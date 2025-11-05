Trung Quân chọn "sống chậm", nói lý do không tham gia các show Anh trai

Sau năm 2024 với nhiều dấu ấn đáng nhớ bao gồm album đầu tay sau 15 năm ca hát và live concert thu hút hàng ngàn khán giả tại TPHCM, Hà Nội hồi tháng 7/2024, Trung Quân nói anh hài lòng với hướng đi "chậm mà chắc" của mình.

"Sau một thời gian dài hoạt động với nghề, tôi thấy âm nhạc của mình không cần phải chứng minh điều gì nữa. Mỗi bài hát đều là một khoảnh khắc, một cảm xúc thật mà tôi muốn ghi lại. Nếu có thể thành hit thì là may mắn. Còn với tôi, niềm vui lớn nhất vẫn là được hát và chia sẻ cảm xúc thật của mình cùng mọi người", ca sĩ chia sẻ.

Trung Quân hài lòng với hướng đi "chậm mà chắc" của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trung Quân thừa nhận, làm show không có lời nhưng sự ủng hộ của khán giả chính là động lực lớn nhất với anh. Nam ca sĩ khẳng định, kể cả có phải bán nhà, cầm cố tài sản thì chỉ cần anh "thích là làm".

Từng được khán giả yêu thích khi tham gia Ca sĩ mặt nạ với hình tượng Bướm Mặt Trăng, Trung Quân được nhiều khán giả nhắc tên khi các chương trình Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai... nở rộ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trung Quân cho biết: "Tôi cũng từng nhận được một vài lời mời, nhưng với tôi, việc tham gia gameshow không chỉ là xuất hiện cho vui. Mỗi chương trình đều cần rất nhiều thời gian và sự đầu tư nghiêm túc, từ việc chuẩn bị hình ảnh, tập luyện đến cả tâm lý.

Tôi quan niệm, đã làm gì thì phải làm tới nơi tới chốn. Chính vì thế, khi nào thật sự sẵn sàng cả về thời gian lẫn tâm thế, chắc chắn tôi sẽ không ngại thử sức. Còn ở thời điểm này, tôi muốn dành trọn tâm huyết cho âm nhạc của riêng mình".

Trung Quân nói, anh không quan trọng vị trí trong nghề, bởi với anh, vị trí trong lòng khán giả là quan trọng nhất. "Điều tôi trân trọng nhất là khán giả vẫn ở đó nghe nhạc của mình, vẫn chờ đợi mỗi khi tôi ra sản phẩm mới", ca sĩ nói.

Trung Quân cho biết thời điểm này, anh chỉ muốn làm những gì mình thích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm nay, Trung Quân chọn "sống chậm". Đầu năm, anh hợp tác cùng Bùi Anh Tuấn trong EP B.U.I gồm năm ca khúc ballad, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả yêu nhạc trữ tình. Gần đây, nam ca sĩ cũng ra mắt MV Hạt ngọc trắng - một dự án mang màu sắc tự hào dân tộc, được phát hành đúng dịp Quốc khánh.

Hôm 4/11, Trung Quân tiếp tục phát hành MV Mỹ vị cuộc đời, một bản ballad mang đậm phong cách tự sự do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác. Ca khúc khai thác chủ đề quen thuộc nhưng được thể hiện bằng giai điệu tinh tế, ca từ nhiều tầng nghĩa và cách hát giàu cảm xúc.

Trung Quân cho biết, anh theo tinh thần "thích thì làm", không đặt nặng chiến lược hay xu hướng. Với nam ca sĩ, âm nhạc ở giai đoạn này là cách kết nối với khán giả và lưu giữ lại những lát cắt cảm xúc trong hành trình làm nghề.

"Tôi thấy các bạn nghệ sĩ trẻ bây giờ rất hay ho và thú vị, nên bản thân tôi không cảm thấy phải lo ngại hay so sánh. Mỗi người đều có hành trình và cách chạm đến khán giả riêng", ca sĩ nói.

Trung Quân sinh năm 1992, từng gây chú ý ở cuộc thi Vietnam Idol 2008. Sau đó, nam ca sĩ liên tiếp ra mắt các sản phẩm âm nhạc được khán giả yêu thích, đặc biệt những tình khúc về mưa nên gắn với biệt danh "thánh mưa". Năm 2022, Trung Quân gây chú ý khi tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ với hình tượng Bướm Mặt Trăng.

Hoàng Thư