảnh: Sohu).

Trong hơn 5 năm qua, nữ diễn viên gần như vắng bóng tại các sự kiện giải trí, đồng thời đối mặt với nhiều vấn đề tài chính. Cô liên tục vướng kiện tụng, phải bồi thường hợp đồng với số tiền lớn và bị phong tỏa tài sản. Một số nguồn tin cho rằng Triệu Vy bị liên đới đến hoạt động kinh doanh của chồng cũ, doanh nhân Huỳnh Hữu Long.

Trung tuần tháng 3, truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa khối tài sản khoảng 9 triệu NDT (hơn 34 tỷ đồng) trong thời hạn 3 năm, liên quan đến cổ phần tại một công ty đầu tư. Trước đó, năm ngoái, cô cũng từng bị phong tỏa tài sản trị giá 15,9 triệu NDT (gần 61 tỷ đồng).

Việc liên tục vướng kiện tụng và nghĩa vụ tài chính khiến tình hình kinh tế của nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn. Theo QQ, phần lớn tài sản của cô đã hao hụt đáng kể, thậm chí gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ nhỏ.

Cuối năm 2024, Triệu Vy công khai ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long sau nhiều năm chung sống. Dù vậy, các vấn đề pháp lý vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến cô.

Triệu Vy từng là một trong “tứ đại hoa đán” của màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng với vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách cùng nhiều tác phẩm ăn khách. Ngoài diễn xuất, cô còn hoạt động trong lĩnh vực ca hát, đạo diễn và đầu tư, từng được xem là một trong số ít nghệ sĩ Trung Quốc đạt danh xưng tỷ phú USD.