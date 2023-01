Song Hye Kyo ở tuổi 42: Đã đến lúc sống một cuộc đời khác!

Vào thời khắc đón năm mới, Song Hye Kyo chia sẻ nhiều thay đổi trong cuộc sống hiện tại của cô: "Tất cả bạn bè của tôi đều nuôi chó con. Chúng tôi đều dành thời gian đến ngôi nhà nhỏ dành cho các em cún, uống ly rượu, trò chuyện, nghe nhạc và ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên. Khi trưởng thành, tôi không thích những không gian ồn ào".

Song Hye Kyo quyến rũ và xinh đẹp ở tuổi 42 (Ảnh: Elle).

Trước câu hỏi "Nếu được tái sinh, bạn có muốn trở thành Song Hye Kyo không?", nữ diễn viên trả lời dứt khoát: "Không". Cô giải thích: "Tôi đã sống cuộc đời của Song Hye Kyo rồi. Giờ, tôi muốn thử tái sinh thành người khác".

Nữ diễn viên thổ lộ, cô sẽ chọn người bạn đi sớm 2 giờ thay vì người đi muộn 2 giờ. "Tôi thông cảm nếu họ có lý do chính đáng khi đi muộn, nhưng có những người "cao su thời gian" theo thói quen. Nếu tình trạng lặp lại 2, 3 lần, tôi sẽ không gặp họ nữa", Song Hye Kyo nói.

Mỹ nhân 42 tuổi tiết lộ cô thuộc nhóm tính cách INFJ. Đây là nhóm tính cách hiếm trên thế giới với số lượng chỉ chiếm khoảng 1-3% dân số. Đặc điểm của những người thuộc nhóm này là hạn chế chia sẻ cảm xúc cá nhân, sống sâu sắc và khá bí ẩn. Họ thích tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ lâu dài và có ý nghĩa.

Những người này cũng rất ấm áp và đáng tin cậy. Họ có niềm tin sâu sắc bản thân có thể đạt được những điều mình muốn. Vì đặc điểm này, họ bị coi là bướng bỉnh và bảo thủ.

Song Hye Kyo thú nhận muốn tái sinh thành người khác (Ảnh: Elle).

Sau khi xác nhận ly hôn Song Joong Ki vào năm 2019, Song Hye Kyo trở lại cuộc sống độc thân. Nữ diễn viên khẳng định luôn vui vẻ và hài lòng với cuộc sống một mình hiện tại. Cô hầu như không chia sẻ trên trang cá nhân, ngoại trừ những thông tin liên quan tới công việc. Cuộc sống kín tiếng của mỹ nhân xứ Hàn khiến cô trở nên hấp dẫn với người hâm mộ.

Màn tái xuất ấn tượng với "The Glory"

Cuối năm 2022 và đầu năm 2023, bộ phim truyền hình The Glory (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) do Song Hye Kyo đảm nhận vai nữ chính ra mắt và nhanh chóng gặt thành tích đáng nể. Phim xếp hạng nhất trong danh sách top 10 phim truyền hình toàn cầu (phim không nói Tiếng Anh) trên Netflix. Bộ phim cũng giúp tên tuổi của ngọc nữ xứ Hàn "nóng" trở lại.

Song Hye Kyo trong một cảnh phim "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Song Hye Kyo đã có gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, The Glory đánh dấu sự lột xác ngoạn mục của mỹ nhân xứ Hàn trong việc lựa chọn nhân vật và kịch bản.

The Glory xoay quanh câu chuyện báo thù của Dong Eun (Song Hye Kyo đóng), một nữ sinh bị bắt nạt nghiêm trọng khi còn đi học. Những ký ức thời đi học ám ảnh cuộc sống và khiến nhân vật của cô hoài nghi về tình yêu, sự yêu thương. Sau nhiều năm, cô lên kế hoạch báo thù những kẻ từng hủy hoại cuộc sống, tương lai của mình…

The Glory cũng là bộ phim thứ hai mà Song Hye Kyo góp mặt kể từ khi cô ly hôn tài tử Song Joong Ki. Phim thành công ngoạn mục về tỉ suất bạn xem đài, trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, diễn đàn điện ảnh. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho diễn xuất tiến bộ ngoạn mục của mỹ nhân xứ Hàn.

Nữ diễn viên 42 tuổi được khen ngợi về diễn xuất và cách lựa chọn kịch bản, nhân vật mới (Ảnh: Elle).

Năm 2021, Song Hye Kyo vươn lên vị trí nữ nghệ sĩ nhận cát-xê đóng phim truyền hình cao nhất Hàn Quốc với thu nhập lên tới 200 triệu won (hơn 3,8 tỷ đồng) cho một tập phim. Đây là con số Song Hye Kyo nhận được khi đảm nhiệm vai nữ chính trong phim truyền hình Now, We are breaking up (Bây giờ, chúng ta chia tay).

Theo một số nguồn tin, cát-xê của Song Hye Kyo cho một tập phim The Glory còn cao hơn mức 200 triệu won/một tập. Để thể hiện nhân vật trong The Glory, Song Hye Kyo giảm cân trong 2 tháng, chấp nhận đóng cảnh cởi đồ trên màn ảnh hay xuất hiện với gương mặt hầu như không trang điểm trên phim.

Phần 1 của The Glory khép lại sau 8 tập với cái kết mở. Phần 2 dự kiến sẽ lên sóng trong tháng 3/2023 nhưng chưa có thông tin chính thức.

Hình ảnh "ăn gian" tuổi của Song Hye Kyo trên tạp chí Elle (Ảnh: Instagram).

Để vào vai một nhân vật u ám, bị ám ảnh bởi quá khứ đau thương, Song Hye Kyo không xuất hiện với ngoại hình hoàn hảo hay những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền. Nhan sắc của cô trong phim cũng là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng ở tuổi 42, Song Hye Kyo không còn xinh đẹp, lộ nhiều dấu vết tuổi tác.

"Đáp lại" những lời mỉa mai, mới đây, Song Hye Kyo khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện với ngoại hình xinh đẹp và cuốn hút trong bộ ảnh đón năm mới với tờ Elle (Hàn Quốc). Trong hình, Song Hye Kyo xuất hiện với diện mạo cuốn hút, tóc búi cao cùng mái mưa trẻ trung.

Với tạo hình này, mỹ nhân The Glory khoe khéo gương mặt thanh thoát. Kiểu trang điểm và kiểu tóc cũng giúp Song Hye Kyo trông trẻ hơn tuổi thực rất nhiều. Bộ ảnh mới của Song Hye Kyo được fan khen ngợi.

Song Hye Kyo trên tạp chí Elle (Hàn Quốc) (Ảnh: Sina).

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên thành công của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á với vai diễn ấn tượng trong Trái tim mùa thu. Sau bộ phim này, nữ diễn viên sở hữu gương mặt thiên thần được xem là "nàng thơ" của nhiều khán giả châu Á. Cô tiếp tục tỏa sáng trong nhiều tác phẩm truyền hình đình đám như Ngôi nhà hạnh phúc, Một cho tất cả, Hậu duệ Mặt trời...

Theo tạp chí thời trang Women's Wear Daily, Song Hye Kyo là nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng bậc nhất châu Á với lượng người theo dõi trên trang cá nhân hơn 13,9 triệu người. Người đẹp đang là gương mặt quảng cáo cho hãng trang sức Chaumet, Bottega Veneta, mỹ phẩm Sulwhasoo, Fendi… Tờ SCMP định giá khối tài sản của Song Hye Kyo là hơn 31 triệu USD, phần lớn đến từ bất động sản.