Văn Mai Hương "chửi như hát hay" bất ngờ gây sốt, cứu cả phim Trấn Thành?

Văn Mai Hương - "hiện tượng" mùa phim Tết 2026

Theo thống kê từ một chuyên trang đo lường, Văn Mai Hương là diễn viên được chú ý nhất mùa phim Tết năm nay. Trong 7 ngày từ 16/2 đến 22/2, cô dẫn đầu lượt thảo luận với hơn 82.300 lượt tương tác, vượt qua các tên tuổi lớn như Trấn Thành, Trường Giang và loạt diễn viên LyLy, Phương Anh Đào, Anh Tú Atus...

Trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Văn Mai Hương đóng phim Thỏ ơi (Trấn Thành đạo diễn), vào vai Hải Lan, chị gái của nữ chính Hải Linh (LyLy đóng).

Văn Mai Hương trong vai Hải Lan phim "Thỏ ơi" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Hải Lan là nữ doanh nhân thành đạt, giỏi giang, có chồng tên Ngọc Sơn (Quốc Anh đóng). Hải Lan thường xuyên bắt nạt Ngọc Sơn, chê chồng không có chí cầu tiến. Cô hay ghen tuông, kiểm soát chồng. Nhưng đằng sau bề ngoài nóng nảy, chua ngoa, nhân vật Hải Lan cũng mang nhiều tự ti, cô đơn trong chuyện tình cảm.

Ngay từ giai đoạn giới thiệu phim Thỏ ơi, Văn Mai Hương là "ẩn số", được ê-kíp giữ kín về danh tính, vai diễn. Chỉ đến buổi họp báo ra mắt ở TPHCM hôm 22/1, Văn Mai Hương mới chính thức lộ diện là một trong 6 diễn viên chính của Thỏ ơi.

Thời điểm này, Văn Mai Hương vấp phải một số nghi ngờ khi chưa từng đóng phim điện ảnh, xuất thân là ca sĩ. Tuy nhiên, khi phim ra rạp, Văn Mai Hương bất ngờ là ngôi sao sáng nhất Thỏ ơi. Nữ ca sĩ gây ấn tượng khi thể hiện thành công vai Hải Lan "mỏ hỗn", có nhiều dấu ấn hài hước lẫn cảm động.

Một phân cảnh Văn Mai Hương đóng trong "Thỏ ơi" gây sốt mạng (Video: Facebook Trấn Thành).

Những phân cảnh do Văn Mai Hương thể hiện liên tục gây sốt các nền tảng mạng xã hội. Một số câu thoại của nhân vật Hải Lan như "chị block (chặn) luôn, vô duyên", "đàn bà giỏi thường ăn hamburger một mình", "không ai bỏ nhau vì chuyện lớn đâu, người ta bỏ nhau vì nhiều chuyện nhỏ"... được khán giả yêu thích, chia sẻ và bàn luận.

Người xem đánh giá nữ ca sĩ "diễn như không diễn", đài từ tốt, biểu cảm tự nhiên dù mới chỉ lần đầu chạm ngõ diễn xuất. Văn Mai Hương khắc họa sinh động người phụ nữ có vẻ ngoài cuồng loạn, ồn ào nhưng nội tâm tổn thương. Nhân vật Hải Lan cũng là hình mẫu của kiểu vai "chợ búa, trào phúng" quen thuộc trong phim Trấn Thành, mang màu sắc gần gũi, đời thường, dễ chạm cảm xúc với số đông khán giả.

Nhờ diễn xuất duyên dáng, nhân vật Hải Lan dù không phải tuyến trung tâm câu chuyện tình yêu trong Thỏ ơi, nhưng lại được nhận xét là lấn át hai nữ chính là Nhật Hạ (Pháo) và Hải Linh (LyLy). Thậm chí có khán giả nói "Văn Mai Hương đã cứu cả bộ phim của Trấn Thành".

Câu thoại của Văn Mai Hương trở thành xu hướng, được nhiều người dùng mạng xã hội quay clip ăn theo (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước phản hồi tích cực từ khán giả, Văn Mai Hương bày tỏ niềm hạnh phúc, biết ơn. Nữ ca sĩ nói, sau 15 năm hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc, cô lấn sân mảng diễn xuất với tâm thế nghiêm túc, mong muốn bản thân vượt qua những thử thách mới dù không dễ dàng. Không có chuyên môn bài bản nên cô luôn cố gắng gấp đôi, gấp ba khi đóng phim.

Vì sao Văn Mai Hương gây sốt?

Khán giả và giới chuyên gia đánh giá, thành công của Văn Mai Hương trong Thỏ ơi có sự đóng góp lớn của đạo diễn Trấn Thành. Không chỉ phát hiện được tố chất của nữ ca sĩ, Trấn Thành còn có khả năng huấn luyện diễn xuất, giúp gương mặt chưa từng đóng phim như Văn Mai Hương biết cách tỏa sáng, để lại dấu ấn.

