Tình trường ồn ào của Song Hye Kyo, dễ phải lòng bạn diễn

Song Hye Kyo, sinh năm 1981 được khán giả yêu mến với các bộ phim truyền hình như Ngọn gió đông năm ấy, Ngôi nhà hạnh phúc, Trái tim mùa thu, Hậu duệ mặt trời, Now We are Breaking up... Ngoại tứ tuần, cô đắt show quảng cáo và chụp hình tạp chí. Cô được mệnh danh là ngọc nữ màn ảnh Hàn hay "mỹ nhân không tuổi" vì vẻ đẹp nổi bật.

Ngọc nữ xứ Hàn có lịch sử tình trường phức tạp với các ngôi sao đình đám, nữ diễn viên thường bị gắn mác "đào hoa". Trong một bài phỏng vấn năm 2020, nữ diễn viên thừa nhận, cô dễ nhập tâm vào nhân vật và phải mất thời gian mới có thể "thoát" vai khi một dự án kết thúc.

Song Hye Kyo trong loạt ảnh mới đăng tải (Ảnh: Instagram).

Mỹ nhân "năm lần bảy lượt" vướng tin đồn phải lòng bạn diễn

Nữ diễn viên nổi tiếng từng vướng tin đồn hẹn hò với bạn diễn như Song Seung Heon, Kim Min Jong, Lee Byung Hun, Bi (Rain), Hyun Bin và gần nhất là bạn diễn kém 11 tuổi - Jang Ki Yong. Trong những mối tình này, chuyện tình với Lee Byung Hun và Hyun Bin là hai mối quan hệ được "ngọc nữ" xứ Hàn công khai với người hâm mộ.

Năm 2003, cô tham gia bộ phim Một cho tất cả đóng cặp cùng đàn anh Lee Byung Hun. Cặp đôi tạo nên một chuyện tình đẹp trên phim. Sau khi hợp tác, cả hai phải lòng nhau. Lee Byung Hun chia sẻ: "Song Hye Kyo là thiên thần của tôi. Tôi muốn kết hôn với cô ấy". Song Hye Kyo cũng say đắm đàn anh và muốn sống với Lee Byung Hun.

Thời điểm đó, nữ diễn viên mới 22 tuổi và nổi danh nhờ thành công của Trái tim mùa thu (2000). Tuy nhiên, họ chỉ yêu nhau trong hơn một năm, sau đó tuyên bố chia tay. Trong một cuộc phỏng vấn, Song Hye Kyo lấp lửng chia sẻ nguyên nhân rạn nứt là do tính cách đào hoa của Lee Byung Hun.

Song Hye Kyo và Lee Byung Hun trong "Một cho tất cả" (Ảnh: Sina).

Đến năm 2008, cô hợp tác với Hyun Bin trong bộ phim Thế giới mà họ đang sống. Trái tim mỹ nhân xứ Hàn lại loạn nhịp trước bạn diễn. Hyun Bin từng chia sẻ, cả hai không phải là người dễ dàng rung động nhưng tình yêu của họ phát triển tự nhiên sau những ngày bên nhau trên phim trường.

Chuyện tình của cặp đôi từng không được ủng hộ vì Song Hye Kyo luôn có những tin đồn tình cảm với bạn diễn. Người hâm mộ của nữ diễn viên sợ cô chưa thoát ra khỏi cảm xúc của nhân vật nên có quyết định sai lầm.

Áp lực quá lớn khiến hai diễn viên chia tay sau 2 năm hẹn hò. Họ tuyên bố kết thúc quan hệ chỉ một ngày trước khi Hyun Bin lên đường nhập ngũ. Trước đó, Song Hye Kyo vẫn chúc bạn trai hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự.

Song Hye Kyo kết đôi với Hyun Bin trong dự án "Thế giới mà họ đang sống" (Ảnh: Naver).

Năm 2017, Song Hye Kyo bất ngờ công khai mối quan hệ với tài tử Song Joong Ki, bạn diễn của cô trong dự án Hậu duệ mặt trời. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ hai năm trước ngay sau khi cộng tác.

Tuy nhiên, chuyện tình đẹp của họ kết thúc vào năm 2019 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Trong thông báo ly hôn, cặp đôi giải thích, họ chia tay vì không tìm được tiếng nói chung, không thể dung hòa những bất đồng.

Trước khi ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo từng vướng tin đồn tình cảm với nam diễn viên kém tuổi Park Bo Gum, bạn diễn của cô trong dự án Encounter. Khi thông tin Song Hye Kyo và Song Joong Ki được đăng tải, Park Bo Gum lập tức bị kéo vào loạt thị phi.

Song Hye Kyo và chồng cũ - Song Joong Ki kết đôi nhờ dự án "Hậu duệ mặt trời" (Ảnh: Sina).

