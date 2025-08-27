Dàn diễn viên "Mưa đỏ" xuất hiện tại Sơ duyệt, khán giả reo hò gọi tên

Chiều 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trong không khí sôi động.

Buổi sơ duyệt quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Lan Hương, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Tiểu Vy...

Trong đó, dàn diễn viên phim điện ảnh Mưa đỏ gồm Phương Nam, Đình Khang, Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã, Hứa Vĩ Văn, Hoàng Long… nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Đông đảo khán giả chụp ảnh cùng dàn diễn viên phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lo ngại tình trạng cấm đường, các diễn viên đã có mặt tại điểm hẹn Trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội từ 11h30, sớm hơn gần 3 tiếng so với thông báo. Tranh thủ thời gian, họ cùng nhau tập đội hình cho tiết mục văn nghệ.

Đến 15h30, dàn sao di chuyển ra điểm tập kết cùng các khối diễu binh. Ngay khi xuất hiện, họ được đông đảo khán giả chào đón, xin chụp ảnh, trò chuyện.

Các diễn viên đồng loạt diện áo trắng, choàng khăn đỏ. Nhiều khán giả không chỉ gọi tên họ mà còn trìu mến gọi theo tên nhân vật trong phim.

Không khí sôi động tại buổi sơ duyệt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đỗ Nhật Hoàng gây thiện cảm khi chủ động bế một em nhỏ để chụp ảnh lưu niệm. Nhiều khán giả lớn tuổi dành lời khen cho sự gần gũi, thân thiện của dàn diễn viên trẻ.

Các nghệ sĩ cho biết rất tự hào khi được hòa mình vào đội hình diễu binh, diễu hành. Với họ, đây là trải nghiệm khó quên, tăng sự gắn bó với khán giả.

Các diễn viên thân thiện giao lưu với người dân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong một video hậu trường, khoảnh khắc Ngọc Thanh Tâm xuất hiện cùng dàn sao Mưa đỏ gây thích thú. Khi đó, Hứa Vĩ Văn đã "trách" đàn em không đến ủng hộ buổi ra mắt phim. Dù nữ diễn viên đã cố gắng giải thích bận việc riêng nhưng anh vẫn "bắt đền" Ngọc Thanh Tâm mua 300 vé để ủng hộ đoàn phim.

Ngọc Thanh Tâm trò chuyện, chúc mừng các diễn viên trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, ngày 22/8, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9.

Tại đây, NSND Xuân Bắc cho biết, thời gian qua có rất nhiều nghệ sĩ, từ diễn viên, ca sĩ, hoa hậu đến vận động viên nổi tiếng, đã chủ động đăng ký tham gia đội hình diễu binh, diễu hành.

Không ít nghệ sĩ từ miền Trung, miền Nam còn tự bỏ tiền túi mua vé máy bay ra Hà Nội để góp mặt, thể hiện tinh thần tự nguyện và niềm tự hào khi tham gia sự kiện trọng đại này.