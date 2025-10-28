Cuộc sống của Siu Black ở quê ra sao trước khi gặp biến cố sức khỏe?

Áp lực bệnh tật, sức khỏe bất ổn

Gần đây, thông tin Siu Black nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê khiến khán giả lo lắng. Ông Nguyễn Đức Hùng - chồng của ca sĩ - cho biết, Siu Black được chẩn đoán suy thận, suy tim, tràn dịch màng phổi.

Theo ông Hùng, vài ngày trước, Siu Black không ăn uống được, mất nhận thức và phải nằm phòng hồi sức tích cực để được theo dõi.

Hiện tại tình trạng sức khỏe của Siu Black dần ổn định trở lại. Chồng và các con của Siu Black vẫn túc trực tại bệnh viện ở quê nhà Quảng Ngãi để chăm sóc nữ ca sĩ.

Ca sĩ Siu Black ở tuổi 58 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đây không phải lần đầu tiên Siu Black khiến khán giả lo lắng về tình hình sức khỏe. Cách đây 2 tháng, Siu Black nhập viện vì hạ đường huyết.

Năm 2024, nữ ca sĩ cũng từng tiết lộ, chị phải cùng lúc dùng nhiều thuốc như trị tiểu đường, bổ thận, nước muối và áp dụng chế độ ăn nghiêm khắc nhằm kiểm soát mỡ máu. Sau quá trình điều trị, nữ ca sĩ hồi phục sức khỏe và đi lại bình thường.

Trước đây, Siu Black từng nặng 72kg, thường bị huyết áp cao, đau xương khớp. Có giai đoạn sau này, ca sĩ sụt cân, da dẻ xanh xao, chỉ nặng 55-56kg.

Siu Black trong buổi diễn hồi tháng 9 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên năm ngoái, nữ ca sĩ nói, chị cảm thấy biết ơn khi còn giữ được giọng hát khỏe khoắn để tiếp tục đứng trên sân khấu. Mặc dù sức khỏe không ổn định, những năm qua, ca sĩ vẫn chạy show ca hát ở nhiều sự kiện, duy trì phong cách trình diễn đầy "máu lửa".

"Cho tới bây giờ, tôi làm gì cũng cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho mình có sức khỏe, nhờ đó, tôi vực dậy, cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên hơn trong tâm trí", nữ ca sĩ từng bày tỏ.

Cuộc sống sau biến cố vỡ nợ

Năm 2013, Siu Black vỡ nợ hàng tỷ đồng, rơi vào cảnh khốn đốn, trở về quê nhà sinh sống.

Khoảng 3 năm gần đây, Siu Black tích cực chia sẻ hình ảnh, clip về cuộc sống "bỏ phố về rừng", làm trang trại nuôi heo và cá, làm rẫy trồng cà phê. Ngoài ra, chị cũng nhận show hát ở nhà thờ và đi diễn nhiều tỉnh thành để kiếm thêm thu nhập.

Hằng ngày, Siu Black dậy sớm, tất bật với công việc chăm sóc đàn heo (Ảnh: Chụp màn hình).

Siu Black từng chia sẻ, những thất bại, vấp ngã trong quá khứ khiến chị mất mát nhiều thứ, nhưng chị cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn để bước tiếp. Tuy cát-xê biểu diễn của chị không còn như trước, chị vẫn duy trì nhịp độ công việc đều đặn, có gia đình làm động lực để cống hiến, lao động.

"Cuộc sống vốn là bánh xe, tôi phải vực dậy và phấn đấu mỗi ngày", nữ ca sĩ bộc bạch.

Siu Black và chồng làm đám cưới hồi tháng 9/2023 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về đời tư, Siu Black và ông Nguyễn Đức Hùng - cựu cầu thủ bóng chuyền - từng đăng ký kết hôn nhưng chưa thực hiện nghi thức cưới. Năm 2009, hai người ly hôn, Siu Black làm mẹ đơn thân.

Năm 2018, Siu Black và chồng cũ quay lại sống cùng nhau do con cái vun vén. Tháng 9/2023, Siu Black và ông Nguyễn Đức Hùng làm đám cưới sau 5 năm về chung sống.

Giọng ca Ly cà phê Ban Mê tiết lộ, ông xã tháo vát, chăm chỉ, đảm đương hầu hết công việc như chăm đàn heo, nuôi vịt, trồng rau, đưa đón cháu đi học... Ngoài ra, chồng nữ ca sĩ còn biết làm nước mắm thủ công để mang ra chợ bán, kiếm thêm tiền sinh hoạt. Siu Black chỉ phụ giúp một số công việc nhẹ nhàng vì sức khỏe hạn chế.

Khi tái hợp ông xã, bản thân Siu Black sửa đổi một số tính cách để cuộc sống gia đình hòa thuận. Trước đây, chị dễ nổi nóng, không kiểm soát được lời nói, nhưng hiện mềm mỏng, điềm đạm hơn.

Từ khi xây nhà, Siu Black thường tổ chức họp mặt, ăn uống cùng con cháu, đón bạn bè đến chơi nhà (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vài năm trước, Siu Black vay 700 triệu đồng xây ngôi nhà rộng khoảng 200m2 ở một ngôi làng nhỏ tại Quảng Ngãi (Kon Tum cũ). Hiện Siu Black sống cùng chồng và gia đình người con trai út. Vợ chồng người con trai lớn ở gần nên thường xuyên qua lại thăm nom, động viên cha mẹ.

Đối với Siu Black, cuộc sống tại quê nhà bình dị nhưng vẫn nhiều niềm vui. Chị trân trọng sự an yên hiện tại sau những sóng gió đã trải qua.

"Khi không đi diễn, tôi cũng như bà con ở buôn làng, quanh quẩn chăn nuôi heo, làm nương rẫy. Giờ tôi sống đơn giản vậy thôi nhưng tôi hạnh phúc", ca sĩ nói.