Văn Mai Hương biết ơn vì đạo diễn Trấn Thành tin tưởng cô, kiên nhẫn hướng dẫn kỹ thuật, cách hiểu tâm lý nhân vật và thể hiện cảm xúc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Văn Mai Hương chia sẻ, cô biết ơn đạo diễn Trấn Thành vì đã thị phạm kỹ lưỡng, giúp cô hình dung được câu chuyện, thông điệp của nhân vật Hải Lan. Đạo diễn đã hướng dẫn làm sao để cảm xúc của cô diễn ra tự nhiên nhất, có những cảnh "không cần phải khóc mà vẫn khiến khán giả buồn, hoặc không cần cười quá lớn mà vẫn vui".

Điều khó nhất với nữ ca sĩ khi đóng phim là làm sao chuyển tải được hình tượng, chiều sâu nội tâm ẩn chứa sau sự độc lập và mạnh mẽ của Hải Lan. Dù đã trải qua những buổi workshop (thảo luận) cùng ê-kíp, khi bước vào quá trình ghi hình, Văn Mai Hương thừa nhận việc phải diễn như không diễn, thể hiện những chuyển biến tâm lý rất khó với người "tay ngang" như cô.

Hậu trường một cảnh quay của Văn Mai Hương (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Anh Trấn Thành giúp tôi khai phá cảm xúc bên trong để hiểu sâu hơn về nhân vật. Đoàn phim cũng có thời gian làm việc cùng nhau bên ngoài để thân thiết hơn. Tôi tự dành thời gian tìm hiểu nhân vật và tạo cho cô ấy một ngôn ngữ riêng. Càng đóng phim, tôi càng thấy thương nhân vật Hải Lan. Chỉ khi mình thật sự hiểu và đồng cảm thì mới diễn được", Văn Mai Hương nói.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Văn Mai Hương là những phân đoạn trong bệnh viện, khi nhân vật Ngọc Sơn nằm viện và Hải Lan trò chuyện cùng em gái Hải Linh. Lúc ghi hình cảnh Hải Lan gặp ông xã Ngọc Sơn trên giường bệnh, Văn Mai Hương có tâm trạng bối rối, liên tục diễn đi diễn lại. Sau đó, đạo diễn Trấn Thành động viên cô không nên suy nghĩ nhiều, thả lỏng và diễn thoải mái nhất.

"Có lẽ sau cảnh khó ở bệnh viện với Ngọc Sơn, đến cảnh hai chị em Hải Lan - Hải Linh tâm sự tôi lại chỉ quay đúng một lần là "ăn" luôn. Cảnh này dài gần 10 phút, thoại tới 5 trang, nhưng không cần quay lại lần thứ hai. Lúc ê-kíp hô cắt cảnh, anh Trấn Thành đã bật khóc và nói với tôi là "Ôi em ơi, có thứ để bán vé rồi"", Văn Mai Hương kể lại.

Văn Mai Hương cũng cho biết, phản ứng tích cực từ khán giả là điều nằm ngoài tưởng tượng của cô.

"Riêng với phim anh Trấn Thành, diễn viên không được xem trước phim. Cho đến tối buổi công chiếu, tôi mới biết mình diễn ra sao. Tôi không ngờ hiệu ứng mọi người dành cho vai diễn mình "kinh khủng" như vậy. Ban đầu, sau suất chiếu sớm nhất dành cho báo chí, tôi không dám đọc bình luận, tin nhắn của mọi người, tôi chỉ biết cầu nguyện mình diễn như thế nào", Văn Mai Hương bộc bạch.

Tương tác giữa Văn Mai Hương và Quốc Anh trong phim tạo nên nhiều tiếng cười cho khán giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt phân tích thêm, một lý do khác khiến Văn Mai Hương gây sốt trong Thỏ ơi đó là vì xuất thân ca sĩ của cô. Đây cũng là chiến lược thông minh của Trấn Thành, khi để chính khán giả nghi ngờ, tranh cãi vì câu chuyện "ca sĩ đóng phim" từ trước khi Thỏ ơi ra mắt, rồi từ đó hình thành hiệu ứng truyền thông tự nhiên.

"Nhiều khán giả khen Văn Mai Hương là điểm sáng trong phim nhờ tâm lý đánh giá "đây là ca sĩ đi đóng phim". Người xem không nhìn nhận, so sánh cô bên cạnh diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp, mà nhận thức rõ ràng cô ấy là "dân tay ngang".

Chính sự thể hiện của một gương mặt tân binh nhưng vượt sự kỳ vọng đối với khán giả đã tạo nên những bất ngờ, lời khen như vậy. Trường hợp này cũng tương tự như khi Hoa hậu Kỳ Duyên đóng Bộ tứ báo thủ dịp Tết năm ngoái", ông Nguyễn Phong Việt đưa ra quan điểm.

Chuyên gia cho rằng, Văn Mai Hương có những dấu ấn trong phim, nhưng nói "Văn Mai Hương cứu cả bộ phim Trấn Thành" là quan điểm hơi quá lời. Theo ông Việt, hiện tại Văn Mai Hương là nhân tố thú vị mới được phát hiện ở lĩnh vực điện ảnh, nhưng còn khá sớm để khẳng định cô có phải mẫu diễn viên tạo ra sự bùng nổ dài hạn hay không.