Siu Black đã xuất viện về nhà, tinh thần phấn chấn

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Siu Black cho biết, chị đã ra viện vào chiều 1/11. Chị đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tại nhà, được gia đình chăm sóc chu đáo.

Trong suốt thời gian nằm viện, nữ ca sĩ cũng được các bác sĩ theo dõi sát sao, điều trị tích cực theo phác đồ phù hợp.

Ca sĩ Siu Black xuất viện sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai).

Ông Đức Hùng - chồng Siu Black - cho biết, trước khi xuất viện, vợ ông đã tập hát trên giường bệnh.

"Khi về nhà, cô ấy phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là có thể hát trở lại như cũ...”, chồng Siu Black nói.

Khoảng 2 tuần trước, nữ ca sĩ có triệu chứng mệt mỏi, khó thở nên được người nhà đưa đến một bệnh viện ở Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) để điều trị.

Ngày 27/10, do tình trạng Siu Black không cải thiện, gia đình đã chuyển chị đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để tiếp tục điều trị.

Siu Black sinh năm 1967 tại Kon Tum (nay là Quảng Ngãi), là người dân tộc Ba Na. Nữ ca sĩ được mệnh danh là "họa mi núi rừng Tây Nguyên" với giọng hát mạnh mẽ qua các ca khúc: Đôi mắt Pleiku, Ly cà phê Ban Mê, Ngọn lửa cao nguyên…

Sau ồn ào nợ nần năm 2013, Siu Black trở về quê, làm nhiều nghề mưu sinh và thi thoảng đi hát trở lại.

Gần đây, chị vừa tổ chức hôn lễ với chồng cũ, ông Nguyễn Đức Hùng, cựu vận động viên bóng chuyền tỉnh Đắk Lắk. Hai người từng ly hôn năm 2009 và tái hợp năm 2018 nhờ con cái hàn gắn.