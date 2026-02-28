Tháng 1 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố hơn 3 triệu trang tài liệu từ cuộc điều tra về các hành vi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên của Epstein cùng mạng lưới quan hệ của ông này với nhiều nhân vật giàu có, quyền lực tại Mỹ. Việc công bố nhằm tuân thủ Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein.

Hình ảnh ngôi sao nhạc pop Michael Jackson trong Hồ sơ Epstein (Ảnh: Yahoo).

Theo Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche, tài liệu được công khai bao gồm hơn 2.000 video và khoảng 180.000 hình ảnh, song phần lớn đã bị biên tập, bôi đen nhiều chi tiết nhạy cảm. Đây là bộ hồ sơ được dư luận Mỹ chờ đợi trong thời gian dài.

Danh sách những người được nhắc đến trong hồ sơ có nhiều cái tên đáng chú ý như Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Hoàng tử Anh Andrew, cùng các nghệ sĩ Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross, Chris Tucker…

Tuy nhiên, tài liệu nhấn mạnh việc một cá nhân xuất hiện trong hồ sơ không đồng nghĩa với việc người đó liên quan đến hành vi phạm tội của Epstein.

Michael Jackson, Bill Clinton và Diana Ross xuất hiện trong Hồ sơ Epstein (Ảnh: Yahoo).

Một số bức ảnh cho thấy Epstein xuất hiện cùng các nhân vật nổi tiếng, nhưng bối cảnh cụ thể chưa được làm rõ. Có bức ảnh ghi lại hình ảnh Michael Jackson đứng cạnh ông Clinton và Diana Ross, trong khi nhiều gương mặt xung quanh bị che đen.

Theo hồ sơ, tên của Michael Jackson chủ yếu xuất hiện trong danh sách liên hệ hoặc các cuộc gặp mang tính xã giao trong giới giải trí.

Đại diện của Mick Jagger, Chris Tucker và Diana Ross không bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, việc xuất hiện trong hồ sơ đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của họ.

Ngoài ra, theo Hãng tin TASS, danh sách còn nhắc đến Thái tử Harry, ngôi sao truyền hình kiêm doanh nhân Kim Kardashian, cùng các nhạc sĩ Kurt Cobain và Bruce Springsteen.

Siêu mẫu da màu Naomi Campbell cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng được nhắc tên trong các tài liệu và sổ liên lạc liên quan đến Jeffrey Epstein. Tên của cô xuất hiện trong bối cảnh các mối quan hệ xã giao thuộc giới thượng lưu quốc tế, nơi Epstein từng có mạng lưới quen biết rộng.

Campbell thừa nhận từng gặp Epstein tại một số sự kiện, nhưng khẳng định không duy trì quan hệ thân thiết và không biết về các hành vi phạm pháp của ông ta vào thời điểm đó.

Trong quá trình xét xử các nhân vật liên quan đến Epstein, cô xuất hiện với tư cách nhân chứng về các hoạt động xã giao, không phải bị cáo. Cho đến nay, không có cáo buộc hình sự nào nhằm vào Naomi Campbell trong vụ việc, dù việc bị nhắc tên trong hồ sơ vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh công chúng của siêu mẫu này.

Naomi Campbell không lên tiếng bình luận về việc xuất hiện trong Hồ sơ Epstein nhưng hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng (Ảnh: Getty).

Hồ sơ cũng chứa nhiều hình ảnh của cựu Tổng thống Bill Clinton, bao gồm ảnh ông thư giãn trong bồn tắm nước nóng hoặc bơi cùng 2 phụ nữ, trong đó một người được cho là Ghislaine Maxwell - đồng phạm của Epstein.

Trong thập niên 1990-2000, ông Clinton từng nhiều lần xuất hiện cùng Epstein trước khi nhà tài chính này bị bắt. Ông Clinton không bị các nạn nhân của Epstein cáo buộc hành vi sai trái và khẳng định không biết về các hành vi phạm tội của Epstein.

Phát ngôn viên của ông Clinton cho biết các bức ảnh đã có từ nhiều thập kỷ trước, đồng thời nhấn mạnh ông đã cắt đứt quan hệ với Epstein trước khi các tội ác bị phanh phui.

