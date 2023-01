Thực hư thông tin Song Hye Kyo hẹn hò diễn viên kém 16 tuổi

Ngày 5/1, tờ Sports Khan đưa tin Song Hye Kyo và đàn em kém 16 tuổi vướng tin hẹn hò. Theo truyền thông Hàn Quốc, tin tức trên bắt nguồn từ một kênh chuyên đưa tin giải trí Hàn Quốc. Video có nội dung Song Hye Kyo thừa nhận hẹn hò với Cha Eun Woo kém 16 tuổi.

Song Hye Kyo lại dính tin đồn hẹn hò đồng nghiệp kém tuổi (Ảnh: Sina).

Theo kênh này, Song Hye Kyo gần đây xuất hiện trên phim trường với nụ cười rạng rỡ. Tình yêu với đàn em kém 16 tuổi khiến nữ diễn viên hạnh phúc hơn. Thậm chí, quản lý và nhân viên của hai nghệ sĩ cũng biết họ đang hẹn hò. Hai người cũng thường hành động thân mật ở hậu trường. Song Hye Kyo và Cha Eun Woo từng lái xe dạo phố suốt 2 giờ.

Kênh này bình luận: "Song Hye Kyo đã chia tay Jang Ki Yong cách đây không lâu. Cô ấy nghe tin chồng cũ Song Joong Ki có bạn gái nên bắt đầu tìm kiếm đối tượng hẹn hò mới. Điều đó đã khiến Song Hye Kyo rung động trước Cha Eun Woo".

Nguồn tin này còn viết: "Mẫu người lý tưởng của Cha Eun Woo là một người phụ nữ lớn tuổi hơn, có thể thấu hiểu anh và đem lại cảm giác ấm áp".

Cha Eun Woo - tình tin đồn của Song Hye Kyo là mỹ nam thế hệ 9X của màn ảnh xứ Hàn (Ảnh: W).

Ngay khi thông tin này được đăng tải, hai cái tên Song Hye Kyo và Cha Eun Woo đã nhanh chóng trở cụm từ hot trên các trang tìm kiếm Trung Quốc và Hàn. Tuy nhiên, theo Sports Khan, tin tức trên là giả mạo.

Song Hye Kyo được xem là một trong những ngôi sao hạng A của màn ảnh xứ Hàn. Ở tuổi 42, cô vẫn sở hữu gương mặt đẹp, dáng vóc thon thả. Trong quá khứ, người đẹp từng hẹn hò với nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí. Chồng cũ của cô, Song Joong Ki, cũng kém nữ diễn viên 4 tuổi.

Kể từ khi ly hôn vào năm 2019, Song Hye Kyo duy trì trạng thái độc thân. Năm 2021, cô dính tin đồn hẹn hò bạn diễn kém tuổi Jang Ki Young sau khi hợp tác trong phim Now, we are breaking up.

Trước ồn ào hẹn hò với đồng nghiệp kém 16 tuổi, Song Hye Kyo không lên tiếng. Phim mới của cô, The Glory (Vinh quang trong thù hận), hiện thành công vang dội trên nền tảng Netflix, được khán giả khen ngợi từ nội dung tới diễn xuất của diễn viên.

Song Hye Kyo duy trì tình trạng độc thân từ năm 2019 sau khi ly hôn tài tử Song Joong Ki (Ảnh: Instagram).

Tài tử Cha Eun Woo, sinh năm 1997, ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc Astro vào năm 2016. Ngoài vai trò là ca sĩ, nam thần tượng Hàn Quốc còn được biết đến là diễn viên có tài khi tạo dựng thành công tên tuổi với loạt phim như My Brilliant Life, To Be Continued, Hit the Top và My ID is Gangnam Beauty.

Với gương mặt đẹp và chiều cao nổi trội, anh từng lọt vào danh sách "Người đàn ông của năm" do tạp chí GQ Hàn Quốc bình chọn vào năm 2018 và nhận danh hiệu "Hot Male Instagrammer năm 2019"...

Cha Eun Woo từng đứng đầu bình chọn Thần tượng có gương mặt đẹp nhất của tờ Ilgan Sports (Hàn Quốc) vào các năm 2019, 2020. Năm 2017 và 2018, anh xếp thứ hai. Năm 2016, anh thắng giải Tân binh đẹp trai nhất Hàn Quốc.

Tờ Sports Khan nhận định, từ khi Cha Eun Woo ra mắt, anh ấy chưa bao giờ tiết lộ mẫu người lý tưởng là phụ nữ lớn tuổi hơn. Công ty của nam diễn viên cũng không phản hồi về thông tin hẹn hò.