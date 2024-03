Show diễn khai mạc "Tuần lễ áo dài Việt Nam" lần đầu được tổ chức ở Hà Nội

Bộ sưu tập "Áo dài di sản 5 nước" được các Phu nhân đại sứ quốc tế tại Việt Nam trình diễn: Phu nhân Đại sứ Armenia Valia Kazhoyan - di sản "Khachkars Scruptures", Phu nhân Đại sứ Cộng Hòa Séc Indira Gumarova - di sản "Slavic Ceramics", Phu nhân Đại sứ Maroc Ouafae Sehhar Chefchaouen - di sản "The Blue City", Phu nhân Đại sứ Indonesia Kristien Abdi - di sản "The moon Orchid of Reog" và Phu nhân Đại sứ Mỹ Suzuko Knapper - di sản "Tribal Sovereignty".