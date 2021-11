Song Hye Kyo giải thích lý do đóng phim ngôn tình ở tuổi 40

Dân trí "Now, We Are Breaking Up" (Bây giờ, chúng ta chia tay) là dự án truyền hình mới nhất của Song Hye Kyo sau 3 năm tạm nghỉ. Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ lý do cô nhận lời tham gia dự án này.

Trong Now, We Are Breaking Up (Bây giờ, chúng ta chia tay), Song Hye Kyo vào vai Ha Young Eun, nữ quản lý của đội thiết kế tại một nhãn hiệu thời trang và theo đuổi chủ nghĩa hiện thực. Cô không dành thời gian cho những mối quan hệ yêu đương mà tập trung vào công việc, chăm sóc bản thân.

Cuộc sống của cô đảo lộn khi gặp chàng nhiếp ảnh gia kém tuổi Yoon Jae Guk do Jang Ki Yong đóng. Sự thông minh, hài hước, trẻ trung của Jae Guk đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống, quan điểm về tình yêu của Ha Young, khiến cô lại biết yêu.

Song Hye Kyo kết đôi với Jang Ki Yong trong dự án "Now, We Are Breaking Up".

Trong các bức ảnh chụp từ hậu trường, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho cách hóa thân của Song Hye Kyo vào nhân vật Ha Young Eun, một người phụ nữ xinh đẹp, thời thượng.

Bên cạnh đó, phản ứng hóa học tuyệt vời của Song Hye Kyo với "đàn em" Jang Ki Yong trong những bức ảnh tham dự họp báo, trên tạp chí hay trong phim đều khiến fan thích thú chờ đợi.

Trong buổi trò chuyện với tạp chí Dazed của Hàn Quốc, tháng 11/2021 về lý do tham gia bộ phim Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo cho biết: "Tôi đã kỳ vọng vào bản thân và ước rằng Song Hye Kyo đóng một bộ phim tình cảm ở tuổi 40 sẽ khác với tuổi 30 của mình.

Một số người chỉ trích tôi vì đã đóng một bộ phim tình cảm khác, nhưng sau khi kết thúc một bộ phim như thế này, tôi không có gì hối tiếc. Dù mọi người có nói gì đi chăng nữa, tôi nghĩ rằng tôi đã làm rất tốt khi chọn Now, We Are Breaking Up vào thời điểm này trong cuộc đời mình".

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong trong ngày ra mắt bộ phim "Now, We Are Breaking Up".

Năm 2018, Song Hye Kyo từng tham gia bộ phim tâm lý tình cảm Encounter (Gặp gỡ) và gây tranh cãi khi tiếp tục góp mặt trong các phim tâm lý tình cảm không đột phá. Sự kết đôi giữa cô và "đàn em" Park Bo Gum trong phim cũng khiến fan không hài lòng bởi sự chênh lệch tuổi tác và ngoại hình giữa hai người.

Tuy nhiên, trở lại với một dự án phim truyền hình tình cảm sau 3 năm và gần 2 năm sau khi ly hôn, Song Hye Kyo khẳng định, cô hoàn toàn khác. Nữ diễn viên xinh đẹp của Hàn Quốc cho biết, theo thời gian, cách cô lột tả cảm xúc của nhân vật cũng sẽ khác nhau.

Khi còn trẻ, có nhiều nỗi buồn và nỗi đau mà Song Hye Kyo không cảm nhận được, nhưng qua từng năm, cô cảm nhận về những điều đó rõ ràng hơn và truyền tải vào các tác phẩm mình góp mặt.

Tạo hình quyến rũ của Song Hye Kyo trong "Now, We Are Breaking Up".

Ở tuổi 40, Song Hye Kyo vẫn tự tin khi quay lại đóng phim ngôn tình.

Dự án phim truyền hình Now, We Are Breaking Up do Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đảm nhiệm vai nam và nữ chính sẽ chính thức lên sóng vào ngày 12/11 và đang nằm trong top những phim truyền hình được chờ đợi nhất trong hai tháng cuối năm 2021 của màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

Sau khi ly hôn vào năm 2019, thời gian dài Song Hye Kyo chọn cách tạm rời xa showbiz. Đến giữa năm 2020, cô chính thức tái xuất. Now, We Are Breaking Up là dự án đầu tiên Song Hye Kyo góp mặt sau thời gian nghỉ ngơi, tự chữa lành những vết thương tâm hồn hậu hôn nhân tan vỡ.

Dáng vóc nuột nà và trẻ trung của mỹ nhân xứ Hàn.

Đóng vai nữ chính ở tuổi 40, ngọc nữ xứ Hàn vẫn chứng minh đẳng cấp và sức hút của ngôi sao hàng đầu xứ kim chi. Sau khi ly hôn, ngôi sao của Trái tim mùa thu có sự lột xác hoàn toàn về ngoại hình. Cô giảm cân, thay đổi phong cách thời trang và trở nên quyến rũ hơn.

Trong những bức ảnh trên tạp chí Dazed hay họp báo sự kiện, Song Hye Kyo rất xinh đẹp và trẻ trung. Khoảng cách 11 tuổi giữa cô và Jang Ki Yong hầu như bị "xóa nhòa". Song Hye Kyo cũng khen ngợi và tiết lộ bạn diễn kém tuổi đã giúp đỡ cô hoàn thiện vai diễn trong phim.

Now, We Are Breaking Up do Lee Gil Bok làm đạo diễn và Je In viết kịch bản. Ngoài Song Hye Kyo và Jang Ki Yong, phim còn có sự góp mặt của dàn sao Hàn như Kim Joo Hun, Park Hyo Joo, Yoon Na Moo, Sehun (EXO) và Yura (Girl's Day's)….

Song Hye Kyo và "tình trẻ màn ảnh" Jang Ki Yong ấn tượng trên tạp chí Dazed (Hàn Quốc), tháng 11/2021.

Song Hye Kyo khẳng định, cô thay đổi đáng kể về ngoại hình, tâm hồn và suy nghĩ trong vòng hai năm nay.

Fan chờ đợi phản ứng hóa học giữa Song Hye Kyo và "người tình màn ảnh" Jang Ki Yong.

Song Hye Kyo kết đôi cùng "đàn em" trong "Now, we are breaking up"

Mi Vân

Theo Pop/Donga