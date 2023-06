Song Hye Kyo kiêu sa hút hồn tại Pháp, Song Joong Ki hồi hộp sắp làm bố

Mới đây, hình ảnh hạnh phúc và ngọt ngào của Song Joong Ki và bà xã Katy Louise Saunder tại Rome, Italy, được truyền thông Hàn Quốc đăng tải. Bức ảnh do một người hâm mộ tình cờ ghi lại được.

Trong ảnh, hai vợ chồng tài tử Hậu duệ Mặt trời đan tay tình cảm, tíu tít trò chuyện khi sải bước trên đường phố. Cựu diễn viên Katy trông vẫn nhỏ nhắn, thon thả dù đang mang bầu những tháng cuối. Cuối buổi đi chơi, hai vợ chồng tài tử xứ Hàn ghé vào một cửa hàng bán đồ sơ sinh.

Song Joong Ki và bà xã Katy Louise Saunder đang hạnh phúc chờ đợi đứa con đầu lòng (Ảnh: Naver).

Vài tuần trước đó, Song Joong Ki và vợ sang Pháp để tham dự Liên hoan phim (LHP) Cannes 76. Dù không song hành cùng ông xã trên thảm đỏ, Katy vẫn lọt vào tầm ngắm của giới săn tin khi lộ diện trên đường phố cùng ông xã. Cô cũng bị bắt gặp đứng cùng chồng ở sảnh khách sạn tại thành phố Cannes.

Song Joong Ki thông báo tái hôn vào tháng 1/2023. Song Joong Ki và vợ quen nhau sau một lần hợp tác chung trong công việc. Katy, hơn chồng một tuổi, từng là diễn viên nhưng hiện tại cô theo đuổi công việc giáo viên ngoại ngữ. Việc kết hôn với Song Joong Ki khiến cái tên Katy Louise Saunders gây chú ý với người hâm mộ châu Á.

Song Joong Ki và Katy Louise Saunders tìm hiểu khoảng 3 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Tài tử Hàn Quốc khen vợ là người dịu dàng, hiểu chuyện và biết chia sẻ. Anh mong người hâm mộ chúc phúc thay vì thêu dệt những thông tin không chính xác về vợ anh.

Hình ảnh Song Joong Ki và bà xã Katy Louise Saunder tại Roma, Italy, tháng 6/2023 (Ảnh: Instagram).

Trả lời truyền thông hồi tháng 5 vừa rồi, Song Joong Ki thừa nhận hồi hộp, hào hứng vì được làm bố. Tài tử của Cậu út nhà tài phiệt nói: "Tôi quan tâm đến việc có con, đó là điều lớn lao nhất trong cuộc đời tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và hào hứng với điều này dù đôi khi sợ hãi về việc liệu tôi có thể trở thành một người cha tốt không.

Ngày nào, tôi cũng nói chuyện này với vợ. Chúng tôi sẽ cố gắng, nỗ lực và tôi tin chắc chúng tôi sẽ làm được. Tôi thực sự yêu bố mình và chịu ảnh hưởng rất lớn từ ông. Đó là lý do ngay từ khi còn trẻ, tôi đã muốn trở thành một người bố tốt như ông".

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với báo chí tại LHP Cannes 2023, Song Joong Ki cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi nhắc tới vợ con: "Gần đây có rất nhiều tin tốt lành. Sẽ còn nhiều điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai, ví dụ việc một thiên thần nhỏ sắp chào đời. Thành thực, tôi rất vui. Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung vào việc chuẩn bị chào đón nhóc tì đầu lòng. Tôi sẽ nhanh chóng kết thúc công việc và về sớm với vợ".

Song Joong Ki khẳng định, làm bố là điều anh mong đợi nhiều năm qua (Ảnh: Newsen).

Theo truyền thông Hàn Quốc, Song Joong Ki và bà xã có kế hoạch làm đám cưới nhưng do lịch trình bận rộn nên chưa ấn định thời gian chính xác. Hiện, họ đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ở trời Tây. Thời gian qua, nam diễn viên quay ngoại cảnh cho bộ phim mới và tham dự LHP Cannes 2023 nên anh đã mang theo bà xã để tiện chăm sóc vợ.

Song Joong Ki (SN 1985) từng theo học khoa Quản trị kinh doanh Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc trước khi trở thành diễn viên. Anh ghi dấu với các bộ phim như Chuyện tình Sungkyunkwan, Sói, Nice guy, Đảo địa ngục (Battleship island), Asadal Chronicles, Vincenzo... Gần đây, anh góp mặt trong phim truyền hình Con trai nhà tài phiệt.

Song Joong Ki hiện thuộc nhóm diễn viên nhận cát-xê khủng tại Hàn Quốc. Cụ thể, Song Joong Ki nhận được khoảng 300 triệu won (5,7 tỷ đồng) mỗi tập phim truyền hình. Nhờ danh tiếng trong lĩnh vực đóng phim, Song Joong Ki nhận được sự ưu ái của các nhãn hàng. Theo Indian Times, tài tử Hàn Quốc đang sở hữu khối tài sản ước tính 24 triệu USD.

Trước khi kết hôn với Katy, Song Joong Ki từng có cuộc hôn nhân gần 2 năm với nữ diễn viên Song Hye Kyo. Họ bén duyên nhờ bộ phim truyền hình nổi tiếng Hậu duệ Mặt trời nhưng họ chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ châu Á. Hiện, Song Joong Ki đã tìm được hạnh phúc mới trong khi Song Hye Kyo vẫn độc thân, tìm niềm vui trong công việc cùng các sở thích cá nhân.

Song Hye Kyo độc thân, xinh đẹp và giàu có (Ảnh: Instagram).

Việc Song Joong Ki tái hôn khiến Song Hye Kyo không ít lần bị gọi tên. Đáp lại, nữ diễn viên từ chối bình luận, sống và làm việc bình thường. Hiện, cô có mặt tại Pháp để tham dự sự kiện thời trang.

Trên trang cá nhân, Song Hye Kyo khoe những hình ảnh xinh đẹp, kiêu sa tại Pháp. Phần lớn ý kiến đều nhận xét, ngoài 40 tuổi, ngọc nữ xứ Hàn vẫn đẹp hoàn hảo. Bước vào tuổi 42, Song Hye Kyo vẫn sở hữu làn da, dáng vóc đáng ngưỡng mộ. Biểu cảm của cô trước ống kính phóng viên cũng chuyên nghiệp không kém một người mẫu thực thụ.

Năm 2023 là một năm ngọt ngào với Song Hye Kyo. Mỹ nhân sinh năm 1981 có sự thể hiện đáng ngưỡng mộ trong dự án truyền hình The Glory (Vinh quang trong thù hận). Nữ diễn viên chủ động giảm cân, xuất hiện với gương mặt thiếu son phấn để phù hợp với nhân vật, một phụ nữ mang đầy thù hận vì là nạn nhân của bạo lực học đường. Vai diễn mang về cho cô lời khen và một số giải thưởng điện ảnh.

Sau The Glory, Song Hye Kyo chưa có dự án điện ảnh tiếp theo. Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, mỹ nhân 42 tuổi được mời đóng chính trong phim The Price Of Confession cùng "đàn em" Han So Hee, nhưng cả hai đều từ chối ở phút chót vì không chốt được thỏa thuận với nhà sản xuất.

Song Hye Kyo đang có mặt tại Pháp để tham dự sự kiện (Ảnh: Instagram).

Mỹ nhân 42 tuổi ngày càng trẻ đẹp, sang trọng (Ảnh: Instagram).