Song Luân nói gì khi trở lại show thực tế, tái hợp dàn "anh trai"?

Sau thành công của Anh trai say hi và Em xinh say hi, chương trình Tinh hà say hi gây tò mò úp mở về quy mô dàn nghệ sĩ tham dự. Theo công bố mới đây từ Ban tổ chức, chương trình sẽ có 24 nghệ sĩ, trong đó có những gương mặt quen thuộc từng tham gia Anh trai say hi mùa 1.

Là một mảnh ghép cùng 23 nghệ sĩ khác, Song Luân chia sẻ: "Tôi rất háo hức được hội ngộ những gương mặt quen thuộc và cũng rất mong muốn được làm việc chung với các anh em khác nữa. Đây là cơ hội để thể hiện bản thân và đến gần hơn với khán giả nên tôi rất trân trọng".

Song Luân là một trong các nghệ sĩ tham gia chương trình "Tinh hà say hi" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam ca sĩ cho biết, anh muốn mang đến màu sắc âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân, đồng thời thể hiện rõ những thế mạnh mà mình tự tin nhất trên hành trình âm nhạc.

Song Luân hé lộ anh đã chuẩn bị một thể lực tốt, một tinh thần cởi mở và những “mảng miếng” để vào show. “Các anh em hãy coi chừng nha, quán quân trong tầm tay”, nam nghệ sĩ hài hước cho biết.

Nhân dịp trở lại truyền hình thực tế, Song Luân cũng mang đến bộ ảnh chào sân ấn tượng với phong cách lịch lãm pha chút nổi loạn, mang đến hình ảnh trưởng thành, sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút vốn là thế mạnh của bản thân.

Hành trình của Song Luân tại Anh trai say hi được xem là một trong những màn “lột xác” đáng chú ý của chương trình. Ngay từ những tập đầu, ca sĩ gây thiện cảm nhờ tính cách điềm đạm, hài hước và khả năng kết nối với các anh trai.

Từ hình ảnh nam thần điển trai quen thuộc, Song Luân dần cho thấy sự đa năng, tinh thần đồng đội và khả năng làm chủ sân khấu qua từng vòng thi. Điều khiến khán giả bất ngờ là khả năng thích nghi của anh, từ những sân khấu đòi hỏi giọng hát, phong cách trình diễn đến các tiết mục thiên về giải trí.

Với những gì đã thể hiện, Song Luân được khán giả kỳ vọng sẽ có những tiết mục bùng nổ trong lần trở lại này. Vốn đã thân thiết sau Anh trai say hi 2024 và trải qua 9 đêm concert cùng nhau, các "anh trai" cũng hứa hẹn sẽ có những màn tung hứng trong lần tái hợp này.