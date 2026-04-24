Mỹ nhân phim kinh dị Việt trăm tỷ: Mẹ đơn thân gợi cảm tuổi 33, ở nhà 100m2

Gần đây, diễn viên Diệp Bảo Ngọc trở lại màn ảnh trong phim Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Trong phim, cô vào vai Mon, một phụ nữ người đồng bào vùng núi Tây Bắc, mang lời đồn là Phí phông - loài quỷ khát máu khiến dân làng khiếp sợ. Mon có vẻ ngoài bí ẩn, phức tạp, nhưng nhân vật yêu thương gia đình, hết lòng bảo vệ con gái Lua (Nina Nuttacha Padovan đóng).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Diệp Bảo Ngọc cho biết đây là vai diễn đặc biệt của cô, mang đến những cảm xúc và trải nghiệm chưa từng có. Để chuẩn bị cho nhân vật, nữ diễn viên dành thời gian tìm hiểu truyền thuyết dân gian, nghiên cứu tư liệu và trực tiếp gặp gỡ người dân địa phương ở vùng núi Tây Bắc.

Theo cô, mỗi câu chuyện nghe được giúp cô có thêm góc nhìn đa chiều về nhân vật Mon - người luôn sống trong nỗi sợ bị phát hiện thân phận, mặc cảm và lo lắng bị xa lánh. Diệp Bảo Ngọc tiết lộ cô mất gần 2 năm nuôi dưỡng cảm xúc, xây dựng tâm lý nhân vật kể từ khi nhận đề cương kịch bản.

Nhiều khán giả đánh giá cao sự thể hiện tâm lý của Diệp Bảo Ngọc trong vai diễn mới. Ngoài ra, cô còn được khen "đánh đâu thắng đó", "biết chọn kịch bản" khi liên tục góp mặt trong những phim ăn khách.

Hôm 23/4, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng chạm mốc 100 tỷ đồng sau hơn 6 ngày ra rạp. Trước đó, các phim điện ảnh Diệp Bảo Ngọc tham gia là Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (2023), Làm giàu với ma (2024), Làm giàu với ma 2 (2025) đều thắng doanh thu trên 100 tỷ đồng. Nhờ chuỗi thành tích ấn tượng, Diệp Bảo Ngọc được gọi vui là diễn viên có "vía trăm tỷ", "ngọc nữ màn ảnh" thế hệ mới.

Trước những lời khen ngợi, Diệp Ngọc cho biết cô luôn ý thức nâng cao, trau dồi chuyên môn. Từ một diễn viên chuyên đóng phim truyền hình, Diệp Bảo Ngọc bền bỉ học hỏi, kiên trì tìm kiếm cơ hội và nhờ đó có những bước tiến ấn tượng khi lấn sân mảng điện ảnh vài năm gần đây.

Với Diệp Bảo Ngọc, điện ảnh đòi hỏi sự tinh tế và trải nghiệm sống, trong khi cô thừa nhận bản thân vẫn còn thiếu kinh nghiệm. "Tôi như ly nước vơi, luôn cần học hỏi từ mọi người. Tôi là người cầu thị cho sự nghiệp, ai có điểm gì hay tôi đều muốn noi gương họ. Nếu đi nhanh quá, mọi thứ có thể "hư bột hư đường"", Diệp Bảo Ngọc chia sẻ.

Nhìn lại hành trình hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Diệp Bảo Ngọc trân trọng những góp ý của khán giả giúp cô hoàn thiện chính mình. Trong mỗi giai đoạn, nữ diễn viên cũng sẽ có những cách lựa chọn vai diễn khác nhau, phù hợp với độ trải nghiệm khác nhau.

"Vì phải cân bằng việc gia đình và các hoạt động khác nên mỗi năm tôi hầu như chỉ đóng một phim. Đó là mức độ đủ để tôi giữ phong độ tốt nhất", Diệp Bảo Ngọc hé lộ.

