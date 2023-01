Cảnh bạo lực ám ảnh trong phim của Song Hye Kyo dựa trên nguyên mẫu có thật

The Glory xoay quanh câu chuyện của nữ sinh trung học Moon Dong Eun ước mơ trở thành kiến trúc sư nhưng phải bỏ học sau khi bị bạo lực học đường tàn bạo. Trong nhiều năm, Moon Dong Eun mang nỗi hận và lên kế hoạch báo thù những kẻ từng đầy đọa mình.

Nhân vật chính Moon Dong Eun do Song Hye Kyo và Jung Ji So đảm nhận. Song Hye Kyo vào vai nhân vật Moon Dong Eun lúc trưởng thành còn Jung Ji So vào vai nhân vật lúc còn là học sinh.

Trong cảnh phim bắt nạt, nhân vật Moon Dong Eun (Jung Ji So đóng) đã bị nhóm bạn cùng hành hung bằng cách dùng máy kẹp tóc dí vào tay và các bộ phận khác trên cơ thể.

Cảnh Moon Dong Eun (Jung Ji So thủ vai) bị bắt nạt trong "The Glory" được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật (Ảnh: Netflix).

Sau khi phân cảnh này phát sóng, nhiều cuộc thảo luận đã nổ ra trên mạng xã hội và các diễn đàn. Khán giả xem phim cho biết, họ ấn tượng với diễn xuất chân thật của dàn diễn viên nhưng cảnh tượng bạo lực quá kinh hoàng khiến họ cảm thấy sốc.

Theo Wikitree, cảnh bạo lực ám ảnh trên thực chất được xây dựng trên câu chuyện có thật xảy ra vào năm 2006, tại một trường trung học nữ ở thành phố Cheongju, thuộc tỉnh Chungcheongbuk-do (Hàn Quốc).

Một nữ sinh tên "J" của trường trung học nữ sinh ở Cheongju thường xuyên bị một nhóm bạn học do "K" cầm đầu hành hung. Một ngày nọ, "K" làm bị thương cánh tay của "J" bằng một chiếc máy làm tóc và phạt "J" bằng cách thu một khoản tiền. Sau vụ việc, quận Cheongju đã ra lệnh bắt giữ "K".

Khi thông tin này được tiết lộ, nhiều khán giả đã bày tỏ suy nghĩ. Một số ý kiến viết: "Nếu cảnh đó thực sự xảy ra trong đời thực thì điều đó thật kinh khủng", "Tôi rất sốc vì không ngờ cảnh bắt nạt được dựa trên các sự kiện có thật"...

Song Hye Kyo nỗ lực làm mới mình trong "The Glory" và góp phần vào thành công của bộ phim (Ảnh: Netflix).

The Glory được chấp bút bởi biên kịch Kim Eun Sook, người làm nên thành công của các bộ phim truyền hình ngọt ngào như Secret Garden, Người thừa kế, Goblin, Hậu duệ mặt trời, Mr. Sunshine, The King: Eternal Monarch.

Biên kịch Kim Eun Sook cho biết, The Glory là lần thử nghiệm đầu tiên của cô với dòng phim báo thù và đề cập tới vấn đề bạo lực học đường. Tại sự kiện ra mắt bộ phim, biên kịch Kim tiết lộ, cô nhận ra thực trạng đáng báo động của bạo lực học đường khi nói chuyện với con gái.

Sau đó, cô dành thời gian nghiên cứu các bài viết của nạn nhân và hiểu được tâm trạng của họ. Đây chính là chất liệu để biên kịch Kim tạo nên câu chuyện u ám trong The Glory.

"Khi bị bạo lực, các nạn nhân đánh mất nhân phẩm và danh tiếng của mình. Họ cần được xin lỗi bởi những kẻ bắt nạt. Do đó, tôi quyết định đặt tên cho bộ phim là The Glory như một lời động viên dành cho các nạn nhân", biên kịch Kim giải thích.

Song Hye Kyo chia sẻ hình ảnh hậu trường của phim trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

The Glory đánh dấu lần hợp tác thứ hai giữa Kim Eun Sook và nữ diễn viên Song Hye Kyo. Trước đó, nữ diễn viên 41 tuổi tham gia dự án Hậu duệ mặt trời và được nhiều khán giả yêu thích.

The Glory cũng ghi nhận sự tái xuất thành công của Song Hye Kyo sau dự án gây thất vọng năm 2022 - Now, we are breaking up. Màu sắc u ám của The Glory phù hợp với câu chuyện về một người phụ nữ mang niềm thù hận và sự tổn thương suốt 18 năm vì là nạn nhân của bạo lực học đường

Những tình tiết trong The Glory không chỉ tấn công trực diện vào sự tàn nhẫn của việc đánh đập, tra tấn bạn học mà còn cho thấy, sự sỉ nhục, xúc phạm có thể hủy hoại con người tới mức nào.

Chính thức phát sóng vào ngày 30/12, chỉ sau một ngày ra mắt, The Glory xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng Netflix toàn cầu. Một ngày sau đó, phim tăng lên hạng 5 Netflix toàn cầu và lọt Top 10 chương trình truyền hình ăn khách tại 71 quốc gia.

Song Hye Kyo gửi lời cảm ơn fan vì ủng hộ dự án "The Glory" của cô (Ảnh: Instagram).

The Glory chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng Netflix của nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tại Mỹ, phim xếp hạng 6 trên bảng xếp hạng Netflix.

Các số liệu truyền thông được ghi nhận sau khi phim lên sóng cũng được đánh giá có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với "bom tấn" Cậu út nhà tài phiệt của Song Joong Ki (chồng cũ của nữ diễn viên).

The Glory cũng nhận vô vàn lời khen của khán giả trên Netflix và các nền tảng trực tuyến khác. Theo báo giới Hàn Quốc, Song Hye Kyo thể hiện trọn vẹn một nhân vật có chiều sâu với nét tính cách mà cô chưa từng thử trước đây.

Dàn diễn viên và ê kíp thực hiện dự án "The Glory" tại sự kiện ra mắt bộ phim hồi tháng 12/2022 (Ảnh: News1).

Nhân vật Moon Dong Eun với đôi mắt, nụ cười trống rỗng qua sự thể hiện của Song Hye Kyo đã nói lên nỗi hận, những đau đớn và mất mát mà nhân vật trải qua. Phim là dự án đầu tiên mà Song Hye Kyo đóng vai phản diện trong suốt 20 năm tham gia diễn xuất.

Trước phản ứng tích cực của khán giả và giới chuyên môn, ngày 4/1, Song Hye Kyo đã gửi lời cảm ơn đến các khán giả ủng hộ dự án The Glory. Nữ diễn viên chia sẻ lên Instagram cá nhân hình ảnh nhân vật Moon Dong Eun do cô đóng. Chia sẻ của Song Hye Kyo nhận được sự quan tâm lớn của khán giả trên các diễn đàn phim ảnh.

Theo thông tin từ đơn vị sản xuất, The Glory sẽ không tiến hành quảng bá, các hoạt động phỏng vấn dàn diễn viên chính cũng được lùi lại. Việc phỏng vấn liên quan tới bộ phim sẽ được tổ chức trước khi phần 2 của phim lên sóng vào tháng 3 tới.