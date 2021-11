"Now We Are Breaking Up" của Song Hye Kyo có gì ngoài cảnh "nóng" 19+?

Dân trí Với mức rating 7,9%, bộ phim "Now We Are Breaking Up" của Song Hye Kyo tiếp tục là phim truyền hình Hàn được xem nhiều nhất trong tháng 11 này. Song, diễn xuất của Song Hye Kyo chưa có nhiều đột phá.

Hai ngày cuối tuần, hai tập phim mới nhất của Now We Are Breaking Up (Bây giờ, chúng ta đang chia tay) đã lên sóng với những tình tiết mới trong phim được hé lộ.

Trong đó, tập 4 của phim tiếp tục đào sâu nội tâm của nhân vật Young Eun (Song Hye Kyo đóng) khi mối quan hệ trong quá khứ của cô được hé lộ. Câu chuyện về tình cũ của Young Eun qua đời vào 10 năm trước là điểm nhấn trong tập 4.

Young Eun luôn suy nghĩ rằng bị Soo Wan bỏ rơi, không hề biết rằng anh đã qua đời và để cô dằn vặt bản thân suốt 10 năm qua. Điều này khiến Young Eun không còn niềm tin vào tình yêu và sống thực dụng. Tuy nhiên, trên thực tế Soo Wan đã không may gặp tai nạn giao thông và qua đời.

"Now We Are Breaking Up" tiếp tục lên sóng vào hai ngày thứ bảy và thứ sáu cuối tuần và đạt rating 7,9%.

Mối quan hệ giữa Young Eun và "phi công trẻ" Jae Guk (Jang Ki Young đóng) ngày càng xa cách vì Soo Wan là anh trai ruột của Jae Guk. Jae Guk tìm cách tiếp cận Young Eun nhưng cô né tránh. Dù nhiều lần bị "đàn chị" từ chối, Jae Guk không nản chí, tiếp tục theo đuổi và chinh phục cô.

Phân cảnh gây chú ý nhất trong tập phim mới là cảnh Young Eun khóc nức nở khi nhắc đến người yêu cũ. Đây là cảnh diễn lấy đi nhiều nước mắt của khán giả theo dõi bộ phim khi Song Hye Kyo đã làm rất tốt phân cảnh rơi nước mắt, diễn tả được cảm xúc kìm nén bấy lâu.

Theo ý kiến khán giả, sau phân cảnh "nóng" gắn mác 19+ giữa Young Eun (Song Hye Kyo đóng) và Jae Guk (Jang Ki Young đóng) ở tập một, Now We Are Breaking Up chưa thực sự tạo được điểm nhấn bởi mạch phim khá chậm.

Diễn xuất của Song Hye Kyo trong "Now We Are Breaking Up" vẫn bị nhận xét khá an toàn, chưa có đột phá.

Trong phim, Song Hye Kyo tiếp tục hóa thân thành nhân vật nữ chính xinh đẹp, thông minh nhưng đường tình duyên trắc trở. Đây là kiểu vai diễn từng được cô thể hiện nhiều lần trên màn ảnh. Do vậy, nét diễn của mỹ nhân 8X khiến khán giả chưa thực sự thỏa mãn.

Thậm chí, trang phục của nhân vật Young Eun do Song Hye Kyo thể hiện, dù là một trưởng phòng thời trang, cũng được nhận xét khá an toàn và chưa thực sự thời thượng.

Now We Are Breaking Up là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo với màn ảnh nhỏ sau gần 3 năm nghỉ ngơi. Do vậy, ngay từ khi bắt đầu bấm máy, phim đã thu hút sự quan tâm và nhận được nhiều sự kỳ vọng. Việc "chị đẹp" Song Hye Kyo kết đôi với bạn diễn kém tới 11 tuổi cũng khiến Now We Are Breaking Up thêm hấp dẫn.

Now We Are Breaking Up do Lee Gil Bok làm đạo diễn và Je In viết kịch bản. Phim được phát sóng vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần của đài SBS (Hàn Quốc). Ngoài Song Hye Kyo và Jang Ki Yong, tác phẩm còn có sự góp mặt của dàn sao Kim Joo Hun, Park Hyo Joo, Yoon Na Moo, Yoon Jung Hee, Sehun (EXO) và Yura (Girl's Day's)…

Sự tương tác khá ăn ý của Song Hye Kyo và bạn diễn Kang Ji Young là điểm nhấn lớn nhất của "Now We Are Breaking Up".

Mi Vân

Theo Naver/SP