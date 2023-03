Show diễn của Super Junior ở TPHCM gây bức xúc, Ban Tổ chức nói gì?

Buổi hòa nhạc "Super Junior World tour - Super show 9" của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc Super Junior diễn ra vào tối 11/3 tại sân vận động Quân khu 7 (TPHCM) thu hút hàng ngàn khán giả. Đây là sự kiện rất được fan Việt mong chờ sau 12 năm kể từ "Super Show 3" của Super Junior ở Bình Dương.

Tuy nhiên, khi chương trình đang diễn ra, nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội. Theo nội dung các bài đăng, một số người cho biết dù show diễn đã bắt đầu nhưng mình chưa vào được bên trong.

Khán giả Đào Tâm chia sẻ với phóng viên Dân trí đã mua vé 2 triệu đồng nhưng đến khi nghệ sĩ diễn bài thứ 2 mà vẫn chưa được vào trong. Đào Tâm nói: "18h show bắt đầu nhưng 18h20 fan và staff (thành viên Ban Tổ chức) vẫn đứng tranh cãi nhau ở bên ngoài. Ban Tổ chức không cho vào vì lý do bên trong đông quá".

Đào Tâm cho biết thêm, có đến khoảng 100 khán giả rơi vào trường hợp giống mình. "Một lúc sau, chúng tôi được sắp xếp vào trong nhưng không được ngồi đúng vị trí số ghế trên vé của mình. Tôi có vé E1-A hàng O-10, nhân viên chỉ đưa tôi lên đến E1-A chứ không biết O-10 ở đâu. Thế là tôi ngồi ở lối đi luôn", khán giả này cho biết.

Tương tự, khán giả Việt Nữ cũng cho biết mình gặp trục trặc về vấn đề chỗ ngồi. Tuy nhiên, sau khi khiếu nại thì phía Ban Tổ chức đã đưa ra cách giải quyết kịp thời.

"Tôi mua vé 2 triệu đồng nhưng không được ngồi đúng vị trí đã ghi trên vé. Ban đầu, họ có đề xuất tôi vào khu đứng để xem chương trình nhưng tôi không đồng ý vì mệt. Sau cùng, tôi cũng được Ban Tổ chức sắp xếp vào vị trí khác để ngồi", khán giả kể.

Việt Nữ chia sẻ với phóng viên Dân trí mặc dù có chút hụt hẫng nhưng phía Ban Tổ chức cũng đã cố gắng giải quyết trong khả năng của họ nên cũng phần nào thông cảm.

Trong đêm 11/3, phóng viên Dân trí đã liên hệ với Ban Tổ chức show diễn. Một thành viên trong Ban Tổ chức cho biết: "Ở góc độ người tổ chức, chúng tôi luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất. Sau chương trình, chúng tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi chân thành với tất cả bạn fan đã có những trải nghiệm không tốt".

"Super Junior World tour - Super show 9: Road in Ho Chi Minh" nằm trong chuỗi concert vòng quanh thế giới của Super Junior. Giá vé sự kiện dao động từ 1,5 - 3,8 triệu đồng.

Đây là lần thứ hai Super Junior tổ chức show ở Việt Nam. Năm 2011, nhóm từng thực hiện concert "Super Show 3" tại Bình Dương.

Trong hơn 18 năm hoạt động với nhiều biến cố và sự thay đổi thành viên, Super Junior vẫn được yêu thích qua loạt hit: Sorry Sorry, No other, Mr Simple, Miracle...