Ở tuổi 33, Diệp Bảo Ngọc nói con trai (bé Kid, 13 tuổi) và gia đình là động lực để cô phấn đấu. Nữ diễn viên cũng khẳng định con cái là sự nghiệp lớn nhất của cô.

Hằng ngày, Diệp Bảo Ngọc dành nhiều thời gian đồng hành cùng con trai. Mỗi sáng, nữ diễn viên tự đưa con đến trường, còn buổi chiều cô tranh thủ đón con nếu không vướng lịch làm việc. Hai mẹ con duy trì thói quen trò chuyện, chia sẻ cùng nhau mỗi ngày.

Bên cạnh việc chăm sóc con, Diệp Bảo Ngọc chú trọng rèn cho bé Kid tính tự lập và các kỹ năng mềm, xem đó là hành trang cần thiết nếu con lựa chọn du học trong tương lai.

Nữ diễn viên cho biết thêm, con trai đang bước vào tuổi dậy thì nên có nhiều thay đổi tâm lý, thích không gian riêng. Theo cô, điều quan trọng nhất của cha mẹ là định hướng, đồng hành và tôn trọng lựa chọn của con.

"Con có thể tự quyết định nhiều điều. Làm cha mẹ, ai cũng muốn những điều tốt nhất cho con. Tôi luôn tôn trọng lựa chọn của con trai, miễn con cảm thấy hạnh phúc", Diệp Bảo Ngọc chia sẻ.

Bận rộn với nhiều vai trò từ công việc cho đến gia đình, Diệp Bảo Ngọc cũng luôn dành thời gian để giữ tinh thần cân bằng. Khi cần "xả hơi", cô thường chăm sóc cây cối, tìm về thiên nhiên.

Trên sân thượng căn nhà rộng 100m2 ở Thủ Đức (cũ), cô tạo một khu vườn nhỏ với nhiều loại cây ăn trái, rau xanh, hoa... Với cô, khu vườn không chỉ là nơi tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng mà còn là không gian để gắn kết với con, giúp con hiểu hơn về thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường.

Bước qua độ tuổi 30, Diệp Bảo Ngọc được khen vẫn giữ làn da trẻ trung, nhan sắc xinh đẹp. Phía sau hình ảnh rạng rỡ trước công chúng, Diệp Bảo Ngọc thừa nhận cuộc sống của cô không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tuy nhiên, nữ diễn viên chọn cách đối diện khó khăn bằng tinh thần tích cực.

"Cho dù cuộc sống có những lúc đau khổ, tôi chọn cách phản ứng tích cực thay vì ngồi than vãn. Tôi tin rằng trong đời không chuyện gì xảy ra ngẫu nhiên. Khi những chuyện không vui đến với mình, tôi tự hỏi việc này sẽ mang lại bài học gì, giúp tôi rút ra được điều gì. Nếu mình luôn lạc quan và tích cực, cuộc sống cũng sẽ mang đến cho mình những điều vui vẻ.

Chúng ta sinh ra không có sẵn nội tâm vững vàng thì phải tự lấp đầy bằng những trải nghiệm, những lần vấp ngã. Quan trọng không phải là chúng ta té ngã ra sao mà là đứng dậy thế nào", Diệp Bảo Ngọc bộc bạch.

Về đời tư, Diệp Bảo Ngọc kín tiếng sau khi ly hôn diễn viên Thành Đạt. Hiện cô và chồng cũ giữ mối quan hệ bình thường, thi thoảng trao đổi các vấn đề chăm sóc, nuôi dạy bé Kid. Diệp Bảo Ngọc khẳng định chồng cũ là người thấu hiểu và luôn hỗ trợ cô trong việc nuôi con.

Diệp Bảo Ngọc (SN 1993) lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia cuộc thi Miss Teen 2010. Cô hoạt động diễn xuất chuyên nghiệp từ năm 2011, khẳng định tên tuổi qua nhiều phim truyền hình. Sau này, Diệp Bảo Ngọc lấn sân mảng điện ảnh với nhiều phim ăn khách.

Ảnh: Facebook nhân vật