Trong loạt ảnh cưới, cô dâu và chú rể đều mặc trang phục từ nhà mốt Ralph Lauren. Bài đăng đã đạt hơn 6,2 triệu lượt “thích” sau 3 tiếng được đăng tải. Dưới bài đăng, bình luận của chú rể Benny Blanco đạt hơn 40.000 lượt thích khi anh viết: "Cô ấy là vợ của tôi".

Trước lễ cưới một ngày, tất cả khách mời tham gia buổi tối tổng duyệt tại biệt thự theo phong cách đồng quê dưới chân dãy núi Santa Ynez, Santa Barbara, California (Mỹ).

Selena Gomez chia sẻ loạt ảnh cưới của cô và Benny Blanco trên trang cá nhân có gần nửa tỷ người theo dõi (Ảnh: Instagram).

Được biết, có khoảng 170 khách mời góp mặt trong hôn lễ của Selena. Họ là những nghệ sĩ, người nổi tiếng như ca sĩ Taylor Swift, diễn viên Martin Short, Steve Martin, Paul Rudd, Paris Hilton...

Một ngày trước khi sự kiện diễn ra, các thông tin về hôn lễ Selen và Benny được giữ kín. Đôi uyên ương chuẩn bị xe đưa đón và chỗ ở cho mọi người tại khu nghỉ dưỡng El Encanto, trừ Taylor Swift thuê nơi ở khác để đảm bảo riêng tư. Vợ chồng Selena ước tính chi khoảng 300.000 USD cho vấn đề an ninh.

Tờ Daily Mail đã ghi được cảnh những chiếc siêu xe hoành tráng đưa đón 170 khách mời. Taylor Swift, bạn thân của cô dâu, đến trong đoàn 3 chiếc xe SUV, các vị khách còn lại đến trên chiếc Mercedes.

Địa điểm nơi diễn ra hôn lễ riêng tư của Selena và Benny (Ảnh: DM).

Khách mời được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian đám cưới diễn ra. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm. Họ không được báo địa điểm hôn lễ mà được đưa đón đến tận nơi.

Nguồn tin nội bộ cho biết: "Mọi người đều rất hào hứng dù vẫn còn nhiều điều bí ẩn, họ biết rằng đây là khoảng thời gian tuyệt vời".

Một nguồn tin thân cận cho hay, hôn lễ diễn ra bên trong khu nhà bạt thuộc vườn ươm Sea Crest - một điền trang tư nhân với nhiều cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương. Nơi này được bao quanh bởi nhiều lớp hàng rào bảo vệ, đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Để đảm bảo sự riêng tư, Selena Gomez cũng đang cân nhắc yêu cầu tất cả khách mời không dùng điện thoại tại lễ cưới. Từ trung tuần tháng 9, nữ ca sĩ nổi tiếng đã tổ chức các bữa tiệc chia tay cuộc sống độc thân để sẵn sàng bước vào giai đoạn mới của cuộc đời.

Khách mời được di chuyển bằng xe riêng của ban tổ chức (Ảnh: DM).

Selena và Benny bắt đầu hẹn hò từ tháng 6/2023. Họ công khai chuyện tình cảm vào tháng 12 cùng năm. Cuối năm 2024, Selena thông báo đính hôn bằng ảnh khoe nhẫn cầu hôn trên Instagram.

Trước khi thành đôi, Selena và chồng quen biết nhau nhiều năm, từng hợp tác trong đĩa đơn I can't get enough (năm 2019).

Khi mới công khai mối quan hệ, Benny Blanco từng bị nhiều người nhận xét "không xứng" với Selena. Tuy nhiên, đáp lại những bình luận ác ý về bạn đời, Selena Gomez khẳng định Benny "đối xử với cô tốt hơn bất kỳ ai trên hành tinh này" và anh là "tất cả trong tim" của cô.

Nhà sản xuất nổi tiếng cũng dần chinh phục được người hâm mộ Selena bằng sự chân thành và tinh tế mà anh dành cho cô. Tháng 3 vừa rồi, Benny tiết lộ bí quyết giữ gìn hạnh phúc là luôn lắng nghe, để tâm những gì người yêu nói vì họ luôn cho nửa kia biết chính xác điều họ muốn.

Nụ cười rạng ngời hạnh phúc của Selena Gomez trong ngày trọng đại (Ảnh: DM).

Trong những năm tháng ở bên Benny, Selena luôn rạng ngời hạnh phúc. Cô cũng trở lại đóng phim và ca hát. Cặp đôi cũng thường xuyên thực hiện các video chia sẻ về cuộc sống, công việc và tình yêu. Họ có cùng đam mê nấu ăn, thích vào bếp cùng nhau.