Trước sức ép truyền thông, Park Bo Gum đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định không liên quan tới vụ ly hôn của "đàn chị". Park Bo Gum và Song Joong Ki từng là anh em thân thiết trong làng giải trí. Sau khi ly hôn, Song Joong Ki quyết định rời công ty quản lý Blossom Entertainment - đơn vị quản lý anh và Park Bo Gum. Nam diễn viên cũng từ chối mọi câu hỏi liên quan tới đời tư hay tin đồn tình ái của vợ cũ.

Sau những lần đổ vỡ tình cảm, Song Hye Kyo chia sẻ quan điểm về tình yêu: "Tôi là người hạnh phúc hơn khi được cho đi. Có rất nhiều loại tình yêu, chẳng hạn như tình yêu giữa những người khác giới, tình yêu giữa những người đồng giới, tình yêu với bạn bè và tình yêu với người mà bạn ngưỡng mộ. Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy chúng sau khi tôi cho đi hơn là khi tôi nhận được thứ gì đó từ những người thân yêu".

Song Hye Kyo và bạn diễn Park Bo Gum (Ảnh: News1).

Giữa "bão" tin hẹn hò của chồng cũ, Song Hye Kyo từ chối truyền thông

Tờ Maekyung tiết lộ, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã từ chối lời mời phỏng vấn của truyền thông dù bộ phim truyền hình The Glory của cô sẽ ra mắt trong hôm nay 30/12. Điều này được nhận định là bất thường.

"Thật bất thường khi các diễn viên không thực hiện phỏng vấn trong khi bộ phim rất được mong đợi", tờ Maekyung nhận định. Trước đó, các nền tảng phát sóng bộ phim The Glory đều sắp lịch phỏng vấn diễn viên.

Theo truyền thông Hàn Quốc, lý do Song Hye Kyo không nhận phỏng vấn là tin tức hẹn hò của Song Joong Ki "bùng nổ" mạng xã hội những ngày qua.

Song Hye Kyo im lặng trước thông tin chồng cũ có bạn gái mới (Ảnh: W).

Ngày 26/12, Song Joong Ki bất ngờ xác nhận đang hò hẹn. Bạn gái mới của anh là một cựu diễn viên người Anh và cặp đôi đã ở bên nhau gần một năm. Mối quan hệ của họ rất ngọt ngào, nghiêm túc.

Chồng cũ công khai hẹn hò khiến Song Hye Kyo bị kéo vào cơn bão truyền thông. Nữ diễn viên liên tiếp bị đặt lên bàn cân so sánh với chồng cũ, người yêu mới của chồng cũ. Về phía mình, Song Hye Kyo không lên tiếng nhưng mọi động thái của cô đều được chú ý.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh đi xem triển lãm tranh. Song Hye Kyo tỏ ra bình thản trước thông tin tình cảm của chồng cũ nhưng việc nữ diễn viên từ chối phỏng vấn quảng bá bộ phim mới vẫn khiến dư luận tò mò.

Ngày 30/12, đại diện phía phát hành The Glory xác nhận ê kíp thực hiện bộ phim không nhận lời phỏng vấn truyền thông trước khi phim ra mắt. Bộ phim dự kiến phát hành thành hai phần.

Quá trình phỏng vấn sẽ được ê kíp sắp xếp sau khi phần một của phát hành. Họ giải thích thêm, việc không phỏng vấn diễn viên chính khi phim ra mắt từng diễn ra ở Hàn Quốc và mong truyền thông dừng suy đoán.

Song Hye Kyo sẽ không tham gia kế hoạch quảng bá dự án mới "The Glory" (Ảnh: Instagram).

The Glory gặp nhiều bất lợi trước khi ra mắt vào 30/12. Trước đó, tờ Insight đưa tin những bức ảnh và video chưa chỉnh sửa của Song Hye Kyo nhằm quảng bá bộ phim bất ngờ biến mất sau ít ngày đăng tải. Điều này làm dấy lên nghi vấn Song Hye Kyo lạm dụng quyền lực, yêu cầu ê kíp sản xuất phim xóa bỏ những tấm hình nói trên. Tuy nhiên, ê kíp sản xuất phim phủ nhận tin đồn trên.

The Glory đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo. Trong phim, Song Hye Kyo thủ vai Moon Dong Eun, một nạn nhân của bạo lực học đường mang trong mình đầy u uất, thù hận. Cô quyết tâm lên kế hoạch báo thù những người từng làm mình tổn thương.

Nữ diễn viên cho biết nhân vật cô đảm nhận trong phim là vai diễn được mong đợi từ lâu. Bộ phim cũng đánh dấu sự hợp tác lần đầu giữa Song Hye Kyo và đàn em kém 14 tuổi Lee Do Hyun.