Mẫu áo khoác mà Song Hye Kyo mặc trong phim "cháy hàng"

Dân trí Bộ phim truyền hình "Now, We Are Breaking Up" của Song Hye Kyo còn khiến fan xôn xao bàn tán về thời trang của các chị đẹp trong phim. Trong đó, mẫu áo khoác mà nhân vật của cô mặc đã bán siêu chạy.

Now, We Are Breaking Up là bộ phim truyền hình đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau gần 3 năm nghỉ ngơi. Trong phim, cô vào vai một nhà thiết kế kiêm trưởng phòng thời trang với gu ăn mặc tinh tế, thời thượng. Dù đã bước vào tuổi 40 và diễn cặp với một người đồng nghiệp kém 11 tuổi nhưng Song Hye Kyo vẫn xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, quyến rũ với những lựa chọn tinh tế về trang phục, kiểu trang điểm hay kiểu tóc. Gu thời trang lịch sự, tao nhã của Song Hye Kyo nhận được cơn mưa lời khen của fan. Điều đó vừa được minh chứng bằng việc mẫu áo khoác mà cô mặc trong phim đã cháy hàng ngay khi phim lên sóng. Mẫu áo khoác đang "cháy hàng" tại Hàn Quốc nhờ được Song Hye Kyo mặc trong phim. Theo đó, kiểu áo khoác dáng dài màu xám được Song Hye Kyo mặc trong phim của nhãn hiệu Michaa của Hàn Quốc có giá hơn 18 triệu đồng bỗng được phụ nữ Hàn Quốc đặc biệt yêu thích và bán rất chạy những ngày qua. Thương hiệu thời trang này đang gấp rút thực hiện đợt sản xuất áo tiếp theo để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. "Đã có nhiều đơn đặt hàng yêu cầu làm lại trang phục giống y hệt phục trang Song Hye Kyo mặc trong phim. Phong cách tinh tế, sang trọng của cô ấy phù hợp với vai diễn trong phim và khiến doanh thu của chúng tôi tăng vọt", đại diện của hãng phấn khởi chia sẻ. Để thể hiện nhân vật, Song Hye Kyo đã "đắp lên" mình nhiều sản phẩm thời trang cao cấp. Ngoài mẫu áo khoác kể trên, sức hút của Song Hye Kyo còn giúp một thương hiệu mỹ phẩm tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ những ngày qua. Màu son của Song Hye Kyo trong phim "Now, We Are Breaking Up" cũng bán siêu chạy. Chương trình TMI NEWS của Mnet đã điểm mặt các ngôi sao Hàn Quốc kiếm bộn tiền trong lĩnh vực quảng cáo. Theo đó, nữ diễn viên của Ngôi nhà hạnh phúc đứng ở vị trí thứ 12. Trong năm 2019, số tiền mà Song Hye Kyo nhận được qua các hợp đồng quảng cáo là khoảng 900 triệu won. Tuy nhiên, chỉ tính riêng 4 quảng cáo mà Song Hye Kyo nhận trong năm 2021, nữ diễn viên đã thu về số tiền 3,6 tỷ won (hơn 71 tỷ đồng). Một thương hiệu thời trang nổi tiếng thậm chí đã phân tích rằng, mỗi bài đăng quảng cáo của Song Hye Kyo trên trang cá nhân đã đem về cho nữ diễn viên khoản tiền lên tới 477.900 USD (hơn 10 tỷ đồng). Sức hấp dẫn của Song Hye Kyo giúp cô trở thành cái tên được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm ưu ái lựa chọn. Ngoài mẫu áo khoác trên, một số mẫu áo vest công sở mà Song Hye Kyo diện trong phim cũng đáng để chị em học hỏi. Một mẫu áo khoác vừa thanh lịch và trẻ trung của Song Hye Kyo trong phim. Ngoài ra, một số mẫu áo khoác dáng dài màu camel hay ghi xám rất thích hợp để dạo phố và tới công sở trong những ngày trời trở lạnh. Đây cũng là gam màu dễ phối đồ và tôn da: Mi Vân Theo Pop