Về pháp lý, Bill Clinton không bị truy tố hay cáo buộc hình sự trong vụ án Epstein. Tuy nhiên, về mặt hình ảnh công chúng, mỗi lần hồ sơ được giải mật hoặc xuất hiện tình tiết mới, tên tuổi của ông lại trở thành tâm điểm tranh luận trên truyền thông.

Giới quan sát cho rằng hệ quả lớn nhất đối với cựu Tổng thống Mỹ là áp lực dư luận và tác động đến di sản chính trị, hơn là rủi ro pháp lý trực tiếp.

Ngôi sao ca nhạc Mick Jagger (trái) và Bill Clinton trong Hồ sơ Epstein (Ảnh: Yahoo).

Tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xuất hiện trong các tài liệu. Một đoạn đề cập việc Epstein từng giới thiệu một bé gái 14 tuổi với ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Florida, Mỹ). Tuy nhiên, trong hồ sơ tòa án, người này không đưa ra cáo buộc nào đối với ông Trump.

Ông Trump từng thừa nhận quen biết Epstein trong nhiều năm trước khi xảy ra bất hòa vào khoảng năm 2004. Ông cũng bác bỏ mọi hành vi sai trái liên quan đến Epstein.

Hoàng tử Anh Andrew cũng là một trong những nhân vật gây chú ý nhất trong hồ sơ. Nhiều năm qua, ông chịu chỉ trích vì mối quan hệ với Epstein. Hình ảnh trong hồ sơ cho thấy Andrew xuất hiện cùng một nhóm phụ nữ, trong khi Ghislaine Maxwell đứng phía sau. Hoàng gia Anh trước đó đã tước các danh hiệu quân sự và bảo trợ hoàng gia của ông.

Tỷ phú Bill Gates từng được nhắc tên trong các tài liệu và trao đổi liên quan đến vụ án của Jeffrey Epstein, nhưng ông không bị cáo buộc phạm tội trong các hồ sơ đã công khai.

Hình ảnh Bill Gates trong Hồ sơ Epstein (Ảnh: Yahoo).

Theo các thông tin được công bố, Gates đã gặp Epstein nhiều lần trong giai đoạn 2011-2014, sau khi Epstein mãn hạn tù lần đầu, với mục đích thảo luận về các hoạt động từ thiện toàn cầu.

Gates sau đó thừa nhận việc duy trì liên hệ là “một sai lầm” và cho biết các cuộc gặp không dẫn đến bất kỳ quan hệ kinh doanh hay hợp tác tài chính nào.

Người phát ngôn của Bill Gates cũng khẳng định ông không biết về các hành vi phạm pháp của Epstein và đã chấm dứt liên hệ khi nhận thấy những vấn đề xung quanh nhân vật này.

Những thông tin về đời sống riêng tư cùng lời thú nhận ngoại tình khi còn ở trong hôn nhân gần đây khiến hình ảnh của tỷ phú Bill Gates bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt công chúng.

Danh sách các nhân vật từng bị nhắc tên trong hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein không chỉ có chính trị gia và ngôi sao giải trí, mà còn bao gồm nhiều quan chức ngoại giao và nhân vật trong giới văn hóa.

Trong đó có Miroslav Lajcak - cựu cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Slovakia - người từng giữ nhiều vị trí ngoại giao cấp cao tại châu Âu. Bên cạnh đó, nhà sản xuất điện ảnh Pháp Caroline Lang, con gái của Jack Lang, cũng được truyền thông quốc tế nhắc đến trong bối cảnh các mối quan hệ xã giao.

Nhà sản xuất điện ảnh Pháp Caroline Lang (Ảnh: News).

Tại Bắc Âu, Na Uy từng gây chú ý khi quyết định miễn nhiệm Mona Juul khỏi vị trí đại sứ tại Jordan. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các thông tin liên quan đến Hồ sơ Epstein được công bố, làm dấy lên những tranh luận về trách nhiệm giải trình và tiêu chuẩn đạo đức đối với các quan chức cấp cao.

Giới quan sát nhận định rằng, không phải tất cả những người bị nhắc tên đều đối mặt với hệ quả pháp lý. Tuy nhiên, áp lực dư luận và yêu cầu minh bạch ngày càng gia tăng đã tạo ra những tác động đáng kể lên uy tín và vị thế công chúng của những người được nêu tên.