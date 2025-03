Hà Anh Tuấn nhắc kỷ niệm thời hâm mộ, "đốt tiền" vì Lam Trường

Tối 9/3, buổi diễn thứ hai của Hà Anh Tuấn Sketch A Rose tại TPHCM tiếp tục phủ kín khán đài. Trước đó, trong đêm mở màn ngày 8/3, chương trình thu hút hơn 10.000 khán giả.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng khi Sketch A Rose chính thức đặt chân về Việt Nam, sau những thành công tại nhà hát Esplanade (Singapore) và "thánh đường" Sydney Opera House (Australia).

Đêm nhạc bắt đầu muộn hơn dự kiến, đến 20h40, Hà Anh Tuấn mới xuất hiện trên sân khấu, mở màn bằng Đêm thành phố đầy sao như một lời tri ân gửi đến TPHCM - nơi anh sinh ra và lớn lên.

Tuy nhiên, khi anh vừa cất giọng được vài phút, một cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống khiến nhiều khán giả lo lắng. Trên sân khấu, nam ca sĩ điềm tĩnh trấn an: "TPHCM có mưa rào là chuyện bình thường. Đặc biệt, mưa xuất hiện vào những tháng đầu năm là có tiền, nên tất cả khán giả ở đây năm nay sẽ rất giàu có".

Xuyên suốt đêm nhạc, Hà Anh Tuấn dẫn dắt khán giả qua những sáng tác mới trong Sketch A Rose như Khách thơ (Thành Nghiệp), Vẹn nguyên (Hoàng Dũng)...

Đặc biệt, khi đến ca khúc Vẹn nguyên, nam ca sĩ bất ngờ mời Hoàng Dũng lên sân khấu song ca. Trong trang phục giản dị với áo sơ mi và mũ lưỡi trai, Hoàng Dũng không ngần ngại hòa giọng cùng đàn anh, tạo nên khoảnh khắc thăng hoa đầy cảm xúc.

Đặc biệt, khán giả vỡ òa khi Hà Anh Tuấn thể hiện Tình đầu quá chén cùng với Quang Hùng MasterD. Hà Anh Tuấn chia sẻ, anh mời Quang Hùng MasterD vì muốn "hấp thụ" nguồn năng lượng trẻ trung từ đàn em.

Quang Hùng MasterD cũng dành tặng khán giả các bản hit như Đừng khóc một mình em ơi và Ánh mắt biết cười. Trước khi rời sân khấu, Quang Hùng MasterD thử sức "đổi hit" với Hà Anh Tuấn, thể hiện Tháng 4 là lời nói dối của em và Xuân thì theo phong cách riêng.

Ngoài ra, đêm nhạc còn có sự góp mặt của Trần Duy Khang (nhóm Chillies) với Địa đàng và Từ đống tro tàn.

Ca sĩ Lam Trường cũng góp mặt với loạt bản hit: 999 đóa hồng, Katy Katy, Mưa phi trường... Lam Trường chia sẻ rằng sân khấu Sketch A Rose gợi cho anh nhiều cảm xúc, khiến anh nhớ về những đêm nhạc thanh xuân của mình.

Trong khi đó, Hà Anh Tuấn tiết lộ anh từng là người hâm mộ Lam Trường, sẵn sàng chi nhiều tiền để tham dự các đêm nhạc của "anh Hai" (biệt danh của Lam Trường). Anh cũng bày tỏ mong ước có được sự nổi tiếng, những bản hit và nhan sắc "không tuổi" như đàn anh.

Ở tiết mục Tình thôi xót xa, bộ đôi ca sĩ không ngần ngại bước xuống hai bên khán đài, kết nối trực tiếp với khán giả ở xa, tạo nên không khí gần gũi và đầy hoài niệm.

Một khoảnh khắc ngọt ngào khác diễn ra khi Hà Anh Tuấn giới thiệu ca khúc Em do Vũ Cát Tường sáng tác. Trên sân khấu, anh hóa thành "ông mai", giúp hai cặp đôi cầu hôn.

Những phút cuối của đêm nhạc là sự xuất hiện của nghệ sĩ dương cầm huyền thoại Yiruma. Ông chia sẻ rằng âm nhạc của Hà Anh Tuấn cùng tình yêu cuồng nhiệt từ khán giả Việt Nam đã thực sự chạm đến trái tim mình.

Dưới những ngón đàn điêu luyện của Yiruma, cả khán phòng lắng đọng trong giai điệu du dương của Kiss the Rain, River Flows in You...

Khép lại đêm nhạc, Hà Anh Tuấn mash-up những bản hit từ album đầu tay Hát đôi từng hợp tác cùng Phương Linh. Những giai điệu quen thuộc của Thiên đường gọi tên, Yêu em và Cơn mưa tình yêu cũng được vang lên, đưa khán giả trở về những ký ức đẹp.

Đêm nhạc khép lại vào lúc 0h15 ngày 10/3. Không chỉ là một đêm nhạc, Sketch A Rose còn là một hành trình âm nhạc được Hà Anh Tuấn dẫn dắt một cách tỉ mỉ, đưa người nghe qua mọi cung bậc cảm xúc, từ những bản ballad sâu lắng đến những ca khúc giàu năng lượng.

Sự kiện quy tụ gần 150 nghệ sĩ, trong đó có ban nhạc Crystal Band, dàn nhạc giao hưởng Saigon Pops Orchestra và dàn hợp xướng Saigon Choir, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh và giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng.

Trước khi chia tay khán giả, Hà Anh Tuấn hé lộ về show diễn đặc biệt tại nhà hát Dolby Theatre (Hollywood, Mỹ) vào tháng 10 tới, hứa hẹn tiếp tục mang Sketch A Rose vươn xa hơn trên bản đồ âm nhạc thế giới.