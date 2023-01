Song Hye Kyo chia sẻ về cảnh 18+, chấp nhận xuống sắc trong "The Glory"

Bộ phim truyền hình The Glory (Vinh quang trong thù hận) lên sóng từ ngày 30/12 và nhanh chóng nhận cơn mưa lời khen của khán giả cũng như giới chuyên môn.

Bộ phim cùng nữ chính Song Hye Kyo "càn quét" các nền tảng mạng xã hội trong những ngày tháng chuyển giao năm 2022 và 2023. Đến sáng 3/1, bộ phim mới của biên kịch Kim Eun Sook đứng vị trí thứ 5 trong danh sách những chương trình truyền hình hot trên Netflix toàn cầu.

Tạo hình Song Hye Kyo trong phim "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Ngoài thành tích lọt Top phim có tỉ suất bạn xem đài ấn tượng trên nền tảng Netflix, dự án truyền hình mới còn mang về cho nữ chính - Song Hye Kyo những cơn mưa lời khen. Trong lần tái xuất này, người đẹp xứ Hàn thể hiện rõ mong muốn "lột xác" toàn diện.

Không còn hình tượng sang chảnh, ngọt ngào trong những tác phẩm trước, Song Hye Kyo trở nên u ám và cô độc khi hóa thân thành nhân vật Moon Dong Eun trong The Glory. Qua 8 tập phim, minh tinh 41 tuổi thể hiện tinh tế nỗi đau thể xác và tinh thần của một nhân vật trưởng thành trong bi kịch vì bị bạo lực học đường tàn nhẫn.

Ở những phân đoạn Moon Dong Eun hồi tưởng về quá khứ đau thương, ngôi sao sinh năm 1981 khéo léo truyền tải cảm xúc nhân vật qua ánh mắt phẫn uất và tuyệt vọng. Trong những phân cảnh đối đầu với kẻ thù, Moon Dong Eun của Song Hye Kyo bộc lộ sự mạnh mẽ và quyết đoán.

Song Hye Kyo tại hậu trường thực hiện bộ phim "The Glory" (Ảnh: Naver).

Chia sẻ với truyền thông, Song Hye Kyo cho hay vai Moon Dong Eun là kiểu nhân vật mà cô luôn khao khát được diễn. Tuy nhiên, quá trình để cô hóa thân thành Moon Dong Eun không dễ dàng.

Mỹ nhân 8X thừa nhận, nhằm truyền tải trọn vẹn nhân vật, cô chấp nhận hi sinh khá nhiều. Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon (vai phản diện Park Yeon Jin) cũng chịu không ít "thương tích" sau các cảnh quay xung đột căng thẳng trong The Glory. Riêng ở phân đoạn tát nhau, mặt của hai người đẹp đều bị sưng lên. Song Hye Kyo tiết lộ, đây là lần đầu tiên bản thân bị tát như vậy dù đã vào nghề từ lâu.

"Khi bị tát, đầu tôi trống rỗng và không thể nhớ dòng thoại tiếp theo. Lúc đạo diễn hô cắt, tôi nhìn vào gương thì thấy má của mình in cả dấu tay nên không thể tiếp tục quay cảnh sau. Tuy nhiên, tôi và Lim Ji Yeon cũng không thể dừng quay được. Hai chúng tôi chườm đá, bình tĩnh lại rồi mới quay cảnh tiếp theo", Song Hye Kyo kể lại.

Song Hye Kyo chấp nhận bị tát, giảm cân, lộ dáng vóc gầy gò vì vai diễn trong "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Khán giả cũng ấn tượng trước gương mặt không son phấn cùng vẻ lạnh lùng hay nụ cười ám ảnh của Song Hye Kyo suốt 8 tập phim. Đặc biệt, trong bộ phim The Glory, nữ diễn viên còn có phân cảnh trút bỏ xiêm y. Việc mỹ nhân 41 tuổi tự thực hiện phân đoạn táo bạo lần này trên màn ảnh cho thấy quyết tâm thay đổi hình tượng của cô.

Cảnh phim đã gây ấn tượng mạnh với những khán giả theo dõi The Glory. Song Hye Kyo nhận nhiều phản hồi tích cực khi thực hiện phân đoạn u tối và ám ảnh trước ống kính. Song, cô cũng vấp phải những bình luận khiếm nhã về ngoại hình.

Nữ diễn viên sinh năm 1981 nói: "Tôi nghĩ, mình không nên trông xinh đẹp trong cảnh đó. Sau khi nhận vai Dong Eun, tôi không nghĩ nhân vật của mình sẽ xinh đẹp. Cô ấy tập trung trả thù tới nỗi không có thời gian hay năng lượng để chăm chút ngoại hình. Cô ấy không quan tâm đến vẻ ngoài quá nhiều và tôi cũng không quan tâm đến vẻ bề ngoài khi thực hiện bộ phim này".

Phân cảnh cởi đồ gây tranh cãi của Song Hye Kyo trong "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Biên kịch Kim Eun Sook cũng đánh giá rất cao nỗ lực của nữ diễn viên. Ban đầu, biên kịch từng lo ngại về việc Song Hye Kyo không thoải mái khi phải cởi đồ. Cô đã hỏi ý kiến của Song Hye Kyo và nữ diễn viên cho biết, bản thân cần 2 tháng để chuẩn bị cho phân cảnh này.

Tác giả kịch bản The Glory chia sẻ: "Khi chúng tôi đề xuất vai diễn này cho Song Hye Kyo, tôi đã nói với cô ấy, tôi thực sự cần cảnh quay đó nhưng có thể cô ấy sẽ không thoải mái. Vì vậy, tôi đã hỏi ý kiến của cô ấy. Song Hye Kyo đồng ý và xin tôi cho hai tháng để giảm cân nhiều hơn".

"Song Hye Kyo muốn mình trông hốc hác và nhỏ bé thay vì phải thật xinh đẹp trong cảnh quay đó và cô ấy đã làm được. Tôi thực sự biết ơn những nỗ lực của cô ấy và cũng có cảm giác đau buồn. Vì vậy, tôi đã rơi nước mắt khi xem cảnh quay hoàn thiện", biên kịch nói thêm.

Song Hye Kyo tâm sự, cô đã "cháy" hết mình cho vai diễn trong "The Glory" (Ảnh: Chosun).

The Glory đánh dấu màn hợp tác thứ hai của Song Hye Kyo và biên kịch Kim Eun Sook. Trước đó, họ từng cùng nhau tạo nên tác phẩm truyền hình nổi tiếng xứ Hàn - Hậu duệ mặt trời.

Với những phản hồi tích cực cho vai diễn mới, Song Hye Kyo bày tỏ: "Tôi cảm thấy hơi tệ và tự hỏi mình đã làm gì để đến tận bây giờ mới nhận được những lời khen. Tôi nhận ra rằng mình đã không cho khán giả thấy được khía cạnh này của bản thân cho đến hiện tại. Tôi cũng hiểu mình cần làm việc chăm chỉ hơn".

Phần hai của The Glory dự kiến lên sóng vào tháng 3 tới. Mùa tiếp theo vẫn quy tụ đạo diễn Ahn Gil Ho, biên kịch Kim Eun Sook cùng dàn sao Hàn, gồm Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Yum Hye Ran, Jung Ji So, Jung Sung Il…